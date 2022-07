El hombre que atropelló a 23 personas en el Teatro Plaza no tenía alcohol en sangre y será imputado por lesiones

El conductor del auto que protagonizó un escalofriante accidente durante la noche de este domingo en la puerta del cine teatro Plaza (Godoy Cruz) y que dejó a 23 personas heridas -15 de ellas internadas y 3 de gravedad- está aprehendido desde anoche y será imputado durante las próximas horas por el fiscal Jorge Calle. Según ha trascendido hasta el momento, se trata de Aldo Díaz, un artista plástico de 62 años y que presenta una discapacidad motriz. La imputación, en tanto, será por lesiones leves y graves culposas.

El vehículo que manejaba Díaz estaba adaptado para que pudiera ser conducido por una persona con discapacidad y contaba con su correspondiente oblea. El detalle es que el conductor tenía su licencia de conducir vencida desde abril del año pasado. No obstante, esto no incidirá en la imputación o situación judicial, ya que se trata de una falta. Incluso, el test de alcoholemia que se le hizo al conductor arrojó un resultado de 0, por lo que no había alcohol en sangre.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el hombre no terminaba de conocer a fondo aún el vehículo -un Volkswagen modelo 2022-, lo que podría haber derivado en una falla humana del conductor intentaba estacionarlo frente al teatro (del lado de la plaza departamental) y a 45 grados sobre la calle.

En ese preciso momento -y por causas que se investigan- el auto salió marcha atrás y a toda velocidad, subiéndose a la vereda de calle Colón y atropellando a un nutrido grupo de personas que había ido a ver la obra de teatro “Dos locas de remate” y aguardaban en la puerta de la sala para saludar a las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

El conductor que atropelló a 23 personas en el Teatro Plaza tiene una discapacidad motriz y será imputado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Incluso, fue tal la fuerza y velocidad del vehículo que rompió las puertas de vidrio y se metió al hall central del teatro. En esta triste maniobra resultaron atropelladas 23 personas, de las cuales 15 debieron ser internadas y 3 están en estado de gravedad, según destacaron desde el Hospital Central y desde el Hospital Español, donde fueron derivadas.

La situación del conductor

Si bien las causas del accidente no se han logrado determinar aún -más allá de que se cree que se trató de una falla humana al intentar conducir el vehículo y que hizo que saliera marcha atrás y a toda velocidad-, el conductor quedó aprehendido en el mismísimo momento del episodio. Y trascendió que será imputado por el fiscal Calle en el transcurso de la mañana.

Más allá del origen del episodio y de la fuerte probabilidad que haya sido un accidente por la falla humana, se están aguardando las pericias mecánicas del auto. La imputación estará relacionada a las lesiones que les ocasionó a las personas que aguardaban en la vereda y en el hall del teatro, aunque no habrá incidencia en el hecho de que su licencia de conducir estaba vencida desde abril de 2021, según confirmaron fuentes policiales este domingo por la noche.

El artista plástico continúa aprehendido y a disposición del Ministerio Público Fiscal, aunque en las próximas horas podría cambiar su situación cuando se lo impute por el episodio.