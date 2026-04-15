No siempre se adapta mejor el que habla más fuerte, decide más rápido o parece más seguro. Muchas veces, la verdadera capacidad para cambiar de idea, rearmarse y seguir aparece en personas que no se traban cuando cambian los planes, cuando algo sale distinto o cuando toca probar un camino nuevo.

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En psicología , ese rasgo suele rozar dos cosas muy valiosas : apertura a nuevas experiencias y estabilidad emocional . Y si se cruzan esos dos ejes con estudios sobre preferencia de color, hay dos tonos que aparecen con bastante lógica: el verde y el celeste .

Acá aparece la primera pista concreta. En un estudio sobre personalidad y preferencias cromáticas, las personas con mayor apertura a nuevas experiencias mostraron más afinidad por el verde , y el grupo con niveles más altos de ese rasgo también tendió a preferirlo más que el grupo bajo.

Eso no significa que usar verde vuelva flexible a alguien, pero sí que ese color quedó más cerca de un perfil mental curioso, menos rígido y más disponible a salir de lo habitual.

La psicología destaca los 2 colores que utilizan las personas con gran capacidad para adaptarse al cambio (1)

Y eso, llevado a la vida real, se nota enseguida. Son personas que no necesitan tener todo cerrado de antemano. Si se cambia un plan, si aparece una propuesta nueva o si una idea vieja deja de servir, no sienten que todo se les cae encima.

El verde, en ese sentido, encaja bien con una imagen más permeable, más abierta, menos defensiva frente a lo distinto. Esa es una de las razones por las que termina funcionando tan bien en quienes transmiten adaptación sin decir una palabra.

El celeste juega en otro lugar: baja el ruido

El segundo color no entra por la curiosidad, sino por la forma de sostenerse cuando algo se mueve. En el mismo estudio, el celeste apareció asociado de manera positiva con estabilidad emocional, y también con responsabilidad y autodisciplina.

A eso se suma una revisión enorme de 128 años de investigaciones, que encontró que los tonos azules y verdes suelen vincularse con emociones positivas y de baja activación, como comodidad, relajación y calma.

La psicología destaca los 2 colores que utilizan las personas con gran capacidad para adaptarse al cambio (3)

Eso importa mucho más de lo que parece. Porque adaptarse al cambio no es solo animarse a lo nuevo: también es no entrar en pánico cada vez que algo se mueve. Hay gente que acepta cambiar, pero se altera con facilidad.

Y hay otra que logra reacomodarse sin hacer tanto ruido interno. El celeste suele quedar mejor parado en ese segundo grupo: no comunica vértigo, comunica eje.

Si esto te pasa, probablemente entiendas por qué esos colores se repiten

Capaz no lo habías pensado así, pero hay una diferencia clara entre quien necesita controlarlo todo y quien puede recalcular sin romperse.

Si sos de los que cambia una rutina y sigue, si tu hijo no se bloquea cuando algo no sale como esperaba, o si alguien cercano prueba cosas nuevas sin vivirlo como amenaza, ahí hay una señal concreta de adaptación.

Y, cuando la psicología mira qué colores quedan más cerca de esos perfiles, la combinación más coherente no suele ser rojo o negro, sino otra mucho más silenciosa: verde para abrirse y celeste para sostenerse. Esto es una inferencia razonable a partir de dos hallazgos: uno sobre rasgos de personalidad y otro sobre asociaciones emocionales estables de esos colores.