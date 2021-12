Covid: el Gobierno asegura que “no estamos en una situación grave en términos de riesgo epidemiológico”

En el gobierno nacional afirmaron este martes que la lucha contra la pandemia del coronavirus será la prioridad número uno de la política sanitaria que se diseñó para el 2022 pero resaltaron que “hoy no estamos ante una situación grave en términos de riesgo epidemiológico”.

“Más allá de que estamos asistiendo a un aumento del número de casos, hoy no estamos en una situación grave en términos de riesgo epidemiológico. Sí, por supuesto, tenemos que seguir cuidándonos”, expresó Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud.

Tarragona así lo manifestó al exponer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el marco del debate del Presupuesto 2022. La funcionaria, que concurrió en reemplazo de la ministra de Salud Carla Vizzotti, trató así de despejar una serie de dudas que expresaron los integrantes del cuerpo legislativo respecto al futuro de la pandemia.

“Vamos a convivir con el Covid no solamente este año sino en el futuro y nuestro mayor esfuerzo tiene que estar destinado a las internaciones y las muertes”, reconoció Tarragona, aunque resaltó la fortaleza del sistema de salud.

Sobre esto último, la enviada de Vizzotti destacó que “nuestro sistema de salud está preparado para atender los casos que hoy tenemos” y, precisó, que actualmente hay “poco más de 700 internaciones en terapia intensiva, tenemos un porcentaje ocupacional a nivel país que no supera el 35% de de las terapias intensivas, no exclusivas de Covid sino general”.

“No sólo nosotros, el mundo no tiene posibilidad de prever cómo se van a comportar las distintas variables del virus en los distintos momentos. Piensen que tenemos países en el mundo que están transitando su cuarta o quinta ola y la Argentina todavía no tuvo su tercera ola. Entonces, no es real que lo que ocurre en otros países luego ocurre en la Argentina porque no nos ha pasado de esa manera, porque el comportamiento de la pandemia es diferente en cada región, en cada situación”, diferenció ante consultas, como las de la diputada Romina del Plá, que cuestionó la falta de previsibilidad del Gobierno nacional.

Tarragona ponderó el plan de vacunación contra el Covid, cuyos resultados calificó como “excepcionales”, y recordó que en el mes de agosto se modificaron los criterios para definir las situaciones de riesgo ante la pandemia. “La cantidad de casos, no es que no sea importante, sino que ha dejado de ser la variable de alarma”, explicó.

Además, la funcionaria de la cartera sanitaria subrayó que la lucha contra el Covid es la prioridad número uno en el programa sanitario que se diseñó para el 2022 y en la respectiva definición de las partidas presupuestarias.

Remarcó que ese objetivo superior se refiere a las acciones de “gestión de la pandemia y de la post pandemia” y “tiene que ver con todas las acciones necesarias para prevenir, prestar cuidados, mitigar y contribuir con las jurisdicciones para asistir a pacientes con Covid”.

“Que sea variante Omicron, Delta u otra, no cambia las previsiones en términos de la estrategia de testeo, detección, atención y control de brotes”, aclaró.

Las vacunas pendientes

Por su parte, Mauricio Monsalvo, Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió a los saldos de las vacunas contra el coronavirus previstos para 2022.

“Tenemos previsto el saldo de las entregas de Pfizer correspondiente al 2021 y estamos trabajando en una enmienda para el 2022 con este mismo laboratorio. Tenemos el total de las entregas del laboratorio Moderna, que siempre fue previsto para el 2022. Moderna tiene una previsión de entrega que tentativamente arranca en febrero y termina en noviembre, de aproximadamente 2 millones de vacunas por mes. Son 20 millones de vacunas de Moderna a lo largo del año y Pfizer son 18,5 millones”, detalló.

Además, Monsalvo agregó que existe un saldo remanente de AstraZeneca que, dijo, se completará a fin de año. “Tenemos una entrega prevista para el 19 (de diciembre). Se completa la entrega de los 21,2 millones del contrato 2021″, señaló.

“Tenemos un saldo de entregas previsto del orden 950.000 vacunas de AstraZeneca correspondientes al mecanismo Covax”, agregó.

Y expresó que “hay un saldo de entrega de Covax, que dependerá el precio al que Covax negocie, de entre 4,6 millones y 5,4 millones de dosis que seguramente serán entregados durante el año que viene, en caso de que tengamos efectivamente una necesidad de vacunas a las que ya están contratadas”.

Por último, dijo que restan alrededor 12 millones de vacunas de la vacuna rusa Sputnik.