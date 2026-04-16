Último Quini 6: el ganador de $2.335 millones y su impecable fórmula de números de la suerte

El Quini 6 tuvo este miércoles 15 de abril un nuevo ganador con un importante premio de más de 2.335 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.365.

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El apostador jugó en la ciudad de Casilda (Santa Fe) con la impecable fórmula 04, 06, 07, 09, 24 y 35 y se hizo acreedor de $ 2.335.425.276,50 de la categoría "Tradicional Primer Sorteo".

Si bien los premios de más de $780 millones (La Segunda) y $1.942 millones (Revancha) quedaron vacantes, hubo 12 ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $24.070.749,75 cada uno. Los números fueron 00, 10, 19, 42, 43 y 44.

04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35

El ganador de $2.335 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de los números de la suerte

Quini 6 del 8 de febrero: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte

Un ganador de Santa Fe con $ 2.335.425.276,50 .

La Segunda del Quini

01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41

Sin ganadores. Pozo vacante.

Revancha

26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38

Sin ganadores. Pozo vacante.

Siempre Sale

00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44

Hubo 12 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $24 millones cada uno.

Próximo sorteo Quini 6 - domingo 19 de abril con $4.600 millones de pozo

Quini 6: quién ganó más de $94 millones y cuánto cobra de bolsillo (Imagen ilustrativa / Web) Quini 6 se sortea cada miércoles y domingo (Imagen ilustrativa / Web)

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.