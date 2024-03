El 60% de los docentes privados se plegó al paro en Mendoza

A una semana de haber empezado las clases en Mendoza, este lunes se concretó un paro docente a nivel nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que tiene confederados a sindicatos mendocinos que adhirieron a la medida. Fue el caso del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Desde ese gremio reconocieron que en algunas escuelas la afectación fue de entre un 50 y 60%, mientras que en otras instituciones directamente no hubo paro.

Además de haber realizado el paro en las escuelas donde los docentes privados dan clases, se cumplió una premisa a modo de reclamo que fue acudir a los establecimientos con ropa negra y sin guardapolvo. “La educación está de luto, por eso decidimos hacer esa medida que continuará hasta que se resuelva nuestro reclamo”, señaló a Los Andes María Luisa Nadif, secretaria general de Sadop en la provincia.

La dirigente reconoció que si bien no existen números formales, en algunas escuelas privadas de Mendoza se adhirieron entre el 50 y 60% de los docentes, y en otras no hubo adhesión. “El reclamo que hacemos es por no haber cobrado el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que el Gobierno nacional decidió suspender y los empleadores, o sea los dueños de escuelas privadas, han decidido no abonar esa diferencia que hace que no se llegue a cobrar el piso salarial nacional que es de 250.000 pesos. En Mendoza el paro docente se cumplió con algunos docentes, pero no con todos porque acá en la provincia hacer paro significa perder una gran suma de dinero”, explicó.

La secretaria general de Sadop en Mendoza confirmó que esta medida de fuerza fue sólo por este lunes. “Pero el martes continuaremos con la medida de llevar ropa negra y sin guardapolvo, el miércoles solicitamos una reunión con el arzobispo para reclamar por esa diferencia en escuelas religiosas y el jueves tendremos una asamblea de delegados para definir con qué medidas continuaremos el reclamo hasta cobrar esa diferencia de dinero”, adelantó Nadif.

El reclamo por el Fonid

La dirigente sindical afirmó que los docentes privados de Mendoza, unos 14.000 según el último censo, no han cobrado el Fonid con el sueldo de febrero y eso generó que no lleguen a cubrir el piso salarial establecido en la paritaria de la provincia de noviembre de 2023, que era de 250.000 pesos. Con el descuento aplicado, los docentes de instituciones privadas han cobrado de bolsillo 220.000 pesos.

“El Gobierno nacional decidió cambiar la ley de financiamiento educativo y eso hizo que no exista más la paritaria nacional ni el Fonid, que es un fondo económico que se les transfiere a las provincias y de ahí a las escuelas. A diferencia de los docentes estatales, en el sector privado hay tantos empleadores como empleados y no todos cumplen”, sostuvo Nadif.

Admitió que la paritaria provincial tiene previsto subir el piso salarial a 290.000 pesos pero esto ocurrirá recién en marzo para cobrar en abril. “Desde diciembre a marzo ya tendremos un desfasaje de 40.000 pesos, que sería lo equivalente para cobrar el piso salarial. Después de abril no sabemos realmente qué va a pasar con los docentes privados”, afirmó.

Sobre las medidas en el corto plazo, la titular de Sadop explicó que el jueves habrá “retención de tareas” hasta que se resuelva el pago de esa diferencia que corresponde al Fonid. “La situación es complicada y no podemos ni siquiera hablar de políticas educativas, ni mucho menos, hasta que no se resuelva nuestro reclamo salarial”, apuntó.

En primera persona

Julieta fue profesora de Psicología en una escuela privada, actualmente trabaja en una estatal, y reconoció que muchos colegas no han percibido en sus haberes la cifra que corresponde al Fonid. “No todos los docentes, pero muchos vieron descontados ese fondo porque Nación dijo que no lo pagarían más. En Mendoza salió Tadeo García Zalazar que iban a absorber ese monto pero algunos no lo cobraron, lo que sucede en lo privado es que cada escuela paga diferente y eso depende de si reciben o no una subvención del Estado”, dijo.

La docente mendocina manifestó también que se da una migración de alumnos de escuelas privadas a públicas “por los altos costos y recortes que hacen en el sueldo de los docentes”. “Las cuotas se han vuelto impagables para muchas familias y, ante esta cantidad de alumnos que se pasan a una escuela estatal, esto hará que en algún momento el sistema colapse. Nosotros prevemos que habrá mucha inasistencia porque hay alumnos que no tienen ni para pagar el abono”, indicó la docente consultada.

El paro nacional

Los sindicatos educativos asociados a la CGT se plegaron a esta medida de fuerza decretada por la central de trabajadores y el objetivo de la misma era reclamar por financiamiento de la educación y las mejoras salariales.

Además, como dijo la dirigente mendocina, el paro tiene relación con la garantía de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por la cual los dirigentes de CGT mantienen audiencias con el Ministerio de Educación de la Nación para tratar de resolver este problema.

En nueve provincias las clases no comenzaron este lunes. Así ocurrió en San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Misiones, Jujuy, Neuquén, Salta y Catamarca. Las negociaciones entre CGT y Gobierno nacional continuarán esta semana.

En tanto los docentes asociados a entidades gremiales como SADOP, UDA o CEA han manifestado no haber recibido ninguna propuesta salarial del Ejecutivo Nacional, por lo que la situación se dilatará en el tiempo de no llegar a un arreglo.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), a diferencia de Sadop, no adhirió a al paro nacional porque pertenece a la Cetera y no a la CGT.

Miembros de esta entidad gremial le contaron a Los Andes que para este jueves 7 de marzo está planteada una medida nacional de docentes pero se resolverá en cada provincia cómo será la modalidad. “Puede que sea paro o movilización, eso lo decidirá cada sindicato”, contó Fabricio Abaurre, secretario de SUTE en San Rafael.

En el caso de los docentes estatales, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, en el bono de sueldo desaparece el ítem de Fonid, pero se coloca el de “garantía provincial”.