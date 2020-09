El enojo del papá de Solange con Alberto Fernández: “Es el único argentino que no estaba enterado de lo que pasó”

Pablo Musse, el hombre que al que no le permitieron despedirse de su hija Solange por las medidas sanitarias impuestas en la provincia de Córdoba ante la pandemia de coronavirus, escribió una carta abierta en Facebook luego de la muerte de la joven que falleció de cáncer y que había pedido estar junto a su papá en sus últimas horas.

Sin embargo, en una entrevista realizada por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, en TN, Alberto Fernández fue consultado sobre el tema. Alfano leyó al aire un fragmento de la carta en la que Musse señalaba su expectativa respecto de que las palabras de su hija Solange (“Hasta el último suspiro tengo mis derechos”) llegaran al “corazón del presidente, si es que lo tiene”.

Tras escuchar el fragmento, Fernández apeló a la honestidad y aseguró que “no había leído la carta”. “¿Qué le puedo decir yo? Es un padre que perdió a su hija. No le puedo decir nada”, se excusó el Presidente.

Bonelli y Alfano le explicaron que el dolor de Pablo era porque no le habían permitido despedirse de su hija. Entonces, Fernandez preguntó: “¿Quién no le permitió?”. A los que Alfano sorprendido le respondió: “El gobierno de Córdoba”.

Fernández aseguró que él no le sacó “ninguna libertad” a Musse. Y siguió diciendo que no podía hacer otra cosa que acompañarlo en su dolor y mostrarle toda su solidaridad. Insistió en que no va responder a la carta, pero que la prometió leer.

“No le voy a contestar a un padre que ha vivido semejante desgracia. Solo voy a estar a su lado. Si puedo hacer algo para calmar su pena, lo haría encantado”, cerró.

En su carta, Pablo Musse había escrito: “Señor presidente, usted en una declaración dijo que acá nadie le quita la libertad a nadie. Quiero corregirlo: usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange; derechos básicos universales de cualquier persona en los últimos momentos de su vida”, comienza la carta que Musse publicó en Facebook.

“Ella reclamó por sus derechos y pidió verme antes de su partida, pero usted y el gobierno de Córdoba no se lo permitieron. No solo eso, sino que a mí y mi cuñada Paola Oviedo, con capacidades diferentes, nos trataron como a terroristas. Fuimos escoltados por la Policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros. Algunos dijeron ‘como delincuentes’. Mal dicho, porque su gobierno soltó a más de 5.000 delicuentes y no los escoltó la Policía”, agregó.

Consultado por Clarín, Pablo Musse habló sobre las palabras de Fernández sobre su carta: “Es lamentable, indignante. Nos causa más dolor”.

Y agregó: “Que no se haya enterado y que no sepa lo que pasó con Solange, es una burla. Su caso salió en los medios nacionales y provinciales, durante más de diez días. Antes de la muerte de Solange y después. Supuestamente el DNU —que permite a familiar despedirse de los enfermos terminales— salió después de lo que había pasado con Solange”.

“Sentimos mucha indignación, bronca y dolor. Nunca esperamos mucho de los políticos. Pero que diga que no estaba enterado del caso de Solange es indignante. Él es el único argentino que no estaba enterado de lo que pasó con el tema Solange”, cerró Pablo.