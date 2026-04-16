Último Quini 6: el ganador de $2.335 millones y su impecable fórmula de números de la suerte

El Quini 6 tuvo este miércoles 15 de abril un nuevo ganador con un importante premio de más de 2.335 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.365.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.365 realizado este miércoles 15 de abril en la Lotería de Santa Fe.
El Quini 6 tuvo este miércoles 15 de abril un nuevo ganador con un importante premio de más de 2.335 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.365.
El apostador jugó en la ciudad de Casilda (Santa Fe) con la impecable fórmula 04, 06, 07, 09, 24 y 35 y se hizo acreedor de $2.335.425.276,50 de la categoría "Tradicional Primer Sorteo".
Si bien los premios de más de $780 millones (La Segunda) y $1.942 millones (Revancha) quedaron vacantes, hubo 12 ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $24.070.749,75 cada uno. Los números fueron 00, 10, 19, 42, 43 y 44.
04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35
Un ganador de Santa Fe con $2.335.425.276,50.
01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41
Sin ganadores. Pozo vacante.
26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38
Sin ganadores. Pozo vacante.
00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44
Hubo 12 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $24 millones cada uno.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.