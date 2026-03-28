28 de marzo de 2026 - 22:01

Delicada situación en Los Corralitos: piden acelerar obras para frenar la contaminación cloacal

Problema recurrente. Pobladores se reunieron para demandar que el Gobierno acelere los trabajos que frenen la contaminación de la zona por aguas servidas en la vía pública. Se reportan problemas de salud.

Contaminación - Imagen de un desborde cloacal que afecta calles y terrenos en Los Corralitos. Imagen captada por una vecina del lugar.&nbsp;

Contaminación - Imagen de un desborde cloacal que afecta calles y terrenos en Los Corralitos. Imagen captada por una vecina del lugar. 

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Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.&nbsp;

Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca. 

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Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

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Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos.

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Una parte de los habitantes del lugar se reunió en asamblea popular en calle Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde se analizó la situación de emergencia que vive la zona y se pidieron acciones inmediatas.

El encuentro vecinal fue controlado por una gran cantidad de policías, que no debió intervenir al no producirse incidentes.

Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.
Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.

Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Imagen de febrero, tomada por la licenciada en Sociología, Carla Carabaca.

La situación de contaminación tiene años, pero entre junio y septiembre de 2025, se produjo el colapso del colector principal de Los Corralitos, que derivó en vertidos sistemáticos de efluentes sin tratamiento al canal Pescara y a cauces asociados, con impacto directo sobre zonas productivas del norte metropolitano y del departamento de Lavalle.

La zona se caracteriza por el desarrollo de horticultura de hoja.

La reunión, de la que participaron dirigentes vecinales y representantes de asambleas comunitarias, recibió una mala noticia de fuentes de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), que señalaba que la reparación de daños y la restauración de la normalidad en el sector iba a demorar de tres a cuatro años.

Los vecinos piden que los trabajos se aceleren porque se están produciendo problemas de salud (respiratorios y estomacales) entre la población por la existencia de líquidos cloacas en calles, veredas y cauces. Les preocupa también que en la zona del problema hay una escuela primaria y otra de nivel secundario.

También hubo una solicitud para que un agente de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente se aboque a la investigación de lo ocurrido.

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