El dengue marca un nuevo récord: más de 41.000 casos y 32 muertes en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado sobre la situación epidemiológica del país. A través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) dieron a conocer que la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti ya alcanzó los 41.257 casos en Argentina y suma a 32 la cifra de las muertes registradas. Estos son los resultados de la semana epidemiológica 14 de este año, es decir hasta el viernes 8 de abril.

Según fue publicado en la cartera sanitaria nacional, de los 41.257 casos registrados, 37.914 adquirieron la infección en la Argentina, mientras que el resto fue en países limítrofes.

Mapa del dengue en Argentina en la semana epidemiológica 14. Gentileza: Infobae.

De esta manera, el comunicado nacional afirma que se registraron 32 las muertes oficialmente. Según las estadísticas comunicadas por varias provincias argentinas, coinciden en ese número.

Hasta el momento, la circulación de este virus se ha identificado con más intensidad en 15 jurisdicciones que corresponden a cuatro regiones:

-Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe)

-Región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco)

-Región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero; Tucumán)

- Región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)

Las autoridades también informaron que se registró co-circulación de dengue y chikungunya en localidades de Buenos Aires; CABA; Córdoba; Corrientes; Formosa y Santa Fe. En tanto, en lo que refiere a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 1.092 casos de los cuales 647 adquirieron la infección en el país; 171 se encuentran en investigación y 274 adquirieron la enfermedad en el exterior.

Por tal motivo, la circulación de este virus se ha confirmado en diferentes localidades de 8 jurisdicciones: Buenos Aires; CABA; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa, Santa Fe y Salta.

Cifras del dengue en Argentina. Gentileza: Infobae.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. La transmisión vertical madre-hijo es posible pero infrecuente.

La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral que, al igual que la mencionada anteriormente, es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados y también puede transmitirse de la madre al hijo en el período perinatal.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

En lo que respecta a la sintomatología del dengue, se presentan cuadros febriles, acompañados de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón, sangrado de nariz y encías.

Ante un diagnóstico de la enfermedad es recomendable seguir las indicaciones de profesionales de la salud y asistir a las consultas de seguimiento y control. Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso, sangrado profuso de mucosas, irritabilidad a somnolencia, vómitos recurrentes), es pertinente realizar una consulta médica de inmediato.

Por otro lado, los síntomas que se registraron de la fiebre chikungunya comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.

Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular; de cabeza; náuseas; fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en las articulaciones por lo general dura pocos pocos días, pero puede continuar durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas (tanto de dengue como de chikungunya) es muy importante realizar una consulta médica a tiempo, no automedicarse y tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos y de este modo impedir que sigan transmitiendo el virus.

Medidas de prevención de dengue y chikungunya

La medida de prevención más importante de dengue y chikungunya, es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, que pueden ser todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores, baldes, palanganas, tambores, portamacetas, bebederos, botellas retornables.

Si los recipientes no pueden quitarse, porque se usan de modo frecuente, se deben tapar tanques, aljibes o cisternas o procurar que no acumulen agua dándolos vuelta, vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, porque los huevos del mosquito se adhieren a las paredes de recipientes.

Todas estas acciones ayudan a prevenir el dengue. Gentileza: Infobae.

También, es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües. Asimismo, se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase, ropa de manga larga, colores claros y colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos, debido a que los lactantes no pueden usar repelentes.

La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado ya que el mismo no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se erradican los criaderos de nuevos mosquitos.

Por lo demás la fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente.