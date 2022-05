¿Dormir siesta ayuda al rendimiento diario o provoca insomnio?

La siesta es el clásico de las tardes en Mendoza. Por décadas, las altas temperaturas del verano y el intenso sol de Cuyo favorecieron el arraigo de esta costumbre que tiene muchos más fanáticos que detractores.

“Puede ser una gran herramienta para mejorar el estado de alerta y productividad por la tarde”, explica Rebecca Robbins, experta en sueño y profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Sin embargo, existen una serie de recomendaciones para que la siesta juegue a favor de las personas y no en contra.

Según informó Infobae, una siesta poderosa debe durar entre 20 y 25 minutos, así se evita entrar en sueño profundo y sentirse desorientado al despertar. Un período más largo puede afectar la forma en que dormimos por la noche.

“Si uno acumula varios días de falta de sueño nocturno, o tuvo una noche donde por algo no pudo conciliar el sueño y el descanso fue muy corto, en esos casos una siesta de 90 minutos puede ser recomendada”, señaló la experta en sueño de Harvard a la revista estadounidense de salud y bienestar Real Simple.

Voces a favor y en contra de la siesta

Una buena siesta puede reducir los niveles de estrés durante el día. En tanto, un estudio científico suizo, publicado en la revista científica Heart, reveló que tomar una siesta moderada una a dos veces por semana, reduce el riesgo de ataque cardíaco.

Se trata de un estudio que duró más de cinco años e involucró a 3.462 participantes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, de 35 a 75 años.

Las personas fueron entrevistadas sobre sus hábitos de sueño durante la última semana. Tras analizar las respuestas, los científicos detectaron menor riesgo cardiovascular en el grupo de participantes que dormía siesta una o dos veces por semana en relación a los individuos que no dormían siesta.

En el otro extremo se encuentra Michael Breus, conocido en EEUU como “el doctor sueño” y autor del libro Good Night: The Sleep Doctor’s 4-Week Program to Better Sleep and Better Health.

“En general, la siesta no es la respuesta, va a reducir la capacidad de cada persona de manejar su propio ritmo de sueño, hará más difícil lograr el descanso nocturno y puede provocar insomnio”, explica el experto.

En ese sentido, Breus apuntó que si uno necesita una “recarga de energía”, la mejor estrategia es hacer una caminata al aire libre o tomar una buena taza de café.

Breus consideró que una siesta puede ser apropiada sólo en casos excepcionales, como por ejemplo, cuando uno durmió menos de 5 horas por la noche y necesita estar muy alerta y concentrado para una gran presentación por la tarde.

Siguiendo con estos criterios, la prestigiosa Mayo Clinic de EEUU elaboraron un listado sobre los beneficios y “contraindicaciones” de la siesta si no es bien aplicada.

Beneficios

Relaja los músculos y despeja la mente

Reduce la fatiga y/o cansancio

Aumenta el estado de alerta

Mejora el estado de ánimo

Mejora el rendimiento, incluido un tiempo de reacción más rápido y una mejor memoria

Inconvenientes de tomar siestas largas