El Círculo Médico acuerda con el Plan de Salud pero creen que fue presentado “por arriba” y genera algunas dudas

El Círculo Médico de Mendoza calificó como una buena propuesta el Plan de Salud 2024-2030 presentado por el Gobierno de Mendoza. Su titular, el doctor José Lodovico, acordó con el proyecto en general aunque señaló que hay algunos puntos que les generan dudas y que incluso cree que deberían ser discutidos y analizados por expertos.

Pero sobre todo, celebró que se haya abierto la convocatoria a diversos actores del sistema para que sean escuchados y que se hayan tomado cuestiones que desde la entidad reclaman hace tiempo. Incluso se refirió a propuestas incluidas en el plan que ya están contempladas en disposiciones vigentes pero que no se aplican y en este punto se mostró esperanzado de que esta gestión logre avanzar en aspectos que considera necesarios.

El jueves pasado el Gobierno de Mendoza presentó un ambicioso Plan de Salud que apunta a reformular diversas aristas dentro del sistema e involucra la presentación de 26 proyectos de ley.

La frondosa estrategia tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones de acceso a la salud, mejorar la organización del sistema y su administración en pos de un buen manejo del gasto público, propiciar una política que trascienda las gestiones gubernamentales y trabajar en estrategias preventivas. Pero además, entre otras cosas, apunta a retener a los profesionales de especialidades críticas y reformular el sistema de residencias, la matriculación, la normativa de trabajo para ciertas especialidades, entre otros aspectos. Pero en cuanto a la participación, se destaca un proyecto que apunta a la creación del Consejo Provincial de Salud.

Es en este punto que Lodovico manifestó que en términos generales les parece una buena propuesta porque los han convocado como representantes de los médicos: “Dar nuestra opinión y participación y es lo que veníamos reclamando”, resaltó. Y señaló: “En los dos últimos gobiernos nosotros hemos reclamado pero no nos oyeron”.

El referente contó que antes de la presentación en sociedad, fue convocado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero a una reunión en la que le esbozó los lineamientos generales del plan. Luego asistió a la presentación hecha por las autoridades y pudo ver lo publicado. Por ello consideró que para dar una opinión más fundada sobre algunos aspectos requiere esperar ya que dijo que el plan ha sido explicado muy “por arriba”.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Mendoza

“Hemos reclamado el tema de que los médicos se están yendo de la provincia, eso obviamente hace mucho tiempo y pedíamos a las autoridades una solución”, destacó.

Por otra parte manifestó: “Una de las cosas que plantea este proyecto es la creación del Consejo Provincial de Salud y en realidad no es así porque la ley que habla de este Consejo existía y hace 8 años que no se aplicaba”. Agregó que la última vez que se reunió ese consejo fue durante la gestión del gobernador Francisco Pérez.

Puntos en duda

Lodovico hizo referencia a cuestiones que no los terminan de convencer o que generan dudas.

Una de ellas es la intención de hacer modificaciones en la Ley de Residencias. Según ha señalado el gobierno tiene como objetivos mejorar la formación de profesionales, incentivar las residencias que más necesita el sistema, cuidar a los profesionales que están en su proceso de formación y uniformar las características de las residencias públicas con las privadas.

“Los procesos formativos se reducen a 3 años pero a nivel internacional la mayoría de las residencias primarias duran 4 años y la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) ha establecido que el período medio para formar un residente sea de 4 años”, advirtió el médico.

En ese sentido manifestó que tienen dudas sobre si después esa formación será reconocida fuera de la provincia, tanto en el país como en el exterior, lo cual puede perjudicar a los profesionales. Pero asimismo, apuntó: “El cuestionamiento nuestro es pedagógico, consideramos que son necesarios 4 años para que el el residente adquiera conocimientos competencias, habilidades y destrezas que hoy se requieren (...) consideramos que no es adecuado disminuir el periodo de formación de los médicos, obtendremos más médicos pero con menor formación, lo que va en detrimento del propio médico y de la calidad de atención de la comunidad”, resaltó en referencia a las residencias primarias.

Por otra parte, también puso reparos a la intención de que los usuarios que conduzcan alcoholizados y tengan un siniestro se hagan cargo de la atención que requieran. El gobierno propone una Ley de Cobro de Prestaciones a quienes manejen alcoholizados o no cumplan calendario de vacunación y no tengan obra social. “No pueden los contribuyentes hacerse cargo de los problemas de salud de alguien que deliberadamente cometió un delito que incrementó el riesgo en su salud”, remarcaron en la presentación del plan.

Pero para Ludovico, en algún punto sería discriminatorio. “Hay que discutirlo éticamente porque en realidad tenemos en lo cotidiano conductas que son malas y traen un serie de enfermedades, por ejemplo fumar y la consecuencia de esa negligencia por parte del paciente, hay muchas conductas no solo del alcoholizado”, explicó. “Es discutible pero no es un tema en el que estemos interesados en opinar pero sí deberían opinar especialistas en Bioética (...) si vamos a tomar como criterio al negligencia de una persona como causa de la enfermedad estamos siendo muy parciales porque existen muchas otras conductas que generan enfermedades y que cubren obras sociales o servicios del estado (...), estaríamos en riesgo de que el paciente no reciba la atención adecuada si no tiene los medios, implicaría no brindar atención a un paciente porque no tiene dinero suficiente”, expresó.

“Otra cuestión discutible es que no hay dudas que hay una emergencia sanitaria: pobreza, inseguridad, el sistema de atención está prácticamente colapsado, por lo que no tenemos dudas de que exista ese nivel de emergencia, pero quizás deberíamos ver con qué claridad se instrumenta la ley de emergencia sanitaria en el sentido de que hemos tenido experiencia de que el manejo de los fondos en estas situaciones ha sido arbitrario, por no tan transparente, y tenemos la reserva de no confiar mucho en esa medida por el uso que se hace de las herramientas que ofrece la ley. Eso hay que discutirlo”, remarcó.

Mencionó que lo referido a mejorar el recupero de las prestaciones que se brindan en el sistema público a pacientes con cobertura es algo en lo que ya se venía trabajando y en lo que no se meten porque es una cuestión administrativa.

Positivo

En cuanto a aspectos que creen que son positivos hizo referencia a la creación de un nuevo régimen salarial. Dijo que los puntos que expuso el ministro implican aplicar sobre las especialidades críticas alguna variable para que los médicos no se vayan de Mendoza y lograr que con los recursos que tenga el estado se pueda lograr un sistema de atención más efectivo. “Nos parece bien, después hay leyes que son absolutamente necesarias como la ley de promoción y prevención de la salud, recomendado por la OMS, la diferencia sería que esta ley permitiría aumentar el presupuesto para eso”.

Mencionó también como positivo y necesario que se desarrolle una Agencia de Evaluación Tecnológica local. Dijo que existe a nivel nacional pero no funciona a pleno ni como debería pero que además es necesario que haya sedes locales en tanto funciona como una entidad asesora para evaluar cuáles son los mejores tratamientos, dispositivos, etcétera, desde el punto de vista de la práctica y con el menor costo, dejando de lado la cuestión comercial y que incide sobre el complejo costo de la salud.

Asimismo se mostró a favor de la actualización de saberes de la espaciadas cada 5 años, tal como contempla el plan. “Hay una vieja ley nuestra que lo establece, porque hoy es malo que haya médicos que no se actualicen porque la medicina y la tecnología hoy tienen un avance exponencial y por eso estar actualizado incide en el mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes”, apuntó. Dijo que es una ley que nunca se puso en funcionamiento.

Tras el anuncio del Plan, el gremio de los médicos Ampros salió a cuestionarlo. Para la organización es inconstitucional y un engaño para los profesionales y los mendocinos, lo calificaron de engañoso, al manifestar que pretende otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones totales para asignar cargos. En relación a esto, Lodovico dijo que ellos no lo han cuestionado porque les faltan detalles.