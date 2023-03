Cómo sobrellevar en la familia la muerte de una mascota

La muerte de una mascota es una experiencia muy triste y dolorosa, especialmente si has compartido muchos años juntos con ese perro, ese gato o cualquier otro animal de la casa. Es importante saber, para empezar, que es normal sentir dolor y tristeza por la muerte de tu mascota y que es necesario permitirte el tiempo para llorar y procesar tus emociones.

Uno de los primeros pasos a seguir después de la muerte de tu mascota es decidir cómo deseás que se realice el entierro. Muchas personas optan por enterrar a sus mascotas en su jardín o en un cementerio de mascotas.

¿Entierro propio, cementerio o cremación?

Si decidís enterrar a tu mascota en tu jardín, por lo general no hay problemas para hacerlo. Si tuvieras dudas, podrías consultar en la municipalidad de tu jurisdicción. Una elección muy común es simplemente cavar en el jardín una tumba que puede quedar como claramente identificable o pasar a formar parte del propio jardín. El tamaño de tu mascota puede ser el único inconveniente y deberás elegir cuidadosamente el lugar en ese caso y saber que cuentas con las herramientas necesarias (pala, zapa, rastrillo). Muchos optan por colocar el cuerpo de la mascota en una caja de cartón o de madera, otros simplemente depositarlo sobre la tierra. En cualquier caso, debe tener una profundidad razonable, no muy superficial. Es muy importante no deshacerse del cuerpo de la mascota de manera irresponsable. Ni arrojarlo en un basural o en un baldío, ni a un canal, por ejemplo.

Si en cambio elegís un cementerio de mascotas, debés revisar las opciones disponibles y elegir la que que mejor se adapte a tus necesidades. En Mendoza uno de los cementerios queda en Rodeo del Medio (Maipú).

Otra opción es la cremación. Muchos servicios de cremación de mascotas están disponibles en la mayoría de las ciudades. Algunos dueños eligen mantener las cenizas de sus mascotas en casa, mientras que otros prefieren esparcirlas en un lugar especial.

Tanto para la opción del cementerio como para la cremación, el mejor consejo es consultar con el veterinario que atendió a tu mascota. Por lo general estos profesionales cuentan con la información para sugerirte opciones e incluso ellos mismos pueden recomendarte qué te conviene hacer.

El duelo y sus ritos

Es importante recordar que cada persona maneja el duelo de manera diferente y que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo que sí es importante saber es que podés darte el tiempo para llorar y procesar tus emociones, sin sentirte presionado para seguir adelante rápidamente.

Para honrar a tu mascota, considerá la posibilidad de hacer algo que refleje sus particularidades y lo que significó para tu familia. Esto puede incluir hacer un álbum de recuerdos, crear una placa conmemorativa o hacer una donación a una organización benéfica en su nombre.

Es importante recordar que no es necesario hacer un homenaje a tu mascota que se parezca a los ritos humanos. En su lugar, es preferible enfocarse en lo que era importante para tu mascota y en lo que hizo que fuera especial para vos y tus seres queridos. Puede ser algo tan simple como plantar un árbol en su memoria o hacer una pequeña ceremonia de despedida en su lugar favorito.

En definitiva, la muerte de una mascota puede ser un momento más triste de lo que podrías pensar, así que no hay que tener reparos en sentir esa pérdida.

Es importante permitirse el tiempo para llorar y procesar tus emociones. Deberás decidir cómo deseás que se realice el entierro o la cremación de tu mascota y considera hacer algo especial para honrar su memoria.