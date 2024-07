Una azafata sorprendió con un concierto improvisado durante el retraso en un vuelo por el apagón de Microsoft

El apagón informático global de computadoras que afectó a aeropuertos, bancos y muchos otros servicios en numerosos países el viernes alcanzó a 8,5 millones de computadoras con el sistema operativo Windows.

Debido a la falla del software de CrowdStrike extendida por el mundo debieron ser cancelados miles de vuelos en aeropuertos y se interrumpió el funcionamiento de numerosos hospitales, dependencias estatales, fábricas y canales de televisión, entre otros.

En España, un vuelo que debía viajar desde Madrid a Ibiza tuvo un retraso, de por los menos, dos horas. Todas las personas se encontraban en sus asientos, pero el avión seguía poder despegar.

En medio de la espera, una aeromoza tomo el altavoz y empezó a cantar para amenizar la situación. Andi empezó a cantar Hit the Road Jack de Ray Charles ante la mirada perpleja de los pasajeros.

Pero eso no fue todo, en el mismo vuelo estaba el grupo musical Mayumana, que se destaca por trabajar con percusiones. La banda se unió a Andi y juntos dieron un grato espectáculo.

El video se hizo viral en las redes ya que los mismos pasajeros se encargaron de compartirlo. Y hasta la misma Andi publicó en su cuenta de TikTok la secuencia, pero desde su perspectiva.

“¿Dos horas de retraso por la caída de Microsotf? Don´t worry”, escribió la azafata en su perfil de TikTok. “Gracias a los cracks de Mayumana Spain por el pedazo de acompañamiento. No por tener un vuelo retrasado tenemos que aburrirnos ¿no?”, escribió la descripción del video.

Esta no es la primera vez que la aeromoza de Iberia Express sorprende a los pasajeros con una canción. En diciembre del 2022 sorprendió a los pasajes cantando “All I Want for Christmas Is You”, un clásico de Navidad de la artista María Carey.