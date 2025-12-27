Demoras y largas filas para cruzar a Chile: más de tres horas

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este 27 de diciembre en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos, aunque presenta importantes demoras para quienes intentan ingresar a Chile. Las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado informaron que el tránsito se mantiene operativo mientras crece la congestión de vehículos en el sector de alta montaña.
Durante la mañana se registraron alrededor de cuatro kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación genera una demora estimada de 180 minutos, equivalentes a tres horas, para completar los trámites fronterizos. En contraste, el complejo Roque Carranza, utilizado para el regreso a la Argentina, no presenta demoras significativas.
Cómo estará el tiempo
Las condiciones climáticas son favorables para la transitabilidad. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados en la zona de Las Cuevas y buen estado general de la calzada. Para el domingo se prevé la posibilidad de tormentas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.
En paralelo, el Paso Pehuenche, ubicado en Malargüe, también se encuentra habilitado. Funciona de 9 a 18 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Según informó Vialidad Nacional, la Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional debido a trabajos de reparación en la calzada.