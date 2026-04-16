16 de abril de 2026 - 12:00

Dura desmentida desde Chubut al abogado Roberto Castillo: "Se ha desvirtuado todo"

El letrado aseguró en televisión haberse matriculado para ejercer la querella del caso Ángel López, pero desde el Colegio de Abogados rechazaron su versión.

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Roberto Castillo, el abogado mediático 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El abogado Roberto Castillo, novio de la vedette Cinthia Fernández y por estos días presentado en la TV como querellante de la familia paterna del niño fallecido Ángel López, se metió en un escándalo mediático no sólo por sus declaraciones públicas, sino por una matriculación desmentida por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, en Chubut.

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En diálogo con el programa de Mariana Fabbiani en América TV y otros medios, Castillo afirmó haberse matriculado en la ciudad patagónica: "Hoy hice la jura, la hice esta mañana en Puerto Madryn". También habló de una supuesta hostilidad en Comodoro Rivadavia respecto a la investigación del caso Ángel.

"Me peleé con el presidente (del Colegio de Abogados de Comodoro). Tuve que buscar otro colegio (el de Madryn) que me acelere el trámite porque la muerte de una criatura de 4 años necesita menos burocracia y más humanidad", cuestionó el letrado. Sin embargo, su declaración fue rápidamente rechazada por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

"El abogado Castillo no se ha matriculado en nuestro colegio, no se ha contactado como tampoco ha pedido información al respecto", aclaró el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Gustavo Cruz, al ser consultado por el medio local ADN Sur.

Dijo que el proceso de matriculación requiere el cumplimiento de una serie de pasos formales que no pueden ser omitidos ni acelerados. En ese sentido, sumó que no existen mecanismos abreviados para acceder a la matrícula, desestimando versiones que sugerían procedimientos exprés.

"Nosotros no tomamos juras exprés ni virtuales. Se debe presentar toda la documentación y cumplimentar todos los requisitos, los cuales son evaluados por la Comisión Directiva, que luego fija una fecha", señaló Cruz.

"No sé tampoco por qué dijo algo que no es. Esto no es un capricho, ni una censura, ni una idea de poner piedras en el camino. Me parece que hace al respeto de las instituciones, al respeto de las leyes, al cuidado de los justiciables que son, en definitiva, quienes reciben el trabajo profesional”, reflexionó sobre las críticas emitidas por Castillo.

Según Cruz, en la situación “se ha desvirtuado todo, ha entrado en una vorágine mediática”.

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"Como abogado que ejerzo y litigo hace más de 24 años, no tengo referencia de los antecedentes profesionales de este hombre. No tengo constancia en qué casos se ha presentado y con qué resultados, no me consta. Puede ser que sea muy bueno, pero no estoy en conocimiento de su experiencia", agregó.

“¿Cuánto tiempo se analizó y qué es lo que se analizó del caso para hablar tan abiertamente de jueces corruptos, de procesos corruptos?”, cuestionó Cruz sobre lo dicho por Castillo.

En tanto, desde el Colegio de Comodoro Rivadavia remarcaron que sin matrícula vigente un abogado no puede realizar presentaciones, acceder a expedientes ni representar formalmente a una parte en un proceso judicial.

En los últimos meses, Castillo tomó relevancia pública por su defensa en casos como el de Julieta Silva, condenada por violencia contra su esposo, y los cinco "mecheros VIP" de Miami, cuyos cargos fueron levantados.

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