Educación superior: Mendoza suma dos nuevas carreras a distancia desde 2026

Con el foco puesto en la innovación digital y en las demandas del mundo laboral, Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026 . La Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán en modalidad educación a distancia : Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Se trata de propuestas formativas vinculadas a la comunicación, el diseño y la producción de contenidos digitales, áreas atravesadas por la convergencia de medios y por un mercado laboral en constante transformación. El objetivo es formar técnicos con competencias actualizadas, capaces de insertarse en entornos profesionales dinámicos y altamente digitalizados.

Ambas tecnicaturas se dictarán en modalidad a distancia, una decisión que busca ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la equidad territorial. De este modo, estudiantes de distintos puntos de la provincia podrán cursar sin necesidad de trasladarse , una ventaja clave en un contexto donde las tecnologías digitales son, además, parte central del campo profesional elegido.

Desde la Dirección de Educación Superior remarcaron que estas nuevas carreras se enmarcan en una política educativa orientada a la innovación, la actualización permanente de la oferta formativa y la articulación entre educación, tecnología y desarrollo provincial.

Tras la pandemia por Covid, el home office se volvió una alternativa que benefició a muchos empleados y es cada vez más adoptada por empleadores de todo el mundo. Foto: Archivo

La Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente apunta a la formación de profesionales preparados para diseñar, producir y gestionar contenidos y estrategias comunicacionales en ecosistemas digitales integrados. El plan de estudios incluye narrativas multimediales y transmediales, periodismo digital, gestión de comunidades y audiencias, marketing digital y producción de contenidos para múltiples plataformas.

El enfoque pone el acento en la convergencia de medios, la participación activa de las audiencias y el uso estratégico de tecnologías digitales. Los egresados podrán desempeñarse en medios de comunicación, organismos públicos y privados, emprendimientos digitales y proyectos de comunicación institucional.

La carrera tendrá una duración de dos años y medio y será dictada por el IES 9-003. a propuesta es gratuita. Más información se encuentra disponible en el sitio oficial: https://ens9003-infd.mendoza.edu.ar/sitio/.

Estudiar Diseño Multimedial a distancia

Por su parte, la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial propone una formación integral orientada al diseño y la producción de piezas visuales, audiovisuales e interactivas para entornos digitales. La propuesta articula saberes de diseño gráfico, comunicación visual, producción audiovisual, animación, diseño web y uso de herramientas tecnológicas aplicadas a diversos soportes y canales.

El perfil del egresado está orientado a la creación de productos comunicacionales innovadores, con capacidad de respuesta a necesidades educativas, culturales, informativas y productivas, tanto del sector público como privado.

La duración de la carrera es de tres años y las inscripciones se realizarán a través del Instituto Juan Gutenberg. Por ser una propuesta privada no es gratuita. Más información en el sitio: https://institutojgutenberg.edu.ar/.