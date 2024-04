Curiosidades en #MVQN, el streaming de Los Andes: tres temas de Charly García que son covers y tal vez no sabías

Carlos Alberto García Moreno, o Charly García (72) -a secas- es uno de los dioses máximos del rock nacional, sino el más importante de entre aquellos que se sientan en el olimpo de los cantautores argentinos. Desde hace más de 50 años, sus genialidades son íconos de la cultura argentina y sus canciones son prácticamente himnos.

Como solista, como parte de Sui Generis o de Serú Girán (solo por mencionar algunas de las bandas que ha integrado), no falta una canción de Charly en ninguna juntada entre amigos, en un fogón o en un especial de la música y la cultura argentina.

Y aunque de su cabeza -y de sus manos y dedos- partieron memorables obras artísticas que perdurarán hasta la posteridad, también García logró reversionar grandes obras de otros artistas. A continuación repasamos 3 de los covers de Charly García que, por momentos, tuvieron más visibilidad que los originales (al menos en esta parte del mundo). A tal punto de que el tercero de ellos ha sido adoptado como una genialidad de Charly, aunque en realidad no lo sea.

LENNON, POR CHARLY GARCÍA

En el año 2010, Charly García presentó “Kill Gil”, el álbum número 12 de estudio en solitario de García. El nombre era una clara alusión a “Kill Bill”, la saga de películas protagonizadas por Uma Thurman y dirigida por Quentin Tarantino, estrenada en 2003.

El tema 7 de “Kill Gil” se llama “Mirando las ruedas”, y parece describir a la versión siempre rebelde y cuestionada de García, a quien se lo llegó a cuestionar hasta por una versión rockera del “Himno Nacional Argentino”, incluida en “Filosofía Barata y Zapatos de Goma”, de 1990.

“Dicen que estoy loco, haga lo que haga; y me dan cantidad de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. ‘¿Cómo podés ser feliz si no estás en nuestro tren?’”, rezan las primeras estrofas de “Mirando las ruedas”.

“Dicen que soy vago, soñando por ahí; y diseñan toda clase de ‘warnings’ para deslumbrarme. Y cuando digo que estoy bien mirando sombras en la pared, ‘¿cómo puedes ser feliz si no estás en nuestro tren?’”, sigue en la segunda estrofa.

Si bien la letra se ajusta a la perfección a la personalidad siempre contestataria y revolucionaria de García, es una versión en español de una canción escrita por John Lennon y estrenada en 1980.

La canción original se llama “Watching the wheels”, cuya traducción literal es también “Mirando las ruedas”. Fue incluida en el disco “Double Fantasy”, el último álbum que presentó Lennon y que salió a la luz en noviembre de 1980, menos de un mes antes de la fatídica jornada del 8 de diciembre de 1980 en que Lennon fue asesinado por Mark Chapman en la puerta del edificio Dakota, en Nueva York.

EL HIMNO DE BEACH BOYS QUE CHARLY CONVIRTIÓ EN OTRA GENIALIDAD

En el año 1991, Charly García y Pedro Aznar (quienes habían coincidido en Serú Girán) presentaron “Tango 4″, uno de los mejores álbumes de García en su historia. Allí sobresalieron joyas como “Tu amor”, “Mientes” y “Vampiro”.

El track 7 de este gran disco es “Sólo Dios Sabe”, y el álbum incluye una versión instrumental de esta canción en el track 13, en la última pista.

Sin embargo, esta armoniosa y melódica balada donde sobresale el teclado tampoco es autoría de García, ni tampoco de Aznar.

La canción original es de “The Beach Boys”, lleva por nombre “God Only Knows” (la traducción literal coincide con su versión en español, “Sólo Dios Sabe”) y está incluida en el disco “Pet Sounds”, del año 1966.

A diferencia de lo que venían haciendo Brian Wilson y los “Beach Boys” hasta entonces -todas canciones con vinculación al rock and roll y a la onda surfer-, este álbum incluye notas de pop barroco y un contenido lírico más sofisticado, reflexivo y sentimental.

LA CANCIÓN MÁS ICÓNICA DE CHARLY GARCÍA Y QUE NO ES DE CHARLY GARCÍA

En 1990, Charly García presentó “Filosofía Barata y Zapatos de Goma”, una obra maestra que incluía canciones como la que le daba nombre al disco, “De Mí”, “Reloj de Plastilina” y la ya mencionada -y extrañamente cuestionada- versión del “Himno Nacional Argentino”.

La canción número 8 de este álbum era “Me siento mucho mejor”, un hitazo que es emblema del Charly más moderno, con una letra repleta de resiliencia y frases que permiten resurgir de las cenizas y renacer después de una ruptura amorosa.

Pero lo que no muchos saben es que también es una excelente reversión de una canción de la década del 60, de una banda estadounidense que pasó sin demasiada pena ni gloria y que debió subsistir a la sombra de los “monstruos” británicos de la época, “The Beatles” y “Rolling Stones”.

La banda “The Byrds” -algo así como “Los Pájaros” en español, aunque con una letra cambiada- estrenó en 1965 su álbum “Mr. Tambourine Man”. Y una de las canciones allí incluidas, tal vez la que llegó a trascender más en esta parte del mundo -y, probablemente, gracias a Charly- fue “I feel a whole lot better”. Una vez más, la traducción literal es “Me siento mucho mejor”, la misma que eligió García para reversionarla en español.

Oriundos de Los Ángeles, California, “The Byrds” se conformó en 1964. Aunque tuvieron distintas formaciones, su líder siempre fue Roger McGuinn (conocido como Jim McGuinn hasta mediados de 1967), y quien permaneció en la banda hasta su disolución, en 1973.

Entre 1965 y 1966 fueron comparados con los ya mencionados Beatles y Stones, e -incluso- aún al día de hoy, “The Byrds” es considerada una de las bandas más influyentes en los Estados Unidos de la década del ‘60. Con el paso de los años, pese a haberse iniciado como una banda con influencia Beatle y parte de la invasión británica, fueron sumergiéndose en el rock psicodélico y country rock. “I feel a whole lot better” tiene mayor presencia de estos rasgos, divorciándose ya de la ola Beatle.

