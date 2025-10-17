Después del frente frío, el cambio del tiempo que llega el Día de la Madre

El viernes amaneció con nubes , una baja en la temperatura y hasta algunas lloviznas en la zona de Luján de Cuyo, un cambio notable respecto a los días anteriores en Mendoza . La pregunta ahora que viene es: ¿qué pasará con el tiempo el próximo domingo tan esperado por el Día de la Madre ?

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa para el domingo 19 de octubre : "Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera".

Tras una mínima de 13°C, la máxima llegará a los 30°C.

Habrá circulación de viento de norte a sur en toda la provincia, generalmente débil pero persistente. Además, se espera Zonda débil entre las 13 y 20 horas en toda la precordillera y Malargüe.

El pronóstico para hoy indicaba "parcial nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La máxima apenas rondará los 24°C en horas de la tarde, dejando un día más agradable y tibio.

Respecto al sábado, el reporte señala: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera". La máxima alcanzará los 28°C.

Día de la Madre El Día de la Madre cae el próximo domingo 19 de octubre

El Día de la Madre tiene su origen en la tradición católica, debido a la antigua celebración del calendario litúrgico que celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre.

En 1931, el papa Pío XI dedicó el día 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera Madre de Cristo.

Desde esa celebración, en Argentina se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Con el tiempo quedó establecido el tercer domingo de cada mes de octubre.