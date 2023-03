Docentes y estudiantes juntan firmas para que se retire la polémica exposición de arte feminista de la UNCuyo

Estudiantes y docentes de varias carreras de la UNCuyo manifestaron en diálogo con Los Andes su total repudio a la muestra de arte “#8M Manifiestos Visuales”, organizada y expuesta en el anexo del rectorado, al tiempo que los padres se encuentran en pie de lucha y mantendrán una reunión este miércoles con el Consejo Superior.

“Pediremos que se apoye esta iniciativa, estamos indignados y pronto daremos a conocer más información. Esto es una falta de respeto a la diversidad religiosa”, se quejó Jorge Fuentes, padre de un estudiante.

Otro padre hizo circular un audio en los grupos de WhatsApp en el que menciona que la muestra que se exhibe en el rectorado es “ofensiva, fuerte, despreciable y desagradable”.

“Lo han hecho como exposición artística por el Día de la Mujer pero es todo lo contrario. Estamos juntando firmas para que la retiren inmediatamente porque consideramos que es una falta de respeto total hacia Dios y hacia las mujeres”, expuso.

Por su parte, la docente Mariana Calderón, que dicta clases en la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que las imágenes que se muestran son abyectas y que representan una falta de respeto hacia el credo católico.

La Iglesia mendocina rechazó la muestra de arte feminista de la UNCuyo (Gentileza)

“Realmente no entiendo qué han querido representar. Es inaceptable esas obras con vaginas abiertas, con todos los detalles… y también una cabeza de animal que no se sabe bien si es una vaca o un carnero. En fin, desagradable por donde se lo mire”, puntualizó. “Este año el rectorado impulsó muchas actividades por el Día de la Mujer, pero nunca he visto algo así”, dijo.

Una de las expositoras, agregó, es la artista plástica Cristina Pérez, quien, según dijo, ya ha protagonizado algunas críticas en otras ocasiones. “Los docentes hemos reunido 800 firmas pero la mayor cantidad la juntaron los propios estudiantes, es decir, este rechazo viene de las bases”, dijo.

También la Arquidiócesis de Mendoza lanzó una dura crítica contra la muestra de arte “#8M Manifiestos Visuales”, organizada y expuesta en la Universidad Nacional de Cuyo, a raíz de una serie de obras que “ejercen una violencia simbólica sobre signos religiosos cristianos”.

La polémica inició con la exposición de docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo en el marco del mes de la Mujer, que busca contribuir al establecimiento de una mirada reflexiva desde el arte sobre la sociedad patriarcal, entre otros objetivos, según sus organizadores.