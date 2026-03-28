Delicada situación en Los Corralitos: piden acelerar obras para frenar la contaminación cloacal

Vecinos de Los Corralitos pidieron la aceleración de obras para remediar el grave problema de contaminación cloacal que sufre una parte importante de ese distrito agrícola de Guaymallén.

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Una parte de los habitantes del lugar se reunió en asamblea popular en calle Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde se analizó la situación de emergencia que vive la zona y se pidieron acciones inmediatas.

El tema motivó un trabajo de investigación realizado por la licenciada en Sociología e investigadora becaria del Conicet, Carla Carabaca , que fue publicado en la sección Ciencia de Los Andes, el sábado 21 de marzo pasado.

El encuentro vecinal fue controlado por una gran cantidad de policías, que no debió intervenir al no producirse incidentes.

La situación de contaminación tiene años, pero entre junio y septiembre de 2025, se produjo el colapso del colector principal de Los Corralitos, que derivó en vertidos sistemáticos de efluentes sin tratamiento al canal Pescara y a cauces asociados, con impacto directo sobre zonas productivas del norte metropolitano y del departamento de Lavalle.

Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.

Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.

La zona se caracteriza por el desarrollo de horticultura de hoja.

La reunión, de la que participaron dirigentes vecinales y representantes de asambleas comunitarias, recibió una mala noticia de fuentes de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), que señalaba que la reparación de daños y la restauración de la normalidad en el sector iba a demorar de tres a cuatro años.

Los vecinos piden que los trabajos se aceleren porque se están produciendo problemas de salud (respiratorios y estomacales) entre la población por la existencia de líquidos cloacas en calles, veredas y cauces. Les preocupa también que en la zona del problema hay una escuela primaria y otra de nivel secundario.

También hubo una solicitud para que un agente de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente se aboque a la investigación de lo ocurrido.