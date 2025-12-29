La fiesta que idearon dos mendocinas, se transformó en una movida propia e hizo bailar a Catriel, Paco y Duki

El Club del Sodeado regresa con una fiesta de Año Nuevo con la esencia que la llevó a cobrar relevancia nacional. Entradas, artistas y sus orígenes.

Este 31 de diciembre, la magia de El Club del Sodeado se reencontrará con su público en Wabi Fun Club (Acceso Sur – Lateral Este 1450, Mendoza), en lo que promete ser una de las fiesta de Año Nuevo llena con la esencia que la llevó a cobrar relevancia nacional. El evento propone revivir la nostalgia de sus inicios, pero con una producción renovada y la misma energía que convirtió a la fiesta en un verdadero fenómeno cultural.

1 Geo Efrita, Dj Mami y Locyfer Gentileza La noche contará con sets cargados de hits a cargo de Geo Efrita, Lucifer y DJ Mami, además de artistas invitados. A esto se sumará una puesta en escena inmersiva y el inconfundible espíritu de fiesta sin etiquetas que caracteriza al Sodeado, donde la diversidad, la libertad y el baile son protagonistas absolutos.

image Una historia de éxito y energía pura El Club del Sodeado nació en 2018 de la mano de sus creadoras, Georgina Puebla (Geo Efrita) y Alejandra Pérez (DJ Mami), dos amigas mendocinas que imaginaron un espacio nocturno distinto: un lugar donde la música, la inclusión y la expresión libre marcaran el pulso de cada noche. La propuesta rápidamente conectó con el público joven, agotando entradas en cada edición y trascendiendo la vida nocturna para convertirse en un fenómeno cultural.

image A lo largo de su historia, la fiesta contó con la participación de reconocidos artistas invitados como Cazzu, La Joaqui, Catriel y Paco Amoroso, Damas Gratis, entre otros, consolidando su nombre como sinónimo de bailes interminables al ritmo de sonidos tropicales y urbanos.

image Con este regreso especial de fin de año, El Club del Sodeado promete cerrar el 2024 y dar la bienvenida al nuevo año con una celebración cargada de música, recuerdos y energía, reafirmando su lugar como una de las fiestas más emblemáticas de Mendoza.