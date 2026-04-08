En Aconcagua Radio analizan la situación del argentino German Giuliani detenido en Venezuela

En diálogo con Aconcagua Radio , el abogado Diego Armesto confirmó que no existen novedades concretas sobre el estado ni la ubicación de Germán Giuliani , el argentino que continúa detenido en Venezuela . Además denunció que hubo graves irregularidades en el proceso.

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“No hay información. El planteo que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es frente a la falta de garantías constitucionales, del debido proceso y de la defensa en juicio”, explicó el letrado.

Según detalló, el caso presenta múltiples irregularidades: desde la incomunicación del detenido hasta la imposibilidad de acceder a datos básicos sobre su situación. “No sabemos en qué lugar se encuentra, si se han cumplido las condiciones mínimas de detención ni hay posibilidad de contacto con la familia”, sostuvo.

El abogado remarcó que la presentación internacional busca precisamente romper ese hermetismo. “Son cuestiones que rompen lo establecido en la Convención Americana”, afirmó.

La reconstrucción de lo que ocurre con Giuliani es fragmentaria y depende casi exclusivamente de datos indirectos. “La información que hay es a cuentagotas y la obtiene la familia”, señaló Armesto.

El último dato concreto llegó días atrás: “Nos informaron que estaba siendo trasladado de una cárcel a otra, pero ni siquiera sabemos si estaba dentro de ese grupo”, explicó. A esto se suman testimonios aislados de personas que habrían estado detenidas con él, que describen su estado general.

El cuadro se vuelve aún más confuso por las versiones oficiales sobre los motivos de la detención. Según relató el abogado, en un primer momento se lo acusó de intentar conseguir armas para un golpe de Estado, mientras que luego se habló de narcotráfico.

“¿Era traficante de armas, de droga o alguien que iba contra el gobierno? Pónganse de acuerdo sobre qué delito le imputan”, cuestionó.

Un viaje laboral que terminó en detención

De acuerdo a la información disponible, Giuliani había viajado a Venezuela por trabajo. “Había alquilado un barco y salió de recorrida. Allí lo detuvieron”, indicó Armesto.

Desde entonces, el caso se transformó en un laberinto legal y político, donde incluso los canales de comunicación resultan limitados. “Hay abogados en Venezuela que informan a la familia, pero no hay un informe médico ni certezas sobre sus condiciones de detención”, agregó.

En ese contexto, el abogado definió la situación como “luchar contra molinos de viento” y explicó que esperan una medida cautelar de la Comisión Interamericana que obligue al Estado venezolano a brindar información.

Críticas al sistema político argentino

En otro tramo de la entrevista, Armesto amplió su mirada hacia la situación institucional en Argentina, con fuertes cuestionamientos al proceso legislativo reciente.

“Cuando se reforma algo tan importante hay que darse los tiempos y escuchar a los especialistas”, sostuvo, al tiempo que criticó lo que definió como “populismo legislativo”.

El abogado apuntó directamente contra la práctica de aprobar leyes sin el debido análisis: “El problema es cuando votás cosas sin estudiarlas en profundidad”.

En esa línea, también cuestionó la lógica partidaria por sobre el debate informado. “Se vota a favor o en contra porque el partido lo indica, pero no porque haya una opinión formada”, dijo. Para Armesto, esta dinámica tiene consecuencias inevitables: “Las leyes terminan judicializándose y generando problemas a futuro”.

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