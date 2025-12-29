29 de diciembre de 2025 - 12:22

Educación superior: Mendoza suma dos nuevas carreras a distancia desde 2026

La DGE apunta a la educación a distancia y una oferta adaptada a las nuevas preferencias de los estudiantes y del mundo laboral. Detalles y cómo acceder.

Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán a distancia: Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán a distancia: Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con el foco puesto en la innovación digital y en las demandas del mundo laboral, Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026. La Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán en modalidad educación a distancia: Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Leé además

Los estudiantes de la UNCuyo utilizan Inteligencia Artificial como una herramienta de estudio.

La universidad en tiempos de IA: qué tipo de profesionales se están formando

Por Bernarda García Centurión
El desafío de repensar la educación y motivar a los jóvenes a unirse a la universidad. 

Repensar la universidad: los desafíos que hoy redefinen la educación superior

Por Silvana Cataldo

Se trata de propuestas formativas vinculadas a la comunicación, el diseño y la producción de contenidos digitales, áreas atravesadas por la convergencia de medios y por un mercado laboral en constante transformación. El objetivo es formar técnicos con competencias actualizadas, capaces de insertarse en entornos profesionales dinámicos y altamente digitalizados.

Estudiar a distancia en Mendoza: una apuesta actual

Ambas tecnicaturas se dictarán en modalidad a distancia, una decisión que busca ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la equidad territorial. De este modo, estudiantes de distintos puntos de la provincia podrán cursar sin necesidad de trasladarse, una ventaja clave en un contexto donde las tecnologías digitales son, además, parte central del campo profesional elegido.

Tras la pandemia por Covid, el home office se volvió una alternativa que benefició a muchos empleados y es cada vez más adoptada por empleadores de todo el mundo. Foto: Archivo
Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán a distancia: Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Mendoza ampliará su oferta de educación superior a partir del ciclo lectivo 2026: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la incorporación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán a distancia: Comunicación Digital Convergente y Diseño Multimedial.

Desde la Dirección de Educación Superior remarcaron que estas nuevas carreras se enmarcan en una política educativa orientada a la innovación, la actualización permanente de la oferta formativa y la articulación entre educación, tecnología y desarrollo provincial.

Nueva carrera a distancia: Comunicación Digital Convergente

La Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente apunta a la formación de profesionales preparados para diseñar, producir y gestionar contenidos y estrategias comunicacionales en ecosistemas digitales integrados. El plan de estudios incluye narrativas multimediales y transmediales, periodismo digital, gestión de comunidades y audiencias, marketing digital y producción de contenidos para múltiples plataformas.

El enfoque pone el acento en la convergencia de medios, la participación activa de las audiencias y el uso estratégico de tecnologías digitales. Los egresados podrán desempeñarse en medios de comunicación, organismos públicos y privados, emprendimientos digitales y proyectos de comunicación institucional.

La carrera tendrá una duración de dos años y medio y será dictada por el IES 9-003. a propuesta es gratuita. Más información se encuentra disponible en el sitio oficial: https://ens9003-infd.mendoza.edu.ar/sitio/.

Estudiar Diseño Multimedial a distancia

Por su parte, la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial propone una formación integral orientada al diseño y la producción de piezas visuales, audiovisuales e interactivas para entornos digitales. La propuesta articula saberes de diseño gráfico, comunicación visual, producción audiovisual, animación, diseño web y uso de herramientas tecnológicas aplicadas a diversos soportes y canales.

El perfil del egresado está orientado a la creación de productos comunicacionales innovadores, con capacidad de respuesta a necesidades educativas, culturales, informativas y productivas, tanto del sector público como privado.

La duración de la carrera es de tres años y las inscripciones se realizarán a través del Instituto Juan Gutenberg. Por ser una propuesta privada no es gratuita. Más información en el sitio: https://institutojgutenberg.edu.ar/.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A partir de ahora, los docentes de Educación Superior que trabajen en institutos de Mendoza deberán rendir una evaluación para conservar su titularidad. 

Los docentes de Educación Superior de Mendoza deberán rendir cada dos años para revalidar su titularidad

Por Verónica De Vita
El tiempo para Año Nuevo: el anuncio para la noche del 31 que será clave para organizar la cena de fin de año

El tiempo para Año Nuevo: el anuncio para la noche del 31 que será clave para organizar la cena de fin de año

Por Ignacio de la Rosa
tras largas filas para cruzar a chile, se normalizo el transito y hay solo 20 minutos de espera

Tras largas filas para cruzar a Chile, se normalizó el tránsito y hay solo 20 minutos de espera

Por Redacción Sociedad
Sortean $8.300 millones en el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

Sortean $8.300 millones en el último Quini 6 del 2025: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Por Redacción Sociedad