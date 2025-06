Demandará 8 meses sanear las 50 hectáreas del basural más grande de Mendoza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1932755191356326092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932755191356326092%7Ctwgr%5Ed95ac884d3aa04dcd0ce9ad788f7cc1def1f0af7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fanunciaron-el-cierre-definitivo-un-basural-historico-guaymallen-n5951398&partner=&hide_thread=false Cerró el basural a cielo abierto más grande de la provincia, Puente de Hierro. Desde ahora, Guaymallén dispondrá el 100% de sus residuos sólidos urbanos y estériles en El Borbollón, el único relleno sanitario del Gran Mendoza habilitado.



La estrategia requiere por un lado, la remediación del lugar y por otro, ver cómo se va a manejar a futuro.

Tal cual detalló el gobernador, Guaymallén dispondrá el 100% de sus residuos sólidos urbanos y estériles en El Borbollón, el único relleno sanitario del Gran Mendoza habilitado.

La municipalidad destacó que esto convierte a Guaymallén en el único municipio que certifica la disposición final del total de sus residuos, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

El impacto del basural

La municipalidad pone el foco en eliminar ese nodo de contaminación y riesgo sanitario con el que por décadas han convivido los vecinos.

Para la comuna, el desafío es colectivo. "Separar en origen, respetar los días y horarios de recolección, denunciar basurales ilegales y acompañar las iniciativas municipales son acciones claves para sostener en el tiempo los avances logrados", indicó el municipio de Guaymallén.

Patricia, gestiona el comedor y merendero "Granitos de fe", ubicado en el barrio Grilli Norte, en Los Corralitos. Conoce la realidad de las familias del lugar e incluso en algún momento ella misma encontró en el basural una oportunidad para mantenerse.

“Hay mucha gente trabajando ahí, pero también, lógicamente, es un lugar donde hay mucha contaminación de todo, porque estamos hablando de un basural que obviamente no tendría que existir”, sostuvo.

Contó que es mucha la gente que se sustenta del basural, separando lo que llega, haciendo su propio reciclaje y recuperando la mercadería que lleva para su casa.

Por eso, consideró: “Estaría bueno que no sea de repente, darles otro trabajo digno, porque hay muchísimas familias que dependen de eso pero también es perjudicial para las familias que trabajan ahí”.

Y recordó su propia experiencia: “Una temporada también yo fui a trabajar ahí por la situación, en ese tiempo mis hijos eran chiquitos y veía ahí la carencia de tanta gente lamentablemente”. Por eso, asegura que en una parte de su vida para ella fue un lugar útil, aunque sabía que era un espacio contaminado.

“En Corralitos, hay muchas necesidades, hay mucha pobreza y más en invierno, cuando no hay trabajo, no hay cosecha de cebolla ni de ajo, entonces a la gente le queda ir al basural a hacerse de recursos; mucha gente recupera por ejemplo aluminio o cartones y se hacen una platita para sustentar sus hogares, más aún como está la situación”, relató.

Jésica Sepúlveda vive junto a un basural y trabaja reciclando residuos. En el distrito de Puente de Hierro muchas familias viven del basural y el reciclado de materiales que ahí encuentran.

Héctor Ríos, vecino del barrio La Pega, celebró la decisión. Ha hecho muchas denuncias, incluso penales, ya que subraya que, de acuerdo a leyes vigentes, ese espacio no debería haber existido nunca. “Este es el primer paso para sanear esta zona que está muy muy contaminada, es muy grave, acá también están las ladrilleras y se produce gran cantidad de alimentos que consumen todos los mendocinos, también conozco niños y padres enfermos, con problemas respiratorios y alergias”, relató.

Y agregó: “Yo me enfermé, soy montañista, no soy de Mendoza pero me quedé a vivir acá y ahora, varios años después, tengo los pulmones de un fumador; el daño que se está ocasionando a los niños es muy grave”.

Apoyo de la municipalidad

Según ha anticipado la municipalidad, hay un plan para ellos: promete capacitación e ingresos garantizados durante el proceso de adaptación y acompañarlos en una transición hacia el empleo formal, a través de su integración a cooperativas del departamento.

Por lo pronto, tras el cierre ayer, la Municipalidad lleva adelante un proceso de abordaje social y ambiental, a través de un relevamiento de las familias que se desempeñaban allí. Hasta el momento, se han encuestado 77 personas.

Imagen del basural a cielo abierto en Puente de Hierro, Guaymallén.

Del abordaje participan equipos de Ambiente, Desarrollo Social y Asuntos Jurídicos. La comuna les brindará contención alimentaria inmediata, apoyo económico transitorio y capacitaciones específicas que permitan la integración progresiva de estas personas al sistema formal de reciclaje, a través de las cooperativas que ya funcionan en el Centro Verde municipal.

“No estamos dejando gente sin trabajo, estamos salvando vidas. Estas familias dejarán de trabajar en condiciones indignas e insalubres y pasarán a formar parte de un sistema inclusivo, legal y seguro”, afirma la comuna.

El Director de Ambiente y Energía de Guaymallén, Juan Correa, detalló a Los Andes que la semana que viene comenzarán las capacitaciones que duarán unas 6 semanas. “Las encuestas no solamente son de los aspectos sociales, sino que también tienen elementos de perfil laboral, de trabajo con los materiales, cuántas horas está trabajando con los materiales, qué tipo de materiales, cuánto cuánto estaban percibiendo por los kilos de cada uno de estos materiales, y sobre esa información nosotros buscamos que se conforme una cooperativa”, detalló.

“Entonces, la propuesta es poder trabajar en distintos horarios, en la planta de reciclaje que está en el Sauce, haciendo las acciones del plan de reciclaje inclusivo. Eso quiere decir, son programas de separación en origen, tanto en lo que son barrios públicos, barrios privados, pequeños comerciantes y grandes empresas”, agregó.

Estrategia

Correa explicó que se debe llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos para poder avanzar en la remediación. Refirió que hace unos años había un acuerdo entre ellos y la comuna para poder descargar residuos allí pero, actualmente está prohibida la descarga de de residuos en los lugares no habilitados.

El abordaje requerirá un estudio profundo para hacer un diagnóstico y determinar la tareas a realizar, lo cual incluye un análisis del suelo y las napas. La contaminación, es innegable, dijo el funcionario, tanto la contaminación del aire, sobre todo por la quema, como también del suelo y el agua.

“Por la tipología de residuos, hay residuos sólidos urbanos, lo que se retira de nuestras casas, donde hay presencia de residuos orgánicos. Estos sufren procesos de degradación biológica, también hay residuos inertes, son escombros, de limpieza de acequias, canales y espacios verdes”, detalló.

El tiempo que requerirá la remediación, depende de cuándo comience en función del plazo que requiera el acuerdo con los propietarios. Una vez resuelto esto, se estima que demandará entre 6 y 8 meses.