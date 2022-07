Cómo es el proceso para obtener la licencia de conducir para personas con discapacidad en Mendoza

Luego de lo ocurrido el pasado fin de semana en el teatro Plaza, con la imputación ya formalizada y con arresto domiciliario, Aldo Díaz (62), transitará los caminos de la justicia hasta que se resuelva su caso. Restan las pruebas y pericias para definir qué responsabilidad tuvo en los hechos, que afortunadamente no se cobraron víctimas, pero sí más de 20 heridos.

Tras la novedad, muchos opinaron en redes sociales respecto de la libertad que debería tener una persona con discapacidad para poder circular en un vehículo. Algunos comentarios, realmente ofensivos y bajo la impunidad que brindan las plataformas como Twitter o Facebook, opinaron que las personas con discapacidad no deberían acceder a los permisos de conducir. Sin embargo, esta postura dista de la realidad.

En la actualidad, según informó Orlando Corvalán, director de U.E.S.V. Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, se han otorgado XX licencias de conducir en las condiciones previstas por la ley. En tanto, se calcula que en el país son más de 75 mil personas tienen su licencia especial vigente para vehículos adaptados.

La ley 24449 es la que regula las condiciones para que las personas con discapacidad puedan obtener su licencia. También existen decretos y disposiciones de la Agencia que regula licencias, instructores entre otros. La 207 de 2009 establece los requerimientos de licencia de conducir para personas con discapacidad.

“Cada centro de emisión de licencia debe tener un médico matriculado ante la agencia, que se obtiene haciendo un curso en la misma. Luego hay un procedimiento que debe seguir este médico para determinar las capacidades psicofísicas, las psíquicas, audiovisuales y motrices”, indicó el funcionario.

Las condiciones

Según se indica desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cuanto a la conducción de vehículos, las personas con discapacidad pueden conducir correctamente un vehículo, según cual sea su limitación física o sensorial. Algunos tipos de invalidez como la auditiva o visual son controlables y no significan un impedimento o una licencia especial, porque pueden compensarse, por ejemplo, con audífonos o lentes.

En tanto, si el conductor necesita adaptar el vehículo para un manejo eficiente, debe gestionar una licencia clase F, que es complementaria de la categoría que los habilite a conducir según el porte de vehículo. Las modificaciones que se le realicen al vehículo deben permitirle al conductor alcanzar todos los mandos que garantice una conducción segura y cómoda.

Es importante señalar que la credencial debe asignar la descripción de la adaptación que corresponda y estar acompañada de la subclase correspondiente. En la instancia del examen, si el conductor necesita un vehículo adaptado, la prueba práctica debe hacerse con dicho automóvil para demostrar su aptitud en el manejo

Prejuicios y desinformación

Juan Carlos González Olsina, defensor de las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza indicó que en principio no se puede hablar directamente del caso en particular porque lo está investigando la justicia. “Desde la defensoría de las personas con discapacidad nos pusimos a disposición del Ministerio Público Fiscal dado que la persona que protagonizó el incidente tiene defensor oficial. Con él hemos colaborado a efectos de que en la detención que se ordenó al principio aseguren las condiciones de inclusión y respeto en razón de su discapacidad y no como se venía cumpliendo”, indicó González Olsina.

Continuando, dijo que desde la defensoría han visto en redes sociales comentarios respecto a la forma en que la sociedad procesó la información. “Están circulando mensajes estigmatizantes con mucha desinformación respecto a las personas con discapacidad y la posibilidad de que puedan conducir automóviles”, señaló el defensor.

Continuando, agregó que lo primero que quieren aclarar es que las licencias de conducir que se emiten para una persona con discapacidad deben pasar por protocolos mas estrictos que el resto de las personas. “En todos los casos las personas que pueden conducir según su tipo de discapacidad se le requieren ciertas adaptaciones a los vehículos y que deben ser mecánicas o no pero que si no se cumplen esa licencia no se emite”, detalló.

Por ello, insistió en que si la licencia de conducir para una persona con discapacidad es emitida bajo las normas y procedimientos que corresponden no hay ningún riesgo de que ocurra un incidente en razón de la discapacidad de las personas.

Por otro lado, recordó que han ocurrido accidentes muy graves protagonizados por personas que tenían carnet de conducir profesionales. “En la provincia tenemos muestras. El accidente de Tur Bus en la montaña o el Acceso Este fueron protagonizados por personas que no tenían discapacidad y que tenían licencias de conduicir profesionales. Muchas veces se tiende a creer que tiene relación con la discpaacidad pero esto hay que analizarlo desde el punto de vista de que puede tener que ver con fallas mecánicas, irresponsabilidades, impericias o hechos eventuales pero no tiene nada que ver con la discapacidad. Va por carriles diferentes.

Para terminar, reflexionó sobre la premisa inicial. “Hay modos bastante complejos en el que la sociedad procesa estas informaciones. Muchas veces ante estos sucesos que nos tocan a todos desde la tragedia muchas personas actúan sus mitos y prejuicios respecto de la discapacidad y ponen en palabras su desinformación. Yo he notado que esto ha tenido un muy buen tratamiento desde los comunicadores sociales de la prensa, y en cambio los peligrosos mensajes van circulando por abajo, por las redes, por comentarios, en la calle”, terminó.