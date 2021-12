Dramático testimonio del israelí que cayó en una grieta cuando caminaba por un glaciar en Ushuaia

Eitan Shaked es el joven israelí de 23 años que el pasado 8 de diciembre realizaba una caminata por el glaciar Ojo del Albino, a 20 kilómetros de Ushuaia. Shaked se encontraba solo cuando se accidentó y cayó al fondo de una grieta 10 metros de profundidad.

El ciudadano hebreo pasó cerca de un día atrapado en dicho punto ya que por las heridas que presentaba, no podía moverse y tampoco contaba con medios de comunicación para dar el alerta sobre su situación. Fue en ese estado en el que un guía de montaña que pasaba por el lugar logró escuchar los pedidos de auxilio de Shaked.

Dicho guía dio aviso a la Comisión de Auxilio y Rescate de Ushuaia y se montó un operativo que contó con la ayuda de siete rescatistas y de un helicóptero que puso a disposición la empresa Heli-Ush. Luego, el senderista fue internado en un hospital de Ushuaia donde le diagnosticaron fractura de miembro inferior derecho, fractura de miembro superior derecho y fractura de pelvis, además de un cuadro de hipotermia y de haber comido y bebido muy poco durante casi 24 horas según lo detalló La Nación.

El relató del israelí de su segunda lucha contra la muerte

Tras accidentarse y ser rescatado, Eitan Shaked compartió desde el hospital una serie de videos en Instagram de los momentos más angustiantes desde el interior de la grieta en la que cayó y luego del rescate. “Hola amigos, soy Eitan Shaked, tengo mi pasaporte encima, por favor contacten a mi madre, está en contactos como ´madre´, la pueden llamar por WhatsApp, Facetime... por favor, hagan lo posible para contactarla”, pedía en uno de dichos videos, primero en hebreo y luego en inglés.

“Me caí, espero que mi ojo se arregle. Creo que me rompí la mano y el pie. No sé qué pasará, el ojo me duele mucho. Estoy tan enojado conmigo, soy un tonto”, afirmó en otra grabación en la que se lo ve con un profundo corte sobre el ojo derecho y con la cara cubierta de sangre.

“El miércoles pasado fui de viaje a Ushuaia y caí unos 10 metros. Esperé el rescate las 24 horas, desconectado sin beber y sin comida y también me rompí la pelvis y el codo con muchos golpes secos”, expresó en la publicación que hizo desde el hospital. “Cuando me encontraron, estaba al borde de la muerte por hipotermia”, siguió.

Shaked contó que esta es la segunda vez que se enfrenta a la muerte ya que años atrás debió atravesar un cáncer, al que logró vencer. Además, reconoció la labor profesional de los rescatistas y del personal de salud que lo asistieron y al que les debe la vida.