Conversatorio sobre Malvinas en Mendoza: memoria viva, testimonios y una causa que proyecta el futuro

“Malvinas no es algo del pasado; es un faro que nos ilumina para el desarrollo del país”. La definición, compartida durante el conversatorio “Malvinas: la gesta que nos une”, atravesó de principio a fin un encuentro que reunió en el Centro de Congresos y Exposiciones a veteranos de guerra, referentes y público en una jornada marcada por la emoción y la reflexión.

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Organizado por Diario Los Andes y el Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI), el espacio buscó tender un puente entre quienes vivieron la gesta en primera persona y quienes hoy trabajan por el desarrollo del país, poniendo en valor una causa que, lejos de cerrarse, sigue interpelando a la sociedad.

En la apertura, Rubén Valle , secretario general de Redacción de Diario Los Andes, subrayó el sentido del encuentro como ejercicio de memoria: "Malvinas no es un capítulo cerrado en los libros de historia, sino una experiencia profundamente vigente. Y necesaria".

Rubén Valle, secretario general de Redacción de Los Andes, dio apertura al conversatorio destacando la importancia de sostener la memoria como ejercicio activo.

En esa misma línea, Nicolás Vicchi, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), profundizó en el rol que la causa puede ocupar en el presente: “Buscamos transformarla en un faro que nos guíe como país”. Y agregó una reflexión que resonó en toda la sala: “El esfuerzo de los veteranos nos pone la vara muy alta: no podemos poner los intereses individuales por encima de los colectivos”.

Conversatorio Malvinas_19 Nicolás Vicchi agradeció a Diario Los Andes y a los veteranos, y alentó a mantener viva la gesta de Malvinas. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Primer bloque: historia, geopolítica y dimensión humana

Moderado por el periodista Pablo Pérez Delgado, el primer panel abordó la gesta desde una mirada integral: histórica, estratégica y profundamente humana.

Conversatorio Malvinas_23 El periodista Pablo Pérez Delgado dio inicio al primer eje del conversatorio. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_24 Jorge Vicchi, en plena exposición, abordando la vigencia geopolítica de la causa Malvinas. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_33 Eduardo García Puebla, en uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Marcelo Álvarez/ Los Andes

La pregunta sobre la vigencia de Malvinas abrió el eje de discusión. Jorge Vicchi, presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, fue contundente: “No es una causa del pasado”. A partir de allí, desarrolló los intereses geopolíticos que sostienen su actualidad, vinculados a los recursos del mar adyacente, la proyección científica y la explotación petrolera offshore.

En su análisis, también subrayó el valor estratégico del territorio argentino en el mapa global: el paso entre el Pacífico y el Atlántico vuelve a la región un punto clave, lo que explica el interés internacional sostenido en el tiempo.

La guerra desde adentro: valor, fe y misión

Uno de los momentos más profundos del conversatorio llegó con la voz del veterano Eduardo García Puebla. Sin rodeos ni épica forzada, puso en palabras lo que muchas veces queda implícito: “Sí, tuve miedo, muchísimo”.

El silencio en la sala fue inmediato. Su testimonio no buscó suavizar la experiencia, sino mostrarla en toda su dimensión humana. Y, sin embargo, en medio de ese miedo constante, emergía algo más fuerte: “Nos aferrábamos a los valores: Dios, la patria, la Virgen… de ahí sacábamos fuerza e ingenio, incluso cuando no teníamos recursos”.

Conversatorio Malvinas_37 El panel del primer eje, con una mirada integral sobre la gesta desde lo histórico, humano y estratégico. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Allí, entre la incertidumbre y la adversidad, se construyó una convicción que sostuvo cada acción. “No fuimos obligados, fuimos con convicción. Cumplimos la misión lo mejor posible”, dijo, en una frase que condensó no solo su historia, sino la de toda una generación.

Más allá de los análisis o las cifras, su relato recordó que Malvinas también se entiende desde ahí: desde lo humano, desde el miedo atravesado por el deber y desde una entrega que aún hoy interpela.

El legado de Malvinas en la vida cotidiana

La reflexión se amplió hacia otros ámbitos. Gustavo Oriozabala, destacado nadador mendocino, relató su experiencia al unir a nado las islas en 2006, explicando que se trató de “una forma de honrar a los veteranos”, en una travesía donde “lo emocional fue incluso más fuerte que lo físico”.

Conversatorio Malvinas_51 Un gesto que lo dice todo: el cruce de manos entre Oriozabala y Vicchi al cierre del primer panel. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Desde el sector productivo, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza, retomó los valores de la gesta para trasladarlos al presente: “Malvinas es arraigo. Nadie se salva solo”, afirmó, destacando la importancia del trabajo en equipo, la resiliencia y la construcción colectiva, especialmente en contextos adversos.

Segundo bloque: decisiones, liderazgo y valores en acción

Moderado por el periodista Nacho de la Rosa, el segundo panel profundizó en la dimensión más humana de la gesta, enfocándose en el liderazgo, las decisiones en situaciones límite y la vigencia de esos valores en la sociedad actual.

Conversatorio Malvinas_56 Nacho de la Rosa moderó el segundo bloque del encuentro. Marcelo Álvarez/ Los Andes

En ese contexto, el testimonio de Esteban Tries se convirtió en el eje del bloque, con un relato que combinó experiencia, reflexión y una fuerte carga emocional. Al reconstruir una situación vivida en combate, planteó un dilema que trascendió el ámbito militar: “¿Qué vale más, obedecer o empezar a sentir?”.

Conversatorio Malvinas_54 Inicio del segundo panel, enfocado en valores, liderazgo y proyección de la causa. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Lejos de ser una pregunta teórica, su intervención estuvo anclada en una decisión concreta, tomada en un contexto extremo, donde optó por priorizar la vida por sobre una orden. “Tardé más de 30 años en volver a poner la cabeza en esa situación”, confesó, evidenciando la profundidad de esa experiencia.

En ese recorrido, también puso en valor una idea clave: el liderazgo no siempre responde a rangos o estructuras formales. “El liderazgo aparece en segundos, en situaciones límite”, explicó, al recordar cómo, en pleno combate, personas sin jerarquía asumían responsabilidades decisivas.

Desde allí, proyectó la reflexión hacia el presente con un mensaje claro: “Tenemos la responsabilidad de sembrar líderes”. Para Tries, los valores de Malvinas —la confianza, el compromiso con el otro, la entrega— no son abstractos, sino prácticas concretas que deben sostenerse en la vida cotidiana.

Su intervención dejó una idea contundente: en los momentos más críticos, lo que define a las personas no es solo la obediencia, sino la capacidad de actuar desde lo humano, incluso en condiciones adversas.

Valores que se proyectan en la educación y el trabajo

Sobre ese mismo eje, los aportes de Mauricio Badaloni, presidente de la Fundación Andesmar e integrante del Comité Ejecutivo y de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Rosario Cúneo, profesora de Historia, permitieron trasladar esos valores a ámbitos clave de la vida social.

Desde el sector empresario, Badaloni remarcó que la solidaridad, el compromiso y la resiliencia son pilares fundamentales en la cultura del trabajo, y sostuvo que el desafío es “dejar de lado lo individual para construir desde lo colectivo”, generando valor y oportunidades.

Por su parte, Cúneo aportó la mirada educativa y generacional, destacando un cambio en la forma de abordar la causa: “Malvinas dejó de ser una efeméride para convertirse en una cuestión de identidad”. En ese sentido, subrayó que el vínculo con las nuevas generaciones se fortalece desde el conocimiento: “Para amar la causa, primero hay que conocerla, y ese conocimiento debe transmitirse desde el amor”.

Conversatorio Malvinas_75 La emoción atravesó cada momento del encuentro. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Una causa que une y proyecta

A lo largo de ambos bloques, el conversatorio dejó una idea transversal: Malvinas no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue siendo una referencia viva para pensar el presente y proyectar el futuro.

“Tenemos la responsabilidad de sembrar líderes. Los valores de Malvinas tienen que vivirse todos los días”, sintetizó Tries, condensando el espíritu del encuentro.

Un cierre cargado de emoción

El encuentro concluyó con uno de los momentos más significativos de la jornada, cuando los presentes entonaron el Himno a Malvinas.

Conversatorio Malvinas_85 De pie, los asistentes entonaron el Himno a Malvinas en un cierre cargado de emoción. Marcelo Álvarez/ Los Andes

La escena, atravesada por el respeto y la emoción compartida, sintetizó el sentido del conversatorio: una causa que sigue viva, que une y que interpela a cada generación.

Con una sala colmada y una participación activa, la jornada dejó una certeza clara: Malvinas continúa siendo un punto de encuentro que trasciende el tiempo y proyecta sentido hacia el futuro.

Conversatorio Malvinas_88 El abrazo entre veteranos, uno de los momentos más sentidos de la jornada. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_91 Eduardo García Puebla junto a asistentes, en un clima de emoción compartida. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_93 Oradores y organizadores, satisfechos tras una jornada de gran convocatoria e impacto. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_96 Rosario Cúneo junto a veteranos de Malvinas, en un encuentro de memoria y reconocimiento. Marcelo Álvarez/ Los Andes

Conversatorio Malvinas_98 Luis Giachino, Esteban Tries y Fernando Galindo, presentes en la jornada. Marcelo Álvarez/ Los Andes