26 de enero de 2026 - 09:03

Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: el saldo de la feroz tormenta del domingo en Mendoza

Las lluvias que se registraron en el día de ayer dejaron 114 novedades notificadas. San Rafael fue el departamento más afectado.

Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional

Foto:

Gentileza / @VALLEOVA
Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: las consecuencias que dejó la tormenta del domingo en Mendoza

Foto:

Gentileza SANTIAGO FUGAZZ1
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este lunes, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este domingo y la madrugada de hoy.

Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 25 de enero a las 13:00 h hasta el 26 de enero a las 07:00 h, hubo 114 notificaciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas, habían emitido alerta naranja por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de ruta y viviendas anegadas. El departamento de San Rafael fue el más afectado.

Reporte de novedades por tormentas

Ciudad:

  • Poste caídos: 01
  • Árboles caídos: 02

Total: 03.

Las Heras: (Uspallata)

  • Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional: 01
  • Corte Ruta 52 y 13: Intransitables por lluvias: 01
  • Corte de calle Av. Champagnat norte frente camping ATSA, por crecida del Azud derivador San Isidro: 01

Total: 03

Malargüe:

  • Corte de camino que va a Pincheira, por crecida del arroyo Malargüe: 01

Total: 01

San Rafael:

  • Árbol caído: 46
  • Rama caída: 4
  • Cable caído: 10
  • Personas reubicadas a familiares: 10
  • Viviendas anegadas: 33
  • Varias calles anegadas en ciudad San Rafael: 01
  • Corte del paso El Molino y Pobre Diablo: 02

Total: 106

Maipú:

  • Poste caído: 01

Total: 01

Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido en las zonas de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Lavalle, Luján, Guaymallén, La Paz, Junín, General Alvear, Rivadavia y San Martín.

Total de 114 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.

