Definen el permiso de salida para los tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

Los 14 venezolanos y los 5 iraníes, que llegaron a Argentina en un avión de la compañía Emtrasur, podrían ser autorizados a abandonar Argentina en las próximas horas.

Tras el arribo, los tripulantes fueron alojados en hoteles con permisos provisorios de estadía. Sin embargo, los funcionarios de migraciones retuvieron los pasaportes de los iraníes.

“La Justicia Federal de Lomas de Zamora pidió informes a Migraciones, Policía Aeroportuaria, Administración de Aviación Civil y Aduanas a fin de resolver la liberación del avión venezolano, inmovilizado en Ezeiza y la devolución de pasaportes a la tripulación iraní, en el marco de un hábeas corpus interpuesto por el abogado Rafael Resnick Brenner”, señalaron.

Fuentes judiciales informaron a Clarín, que el juez que interviene en el hecho decidiría que, por el momento, la aeronave quede retenida en el país en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Dicho avión habría sido propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, que en enero de este año lo habría transferido a Emtrasur, la aerolínea de transporte de carga de la estatal venezolana Conviasa.

Los organismos de seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia se enteraron que la aeronave estaba en suelo argentino 48 horas después de su arribo. Uruguay le negó su ingreso a su espacio aéreo y fue así que se enteraron.

“No pesaba sobre ninguno de los miembros de la tripulación alerta, restricción o impedimento alguno”, informaron desde la Dirección de Migraciones.

Por el momento, la Dirección Nacional de Migraciones les devolvió la documentación a los 14 tripulantes venezolanos, aunque aún no hizo lo mismo con los cinco iraníes que completan la tripulación. Esto debido a que los venezolanos no requerían ningún tipo de visado consultar particular por pertenecer a un Estado Asociado al Mercosur.

“Se hace saber que la totalidad de los tripulantes pueden, previa intervención de la DNM, abandonar el país sin limitación ni condicionamiento alguno”, explicaron desde el organismo.