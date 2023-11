Convocan a profesionales para dar clases en zonas vulnerables del país

La Fundación Enseñá por Argentina, movimiento de personas comprometidas con la mejora del sistema educativo en Argentina, anunció la apertura de las inscripciones a su Programa de Liderazgo Colectivo.

La iniciativa es una experiencia de 2 años que convoca a profesionales con título universitario y/o docente para impartir clases durante dos años en comunidades educativas en zonas vulnerables del país.

Al finalizar el programa, los PExAS se convierten en Alumni y desde diversas trayectorias profesionales continúan trabajando para transformar la realidad y reducir la brecha educativa. El impacto es a largo plazo, ya que el 80% de la Red Alumni de ExA se dedica a la educación a través de la docencia, la política pública, la innovación social o el liderazgo educativo.

“La realidad educativa de nuestro país nos preocupa, no sólo por esa inmensa mayoría de chicos y chicas que no está atravesando su escolaridad de manera continua y con aprendizajes suficientes, sino por las posibilidades de un país cuya educación, en términos reales, no está garantizada para todos y todas de la misma manera”, subraya Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.

Respecto al programa, la organización ofrece una experiencia teórico-práctica con más de 300 horas de formación mediante la cual los docentes en formación realizan sus prácticas en sus propios espacios laborales, mientras que aquellos sin experiencia docente son asignados a entornos de enseñanza con un incentivo económico. El objetivo es fortalecer competencias pedagógicas y de aprendizaje para generar un impacto en el aula y en la comunidad.

Desde 2011, Enseñá por Argentina ha alcanzado a más de 150.000 estudiantes y trabajado con más de 15.000 comunidades educativas a través de más de 400 profesionales de Enseñá por Argentina. Como parte de la red global Teach For All, con presencia en 62 países, la organización trabaja para proporcionar una educación de calidad que cambie vidas en contextos desfavorecidos.

Las inscripciones para el Programa de Liderazgo Colectivo están abiertas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires (Gran Buenos Aires, Zárate y Bahía Blanca), Salta (Interior y Capital), Mendoza (Gran Mendoza), Neuquén, Chaco (Tres Isletas), Rosario y Tucumán. Las clases comienzan con un Seminario Inicial de Formación en enero de 2024.

Para más información, ingresar a https://linktr.ee/EnsenaxArgentina.