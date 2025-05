En 20 dias entraron dos veces a robar a una tienda de Guaymallén: "Todos sabemos dónde viven"

En el otro video la mujer cuenta que anoche fue el robo y es el segundo en las tres ultimas semanas pero que en esa ocasión no lo hizo público.

“Esta vez estoy un poquito cansada y me duele mucha la perdida”, dicen y agrega “yo le meto muchísimo esfuerzo a mi emprendimiento y me da mucha bronca la injusticia que hay; estas personas roban con una impunidad terrible. Todos sabemos, incluso la policía, dónde viven”

Clientas y amigas se solidarizaron con la comerciante a través de las redes sociales. “Amiga de mi corazón, es una injusticia como puede ser, pero vos Sos una guerrera y podés con esto y muchísimo más, como siempre te digo vos brillas x eso llamas la atención”

Otra mujer le dijo: “¿Tenés algo de seguridad aparte de las cámaras? Alarma, rejas, porque la policía no hace nunca nada”.

Una amiga apuntó: Totalmente indignada. Ya compartí, me solidarizo y te apoyo difundiendo al menos, ojalá recuperes la mercadería”.

Un cliente le comentó: “Es un país en el que tenemos que convivir con esta inseguridad...vos sabes bien lo que me pasó a mi ... Y yo no pude seguir y me duele hasta el día de hoy ... Así que por favor seguí cómo sea que puedas”.