Día de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos: cuándo se conmemora y las actividades en Mendoza

La figura de la Virgen de la Carrodilla está muy vinculada a Mendoza y cuenta con cientos de miles de devotos en la provincia. Asociada popularmente como la "patrona de los viñedos", tiene un rol protagónico en cada una de las Vendimias, no solo en la fiesta propiamente dicha, sino en todo el proceso productivo del vino y la industria.

Pero no es solo el vino y los viñedos donde tiene un fuerte simbolismo la Virgen de la Carrodilla. Porque es, además, símbolo de fe y esperanza del pueblo trabajador de Mendoza. Y entre hoy, miércoles 11 de febrero y hasta el domingo15, la "patrona de los viñedos" tendrá sus fiestas patronales en la provincia.

Cuándo y por qué se conmemora el "Día de la Virgen de la Carrodilla" El Día de la Virgen de la Carrodilla se celebra el 13 de febrero, ya que fue ese día -pero del año 1938- cuando fue coronada como Patrona de los Viñedos de Mendoza. Su imagen siempre ha estado vinculada a la protección de los cultivos, así como también al inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con ceremonias como la Bendición de los Frutos.

A la virgen se le suele pedir por protección contra el granizo y plagas, honrando la historia y la tradición vitivinícola de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 10.13.04 AM El 13 de febrero de 1938, la imagen fue coronada solemnemente y declarada Patrona Celestial de los Viñedos de Mendoza por la Iglesia y el Gobierno provincial. La imagen de la Virgen de la Carrodilla llegó a Mendoza en el siglo XVIII, de la mano de la familia Solanilla, desde Aragón (España).

La devoción creció en la zona de Luján de Cuyo, donde se le atribuyeron milagros para salvar cosechas de granizo, consolidando su rol protector de los viñedos. Desde entonces, su imagen preside la Bendición de los Frutos, un acto litúrgico que inaugura el calendario vendimial, agradeciendo y pidiendo protección para las cosechas futuras Actividades para festejar el Día de la Virgen de la Carrodilla en Mendoza Esta tarde, miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 y en el Centro Cívico de Luján de Cuyo habrá una oración por las familias. El jueves 12, en tanto, en Las Golondrinas y Hermite (Godoy Cruz), el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo encabezará un rezo por los jóvenes, también desde las 19.30 hs. WhatsApp Image 2026-02-11 at 10.13.01 AM El viernes 13, en tanto, la oración será por el trabajo (también desde las 19.30 y en el atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla, en el distrito lujanino homónimo). Al finalizar se podrá disfrutar de números artísticos y de una feria de empanadas. El cierre será el domingo 15, desde las 20, con la realización de la procesión y la celebración de la misa y cena comunitaria en el Santo Calvario a partir de las 20.30.