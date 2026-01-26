Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: el saldo de la feroz tormenta del domingo en Mendoza

Este lunes, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este domingo y la madrugada de hoy.
Las lluvias que se registraron en el día de ayer dejaron 114 novedades notificadas. San Rafael fue el departamento más afectado.
Este lunes, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este domingo y la madrugada de hoy.
Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 25 de enero a las 13:00 h hasta el 26 de enero a las 07:00 h, hubo 114 notificaciones en toda la provincia.
Desde Contingencias Climáticas, habían emitido alerta naranja por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de ruta y viviendas anegadas. El departamento de San Rafael fue el más afectado.
Ciudad:
Total: 03.
Las Heras: (Uspallata)
Total: 03
Malargüe:
Total: 01
San Rafael:
Total: 106
Maipú:
Total: 01
Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido en las zonas de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Lavalle, Luján, Guaymallén, La Paz, Junín, General Alvear, Rivadavia y San Martín.
Total de 114 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.