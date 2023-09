Conmoción por la muerte de Agustina Cáceres, la joven que acompañó a su padre en Los 8 Escalones

La triste noticia del fallecimiento de Agustina Cáceres hizo eco a nivel nacional. La joven de 15 años presentaba un tumor alojado en la base de su cráneo. Su historia se dio a conocer cuando acompañó a su padre al programa de Guido Kaczka, “Los 8 escalones de los tres millones” para participar por el gran premio. En esa oportunidad, Mariano Cáceres se llevó $9 millones y los destinó a solventar los gastos que implicaba su tratamiento en el Hospital de Pediatría Garrahan.

Mariano y Agustina son oriundos de Beltrán, una localidad de Santiago del Estero. Sin embargo, junto a Noelia, su madre, la familia viajaba a la provincia de Buenos Aires para realizar su tratamiento oncológico en el hospital Garrahan. En uno de esos trayectos, Mariano se animó a probar suerte en el famoso ciclo de eltrece.

El hombre, que se encontraba de licencia en su trabajo para poder acompañar a su hija a sus visitas médicas, tuvo un paso exitoso por el programa que conduce Guido Kaczka. Ganó en tres emisiones y se llevó el gran premio de 9 millones de pesos. Cuando el conductor le preguntó a qué destinaría el dinero, Mariano dijo: “Trataría de solventar el tratamiento de mi hija, que está como paciente oncológica acá en Buenos Aires”.

La joven fue diagnosticada con rabdomiosarcoma (RMS) ocular en 2018, cuando tenía 10 años. Este es un tipo de cáncer que afecta a los músculos del cuerpo. Tiempo más tarde, los galenos encontraron un tumor alojado en la base craneal y fue sometida a una operación.

Este fin de semana, la joven sufrió una descompensación en su provincia natal y fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”. Pese a los esfuerzos de los profesionales, Agustina falleció en las últimas horas.

La joven de 15 años murió tras descompensarse en Santiago del Estero. Foto: eltrece

Su paso por Los 8 escalones

A fines de abril, Mariano participó en Los ocho escalones junto a Agustina y lograron conmover a Guido Kaczka. Y es que, en su primera aparición, el hombre se hizo con el gran premio, pero debió ausentarse a uno de los programas por asuntos referidos a la salud de Agustina. Sin embargo, la producción “le guardó el lugar” para que pudiera seguir en la competencia.

“Había ganado no la semana anterior, sino la otra, la anterior de la anterior, y no pudo venir. Avisó que se trató de un tema de fuerza mayor”, aclaró el conductor. A esto, Mariano explicó que “tenía a mi hija que tenía las defensas bajas, así que no podía concurrir a lugares. La tenía que llevar al (Hospital de Pediatría) Garrahan, ponerle plaquetas, y eso”.

Pese a perder en su tercera participación, el hombre logró ganar $9 millones que destinó a gastos relacionados con la salud de su hija. A los festejos por el increíble triunfo se sumó Agustina, quien abrazó a su padre y conmovió a los televidentes y al propio conductor del programa.

Seguí leyendo