De 25 días, el Paso a Chile sólo estuvo abierto dos: es el período récord en más de 10 años

Miércoles 30 y jueves 31 de agosto, ambos días de 9 a 21. Esas fueron las únicas 24 horas -interrumpidas y sumando las ventanas de los dos días- en que el paso internacional Cristo Redentor estuvo habilitado desde el 17 de agosto y hasta la fecha. Si se tiene en cuenta, además, que recién mañana se evaluará si se abre o no, el cierre podría estirarse un día más, mínimo. Como cereza del postre, para el martes el pronóstico indica nuevas nevadas en la Cordillera de los Andes.

Entre el 17 de agosto y hoy, 10 de septiembre, han transcurrido 25 días. De ellos, en 23 el Paso permaneció cerrado por nevadas y mal tiempo. Además, sumando todo el año 2023, el de hoy se convierte en el día 61 con tránsito cortado en el corredor bioceánico más importante que vincula a Argentina con Chile -y viceversa- por vía terrestre.

Aunque desde la Coordinación Argentina del paso Cristo Redentor no cuentan con un registro de estadísticas sobre las seguidillas, los 23 días ininterrumpidos con el Paso a Chile cortado se convierten en la racha más extensa de, al menos, los últimos 10 años. A ello se suma que las nevadas en la mayoría de los sectores de los Andes mendocinos son las más intensas y con la mayor acumulación de los últimos 20 años, por lo menos.

En Malargüe, por ejemplo, los tres días consecutivos de nevadas precipitadas entre el 21 y 23 de agosto marcaron la mayor acumulación en 67 años.

LOS 61 DÍAS CON EL PASO CRISTO REDENTOR CERRADO EN 2023

Desde el inicio de la temporada invernal, momento en que se vuelven comunes los cortes en Alta Montaña por nevadas, hasta hoy ya se contabilizan 43 días con el Sistema Integrado Cristo Redentor interrumpido. Los 18 restantes se registraron por fuera del invierno y con distintas eventualidades.

Además de los 23 días sin actividad de los 25 comprendidos entre el 17 de agosto y hoy, hubo otra seguidilla extensa entre el 21 de junio y el 7 de julio, llegando a 16 días consecutivos cerrado. Al igual que en los temporales que se mantienen por estos días, hace poco más de 3 meses las contingencias se registraron del lado chileno y del argentino.

“Que yo me acuerde, el único temporal así de grande fue hace mucho tiempo, cuando el paso Pino Hachado no estaba tan preparado todavía. El Cristo Redentor estuvo cerrado tres meses y mucha mercadería viajó por el Sur, por el paso Cardenal Samoré. Pero en los últimos años, una seguidilla como esta no ha habido”, destacó el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Guido Calzetti.

Si de camioneros hablamos, varados y a la espera de que se reanude el tránsito, hay cerca de 9.000 transportistas de ambos lados de la frontera.

“Los que viven en Mendoza o en San Juan, están en sus casas directamente. Han dejado los camiones en Uspallata y han bajado. Arriba quedan los que son de otros países u otras provincias y a quienes los agarró justo el corte”, agrega Calzetti. Y, en voz alta, manifiesta su deseo de que el cruce reabra la semana próxima.

“Hace un mes no facturamos nada y seguimos con los camiones cargados. Algunos clientes han decidido pagar un extracosto (equivalente a 50% más de lo que cuesta la logística por Mendoza) y han decidido ir por Pino Hachado (Neuquén)”, agregó el directivo de Aprocam.

De los 31 días de agosto, el Cristo Redentor estuvo habilitado 17 (al 30 y 31 se suma la primera mitad, a excepción del jueves 10 de agosto). En tanto, en lo que va de septiembre -10 días y contando-, el Paso no pudo abrir.

La particularidad es que, teóricamente hablando, a partir del 1 de septiembre entró en vigencia el horario de primavera y verano y que lleva, en circunstancias normales, a que el sistema esté habilitado las 24 horas (en invierno únicamente funciona de 9 a 21, hora argentina).

Pero, con el temporal, directamente septiembre no ha tenido actividad vehicular en el Paso.

“Hemos tenido la nevada más grande en 20 años, pero intentamos -en la medida de lo posible- que el paso Cristo Redentor esté en pleno funcionamiento”, destacó el coordinador del Paso del lado argentino, Daniel Galdeano.

Además, se solidarizó con los transportistas (“me pongo en su lugar y no es un año ideal”, destacó), y sostuvo que se están preocupando y ocupando de la situación, así como también de mejorar la vinculación operativa con el lado chileno.

NEVADAS RÉCORD

Las postales en la Cordillera de los Andes mendocina son prácticamente inéditas para muchos turistas y mendocinos que no conocían ni habían ido a la montaña hace más de 15 años. En Las Cuevas, por ejemplo, la fotografía de la ruta 7 con entre 4 y 5 metros acumulados en los costados y creando un pasillo de nieve a la altura de la ruta emulan a aquella fotografía viral que se suele compartir especificando -de forma errónea- como si fuera de Mendoza.

Pero esta vez no era una fake new y, en pocas palabras, el meme se convirtió en realidad.

De acuerdo a las mediciones registradas por el Departamento General de Irrigación (Mendoza), la Red Hidrológica Nacional (Argentina) y la Dirección General de Aguas (Chile) -todas compiladas por el doctor en Ciencias de la Atmósfera, Maximiliano Viale, en varios sitios de Argentina y de Chile se superó la acumulación de nieve de 2022.

A fines de agosto, en la cuenca del Río Mendoza -por ejemplo- la nieve acumulada en esta temporada casi alcanzaba los 300 mm, mientras que el total de 2022 no llegó a 200 mm. No obstante, la marca de 2023 se encuentran 13% por debajo del promedio anual.

En el Río Tunuyán, en tanto, la acumulación en lo que va de 2023 ronda los 750 mm de nieve, más del cuádruple de los cerca de 150 mm acumulados el año pasado, y 54% más que el promedio anual en el lugar.

En el río Diamante, por su parte, ya se han juntado casi 550 mm de nieve en lo que va de 2023, más del doble de lo acumulado el año pasado y 23% por encima del promedio anual.

En el Sur, hubo más lluvia que nieve, por lo que, si bien creció la acumulación nívea comparada con 2022, sigue por debajo del promedio anual.

En el río Atuel, en lo que va de 2023 se han acumulado cerca de 700 mm de nieve, frente a los menos de 420 mm acumulados el año pasado. En cuanto al promedio anual, la merma es de 11%.

Por último, en la cuenca del río Grande, la acumulación de lo que llevamos de 2023 es inferior a la del año pasado y es el único caso donde se ha acumulado menos nieve del lado mendocino. Respecto a la media anual, también está por debajo de la marca (13% menos).

“Algunos sitios ya superaron el promedio anual, como por ejemplo el río Tunuyán y el río Diamante y estamos muy cerca de cerrar los promedios anuales. Esto tiene una significancia importante, ya que hacía tiempo no se superaba el valor histórico (desde la temporada 2015 - 2016, que fueron años benévolos). Pero desde 2003, salvo esos dos años, siempre hemos estado por debajo de los valores”, destacó Viale, quien además trabaja en el Ianigla.

“Este año pareciera ser que se va a romper un poco el tema de sequía. Porque sigue nevando y parece que septiembre y El Niño podría traer algunos fenómenos más. Esto llevaría a que la temporada pudiese terminar por encima del promedio, aunque habrá que esperar a ver cómo es el derrame del río, que recién se verá en abril”, resaltó.

MALARGÜE Y EL GRAN TEMPORAL

Entre el 21 y el 23 de agosto, Malargüe sufrió el evento de precipitación más intenso en 68 años. De acuerdo a los registros de Viale, dentro de su serie histórica registrada desde 1956, el evento que se extendió durante esos 3 días del mes pasado fue el más extraordinario en los registros. En total precipitaron 128 mm (entre lluvia y nieve).

El podio lo completan los 119 mm precipitados entre el 10 y el 16 de enero de 1983, y los 118 mm precipitados en 4 días y entre el 24 y el 27 de diciembre de 1987.