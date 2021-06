El desesperado pedido de la mamá de Guadalupe: “La persona que la tenga que se ponga en mi lugar y me la devuelva”

La desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años, que fue vista por última vez el lunes por la noche en la vereda de una casa ubicada al sur de la Ciudad de San Luis, mientras jugaba con otros niños, encendió todas las alertas. La provincia puntana cerró las fronteras y puso a disposición a más de 400 efectivos policiales para participar en la búsqueda.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación emitió la Alerta Sofía, un programa que apunta a visibilizar a pleno la búsqueda de niños, niñas y adolescentes.

Este miércoles, Yamila Cialone, la mamá de Guada, brindó un móvil para Radio Dimensión y habló sobre el difícil momento que está atravesando toda la familia. “Tengo un presentimiento de qué pasó, pero no lo puedo decir, cuando Guada esté conmigo, voy aclarar las cosas. La Policía está al tanto de todo”, explayó la mujer.

A lo que inmediatamente agregó un desesperado pedido de ayuda a la comunidad: “La persona que la tiene que se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”.

Alerta Sofía Guadalupe Lucero Gentileza

Al ser consultada al respecto, Yamila explicó que el lunes alrededor de las 17 fueron hasta la casa de su hermana, Georgina, la madrina de la Guadalupe, a saludarla porque era su cumpleaños.

“Estaba con el primo, la prima, el hermano y el hijo de mi pareja. Eran cuatro niños, no sé en qué momento se pusieron a jugar a las escondidas y Ema, la primita de tres años, ingresó a la vivienda y dijo ‘Guada no está'”, contó en el inicio de la entrevista con el programa Otra Dimensión.

Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años que desapareció en el barrio 544 de San Luis. La Gaceta.

Continuó dando detalles de los hechos y acotó que uno de los pequeños les manifestó que la nena se había escondido “detrás de un camión que estaba en la calle”. A partir de allí, no se supo más nada de ella.

“Salimos a buscarla, comencé a gritar su nombre. Como no aparecía, agarré y me fui a la casa del padre que vive a tres cuadras de mi hermana, pero tampoco estaba ahí”, señaló.

Inmediatamente comenzaron a buscarla entre todos y como no dieron con la pequeña, dieron aviso a la Policía. Mientras llegaban los oficiales, cientos de vecinos iniciaron una búsqueda golpeando las puertas casa por casa y después se dirigieron alrededor de los descampados.

Algunas pistas

Uno de los vecinos tiene cámaras de seguridad afuera de su kiosco, justo en la misma manzana donde está la vivienda de la tía de Guada y ofreció a los oficiales las imágenes. A través de las mismas pudieron detectar un auto negro y una motocicleta con dos sujetos que circulaban “en actitud sospecha” justo a la misma hora que desapareció la menor.

Cialone también fue consultada sobre la otra versión: la de una mujer vestida de negro que se habría llevado a la pequeña a lo que ella explicó: “Todavía no tengo información certera porque se ha estado investigado, pero aún no hay nada concreto”.

“Guadalupe no se fue”

La mamá de Guada asegura que su hija nunca se iría sola o por su decisión y menos por tantas horas. “No sé si Guadalupe no está en San Luis, no lo quiero ni pensar, solo quiero a mi hija acá y ella no aparece”, agregó respecto a la decisión del gobierno de San Luis sobre cerrar la frontera con todas las provincias.

Guadalupe Lucero San Luis Gentileza

“Estoy acá sentada porque no sé a dónde ir, qué hacer, dónde salir”, dijo para graficar el momento de desesperación que está viviendo desde el lunes. “Sé que alguien la tiene, que me la devuelva”, reiteró rogando.

Por último, entre lágrimas, contó que “gracias al abogado” pudieron conocer “muchas cosas y se han movido bastante” y reconoció que la Policía también está buscándola gracias a que los vecinos cortaron una ruta pidiendo el accionar de la fuerza.