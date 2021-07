Covid-19: Cuánto tardan en generar inmunidad las distintas vacunas y qué porcentaje de protección alcanzan

En la Argentina, como en las distintas partes del mundo se avanza con la campaña de vacunación contra el coronavirus. En algunos lugares la situación está más avanzada que en otros, y no en todos los países se utilizan las mismas vacunas.

Lo que sí mantiene en vilo a toda la sociedad es la amenaza de distintas mutaciones de Covid-19, teniendo como protagonista la variante delta que pone en jaque la inmunidad conseguida. A partir de esta situación, aparecen nuevas dudas acerca de la protección otorgada por las vacunas autorizadas para enfrentar la pandemia.

Frente a este contexto, los principales interrogantes se basan en saber ¿cuánto dura la inmunidad alcanzada con cada vacuna?. Y, además, ¿a cuántos días de vacunada una persona está protegida? Cabe destacar, que la completa inmunidad dependerá de la vacuna administrada y de los tiempos establecidos para la inmunización.

La información sobre la eficacia surge de diversas fuentes y publicaciones en todo el mundo.

AstraZeneca

La eficacia en personas que no han tenido Covid-19, con un intervalo entre dosis de 10 a 12 semanas, y luego de 15 días transcurridos tras la segunda dosis, se sitúa alrededor del 80%. Es decir, la vacuna AstraZeneca tiene una efectividad del 80% y se alcanzaría a los 15 días de la segunda dosis.

Por lo tanto, la inmunidad con esta vacuna se alcanzaría en torno a los 111 días desde la primera dosis.

Sputnik V

Tras un análisis global, se pudo detectar que la respuesta inmune por la vacuna Sputnik V, llega a un 94%, de presencia de anticuerpos específicos, luego de la primera dosis.

Del mismo modo, el estudio reveló que el 96% de las personas menores de 60 años tienen anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación.

Mientras que, en los mayores, esa tasa es del 89%. Por otra parte, un estudio de la Plataforma de Estudios Serológicos de la Provincia de Buenos Aires determinó que luego de completar el esquema de dos dosis la inmunización genera anticuerpos en el 100% de los vacunados.

Sinopharm

Por su parte, la vacuna Sinopharm, de origen chino, da una protección con la primera dosis del 65% en personas menores de 60 años para prevenir cuadros graves y complicaciones por la infección del coronavirus. Esta información se estableció de los reportes que el laboratorio presentó a la comisión asesora en inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), antes de que la vacuna obtuviera la aprobación.

En relación a la eficacia de la vacuna, los resultados preliminares surgidos de la Fase III indicaron que la protección que alcanza es del 79,34% luego de los 14 días de haber recibido las dos dosis.

La inmunización de otras de las vacunas autorizadas que por ahora no llegan a la Argentina es la siguiente:

Moderna

Esta vacuna podría empezar a llegar a la Argentina, tras un acuerdo entre el gobierno y el laboratorio.

La inmunidad que alcanza esta vacuna es del 93,6% y el intervalo entre la primera y la segunda dosis recomendado es de 28 días, es decir que a los 42 días de la primera dosis la persona estaría inmunizada.

La protección de Moderna se daría a partir de los 14 días, y luego de la segunda dosis, en personas que han o no han atravesado la enfermedad. Cabe destacar, que varios estudios demostraron que la primera dosis ya ofrece una elevada protección frente al coronavirus.

Pfizer/BioNTech

Esta vacuna, logra alcanzar de manera más rápida la inmunidad tras recibir la segunda dosis, a los 21 días de la primera. En el intervalo de los 21 días que debe haber entre la primera y la segunda dosis habrá que esperar otros siete para alcanzar la inmunidad completa de dicha vacuna, alcanzando un total de 28 días. La eficacia de la inmunidad, en pacientes con o sin infección previa de coronavirus es, en ese plazo, del 94,6%.

Janssen (Johnson & Johnson)

Esta es la única vacuna de una sola dosis. En personas sin evidencia de infección previa por Covid-19, y luego de 14 días de la inoculación, se observó una eficacia del 66,9%. La eficacia frente a estados graves por Covid-19 fue del 76,7% a los 14 días de la vacunación y del 85,4% a los 28 días de la vacunación.

Además, se pudo detectar que en los distintos rangos etarios la inmunización tuvo valores diferentes. En personas de 65 años o más la eficacia fue del 82,4%, en tanto en 75 años o más la eficacia fue del 100% y entre los 18 y los 64 años del 64,2%.

Un estudio científico difundido a finales de junio, señaló que las vacunas de Pfizer y Moderna desencadenan una reacción inmunológica que puede proteger a la persona durante años contra la infección por coronavirus, lo que postergaría la necesidad de recibir dosis de refuerzo.

En declaraciones a The New York Times, el científico Ali Ellebedy explicó que la investigación analizó fórmulas que usan la tecnología de ARN mensajero. El estudio sugiere que la gran mayoría de las personas vacunadas con esta tecnología estarían protegidas a largo plazo, al menos contra las variantes existentes del coronavirus. Sin embargo, los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios débiles y las que toman fármacos que suprimen la inmunidad pueden necesitar refuerzos. Asimismo, las personas que tuvieron COVID-19 y luego fueron vacunadas podrían no necesitar una dosis de refuerzo.