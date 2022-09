De pintar bicicletas al costado de una acequia a ser la primera fábrica de rodados de Mendoza

En 2018, Santiago Juri y un amigo, que se convertiría en su socio después, aunque no por mucho tiempo, comenzaron a pintar bicicletas al costado de la acequia de la casa de este último, en el barrio Cano de Ciudad. Cuatro años después, Santiago es el dueño de la fábrica de bicicletas Yuris, la única en Mendoza en lo que hace a rodados tradicionales y convencionales.

En el medio pasaron infinidad de experiencias, aprendizajes y todo un proceso creativo que llevó a Santiago a ser la cabeza de un emprendimiento que no deja de crecer y en el cual trabaja codo a codo con Renzo, Florencia, Facundo, Damián y Emilia, la “familia” detrás de cada una de las bicicletas que salen a la calle.

“El nombre de las bicicletas –Yuris- no tiene nada que ver con mi apellido –Juri-, sino que empezó como un homenaje a Yuri Gagarin, el soviético que fue el primer hombre en viajar al espacio. De ahí salió al principio el slogan, ‘Yuris, bicis de otro planeta’. Y todo está vinculado a ese homenaje, ya que a cada modelo de bicicleta que fabricamos le ponemos el nombre de un planeta y se busca que represente la lógica y características de cada uno. Por ejemplo, a la bici más rápida que hacemos –que es veloz, para ruta- le hemos puesto Mercurio, que a su vez es el planeta que más rápido gira alrededor del sol”, explica Santiago desde la sede de la fábrica ubicada en la Incubadora de Empresas de la Municipalidad de Godoy Cruz, en calle Colón 770.

En la única fabrica mendocina de estos rodados diseñan bicis urbanas, fixies y también de montaña. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En la actualidad, la fábrica tiene una producción de 50 bicicletas por mes, una cantidad importante si se tiene en cuenta lo que es la industria en general y Mendoza, en particular. Diseñan rodados urbanos, fixies y también de montaña. “En 2020 empezamos a fabricar nuestras propias bicicletas y hacíamos, como mucho, siete por mes. Hasta entonces, solamente restaurábamos bicis viejas. Y ahora ya estamos distribuyendo a bicicleterías de Mendoza, pero también de San Juan, San Luis, Córdoba y Neuquén”, detalla el dueño del emprendimiento.

Pedaleando y a pulmón

Santiago Juri nació en San Rafael y siempre lo unió un magnetismo especial con la bicicleta. Pero fue cuando se recibió de diseñador industrial el momento en que se le encendió el “foquito” para dedicarse a la fabricación de estos rodados. “Después de aquellos comienzos pintando bicis en una acequia durante todo un año, nos anotamos de atrevidos en una licitación para hacer 340 bicicletas para el Gobierno de Mendoza ¡y la ganamos! En ese momento mi amigo, que se había convertido ya en mi socio, decidió abrirse. Y ese fue el comienzo. Con el tiempo se fueron sumando los otros trabajadores que estamos hoy”, rememora Juri.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Desde el comienzo, el proyecto se basó en bicicletas artesanales y “tranquilas”, aunque ello no impidió que, con el crecimiento, incorporaran una visión y algunos pasos más empresariales. Pero el propio Juri aclara que mantienen ese perfil de bicicletas personalizadas.

“A los cuadros los pintamos y ensamblamos acá, todo en la incubadora. Hay un modelo que es de aluminio –que no se fabrica en Argentina-, por lo que nos llega de China. Pero lo ensamblamos acá. No llega a ser todo neumático ni robotizado, sino que mantenemos lo artesanal en nuestra forma de trabajar. Por ello es que no sacamos 200 bicicletas al mes como una bicicletería grande a nivel mundial. Hacemos 50 al mes, que es un buen número para ser la única fábrica de Mendoza”, resume Juri.

Luego del crecimiento durante los últimos años y de haber podido expandirse a otras provincias, lograron armar un catálogo completo de modelos de bicicleta. La próxima meta de los hacedores de Yuris es seguir expandiéndose a nivel nacional e, incluso, internacional. Por ello mismo están a la búsqueda de nuevos proveedores.

“Queremos expandirnos por toda la Argentina y también a países limítrofes. Ya hemos mantenido algunas reuniones en Paraguay. Sería muy productivo lograr formar un polo de la industria de la bicicleta en Mendoza ya que, mientras más competencia haya, mayor desarrollo va a haber”, sostiene el emprendedor.

En 2021, los fabricantes de bicicletas ingresaron a la Incubadora de Empresas de Godoy Cruz y, según destaca el responsable de la fábrica, este hito los ayudó mucho a crecer y les dio un marcado impulso para comenzar a formar personal, sobre todo en lo que respecta a mecánica de bicicletas.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Distintos modelos y precios

La fábrica mendocina Yuris produce cuatro modelos de bicicleta: Urano, Mercurio, Neptuno y Júpiter, todos bautizados de acuerdo a planetas del Sistema Solar, aunque tienen distintos estilos dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, las bicicletas Urano tienen del tipo Urano 2 y Urano 3, mientras que las Mercurio están en versión clásica y versión Sport.

En cuanto a las Júpiter, hay tres estilos, mientras que hay una única versión de bicicleta Neptuno. Todas ellas conforman los ocho tipos de bicicleta que fabrican en la incubadora de empresas y que tienen a la venta.

Además, la bicicletería tiene puestos de venta y atención al público en calle Belgrano 11, en la Ciudad de Mendoza, cerca del límite con Godoy Cruz, y en San Rafael.

“El rango de precios parte desde los 50.000 pesos la bici más barata –una de las Júpiter- y llega hasta los 150.000 pesos, ya en el modelo Urano. El precio depende del material, de los frenos –si son hidráulicos o no-, las cubiertas y el tipo de cambio”, sintetiza el responsable de la fábrica.