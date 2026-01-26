Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: el saldo de la feroz tormenta del domingo en Mendoza

Este lunes, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este domingo y la madrugada de hoy .

Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 25 de enero a las 13:00 h hasta el 26 de enero a las 07:00 h, hubo 114 notificaciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas , habían emitido alerta naranja por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas , cortes de ruta y viviendas anegadas . El departamento de San Rafael fue el más afectado.

Las Heras: (Uspallata)

Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional: 01

Corte Ruta 52 y 13: Intransitables por lluvias: 01

Corte de calle Av. Champagnat norte frente camping ATSA, por crecida del Azud derivador San Isidro: 01

Total: 03

Malargüe:

Corte de camino que va a Pincheira, por crecida del arroyo Malargüe: 01

Total: 01

San Rafael:

Árbol caído: 46

Rama caída: 4

Cable caído: 10

Personas reubicadas a familiares: 10

Viviendas anegadas: 33

Varias calles anegadas en ciudad San Rafael: 01

Corte del paso El Molino y Pobre Diablo: 02

Total: 106

Maipú:

Poste caído: 01

Total: 01

Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido en las zonas de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Lavalle, Luján, Guaymallén, La Paz, Junín, General Alvear, Rivadavia y San Martín.

Total de 114 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.