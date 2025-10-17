17 de octubre de 2025 - 10:02

Después del frente frío, el cambio del tiempo que llega el Día de la Madre

El viernes empezó nublado y fresco en Mendoza, con algunas precipitaciones débiles en Luján. El fin de semana mostrará otra postal.

El viernes empezó nublado en Mendoza con una baja en la temperatura - Foto archivo

El viernes empezó nublado en Mendoza con una baja en la temperatura - Foto archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El viernes amaneció con nubes, una baja en la temperatura y hasta algunas lloviznas en la zona de Luján de Cuyo, un cambio notable respecto a los días anteriores en Mendoza. La pregunta ahora que viene es: ¿qué pasará con el tiempo el próximo domingo tan esperado por el Día de la Madre?

Leé además

Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Por Redacción Sociedad
 Un simple truco puede ayudar a cuidar el suelo pélvico y prevenir hemorroides

Cómo evitar pasar demasiado tiempo en el baño con el celular: el consejo de un enfermero que se volvió viral

Por Redacción

Un Día de la Madre caluroso en Mendoza

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa para el domingo 19 de octubre: "Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera".

Tras una mínima de 13°C, la máxima llegará a los 30°C.

Habrá circulación de viento de norte a sur en toda la provincia, generalmente débil pero persistente. Además, se espera Zonda débil entre las 13 y 20 horas en toda la precordillera y Malargüe.

Viernes nublado con algunas precipitaciones

El pronóstico para hoy indicaba "parcial nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La máxima apenas rondará los 24°C en horas de la tarde, dejando un día más agradable y tibio.

Respecto al sábado, el reporte señala: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera". La máxima alcanzará los 28°C.

Día de la Madre
El D&iacute;a de la Madre cae el pr&oacute;ximo domingo 19 de octubre&nbsp;

El Día de la Madre cae el próximo domingo 19 de octubre

Por qué se festeja el 19 de octubre el Día de la Madre 2025 en Argentina

El Día de la Madre tiene su origen en la tradición católica, debido a la antigua celebración del calendario litúrgico que celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre.

En 1931, el papa Pío XI dedicó el día 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera Madre de Cristo.

Desde esa celebración, en Argentina se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Con el tiempo quedó establecido el tercer domingo de cada mes de octubre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo / Los Andes

Así afectará el Zonda este martes a Mendoza con una máxima de verano

Por Redacción Sociedad
Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Regresa el viento Zonda y hay fecha anunciada: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
 Zonda en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué zonas alcanza hoy

Por Redacción Sociedad
El buen tiempo continuará este jueves en Mendoza,

Sube la temperatura en Mendoza, aunque con nubosidad: así estará el tiempo este jueves

Por Redacción Sociedad