San Carlos: tiene parálisis cerebral y le quitaron el subsidio por discapacidad

La joven oriunda del distrito de La Consulta, San Carlos ha sido beneficiaria casi toda su vida de una Pensión por Discapacidad (PNC), debido a su grave enfermedad que la convierte en una persona totalmente dependiente de su madre y de su padre. Sin embargo, al comenzar el mes de abril, se la dio de baja sin motivo alguno. Su madre, Silvia Gélvez, tuvo que recurrir a los medios y la comunidad en búsqueda de apoyo, aunque todavía no saben si podrán recuperar la ayuda.

Desde hace 30 años, la joven sancarlina, padece una parálisis cerebral severa, no camina, no ve, no escucha, ni puede sostenerse erguida, pero Romi sí siente el inmenso amor de su familia que ha hecho todos los sacrificios para que ella tenga la mejor calidad de vida posible. También siente el cariño de toda una comunidad que la conoce desde pequeña y la cual ha difundido su caso para poder ayudarla.

Romina está por cumplir 32 años y sufre de parálisis cerebral y escoliosis

“A principio de mes fui a cobrar como todos los meses y no había nada depositado en mi banco, así que tuve que ir a Anses para verificarlo”, explicó la madre. Al ser atendidos en Anses, les corroboran que no había ningún pago registrado y que la baja seguramente era por la falta de algún certificado. “Cuando nos dijeron que significaba que no íbamos a cobrar más me puse a llorar”, agregó con gran tristeza.

Los empleados del organismo se compadecieron de la situación, tal como explicó la familia y trataron de ayudarlos intensamente. “Ante mi desesperación, se pusieron tres personas ha trabajar para tratar de encontrar soluciones, o el supuesto papel que faltaba, pero nada”, agregó la comprometida madre.

“Yo sé que están tratando de sacar pensiones truchas, por lo que si ha sido un error de parte de gobierno que se reveea la situación para que no caigan niños y personas que realmente necesitan la ayuda, ha sido mucha burocracia y aún no hemos recibido respuestas”, mencionó.

“ROMINA NO TIENE TIEMPO PARA ESPERAR”

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) de Romina, solo menciona su parálisis cerebral, por lo que su familia además tuvo que realizar otros trámites y certificaciones, para justificar la ayuda principalmente para la compra de leche, sus remedios y también los pañales.

El monto que recibe Romina es fundamental para su familia. En total, el apoyo asciende a 86 mil pesos más un bono de 70 mil. “OSEP me entrega entre 10 mil y 15 mil pesos por mes para pañales, pero cada paquete sale unos 30 mil pesos y ella usa dos o tres paquetes de pañales por mes. Mi marido es jubilado, tampoco es tanto lo que cobra él”, relata Silvia, con gran indignación.

Según su madre, el CUD de ella está habilitado hasta el 2027, pero buscan renovarlo para asegurarse de no correr riesgos de ser rechazados nuevamente. ″Más allá del dinero, es una ley, un derecho que ella tiene”, agregó.

El cuadro que padece la joven es verdaderamente complicado. Además de la parálisis cerebral, tiene una escoliosis sumamente grave que ha ido afectando parte de sus órganos. “Yo no tengo tiempo para esperar. Su vida es acá en la casa con sus hermanos, con su papá, conmigo. Hace 31 años que saben la patología de mi hija. Yo creo que eso también me tiene un poco cansada. Tanto trámite, tanto certificado y su patología siempre va a ser la misma”, explica la mamá de Romi, que no termina de entender como pudieron retirarle el apoyo a alguien cuya discapacidad es del 100%.

CÓMO FUNCIONAN LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

En Argentina, existe el programa de pensiones no contributivas por “invalidez”, otorgadas a las personas con discapacidad que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión.

Según informa la página web del Gobierno nacional, en Argentina existen cuatro tipos, para las personas incapacitadas en forma total y permanente; a las madres de siete o más hijos; a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor y las pensiones graciables.

El presidente Javier Milei anunció desde hace meses que su gobierno iba a revisar todas las pensiones y las asignaciones de ANSES para “garantizar la transparencia” y en línea con una política de recorte del gasto público. Por lo que en el mismo sitio, también se aclara que “quien merece y necesita una pensión, hoy la tiene. Si cometimos algún error en algún caso específico será considerado y resuelto a la brevedad”, por lo que Romina deberá esperar a que su caso sea revisado.

La joven del distrito de La Consulta recibió una pensión graciable en 1994, cuando era una niña. “Me dijo una asistente social que esas pensiones en algún momento se retiran. Eso nunca lo supe. Cuando pregunté que debo hacer ahora me contestó que tengo que reiniciar los trámites otra vez, abrir un expediente e intentar obtener una pensión no contributiva por invalidez, que me va a llevar un año o más. Yo no sé si mi hija tiene un año más de vida. Ella no ve, no escucha, no habla, no camina, no tiene sostén cefálico, no tiene posibilidad de nada”, cuenta Silvia, la mamá de la joven.

Por otra parte, desde el área de desarrollo humano de la municipalidad de San Carlos se contactaron con la familia desde el día jueves para indagar sobre la situación. “Desde el área de discapacidad (que pertenecer a desarrollo humano) estamos trabajando con la asesoría de personas en discapacidad y tratando de abordar el caso a través de un recurso de amparo, por una nota que se envió el jueves a la tarde, hacia la defensoría, planteando bien la situación de Romina para que se investigara más”, adelantó Patricia Ábrego, Coordinadora del área de Discapacidad de San Carlos.

El municipio trabaja en conjunto con una co-defensora la cual explicó que al ser una pensión no contributiva y no graciable entra en un marco legal más complejo para solucionar. “Se está tratando de abordar el caso a través de un informe, para restituir la pensión cuanto antes. Pero por ahora no tenemos una certeza de cuánto irá a demorar”, agregó Ábrego.

SIN RESPUESTA OFICIAL

A pesar de los esfuerzos, aún la familia no recibe ninguna confirmación oficial y esperan novedades. “Hoy por la mañana nos llamó el abogado tunuyanino Federico Simón, quien ahora está en Buenos Aires y nos dijo que al parecer podría ser un error de Anses, ellos pensaban que faltaba un certificado y no es así. Por lo que me dijo que el próximo mes me deberían pagar el mes de mayo y abril juntos, pero nosotros necesitamos una confirmación de que realmente va a ser así por escrito”, actualizó Silvia a este diario, según su conversación con Simón, recientemente designado titular de la subgerencia de liquidaciones y haberes del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).

Además agregó: “Yo quiero creer que ha sido un error humano, solo queremos recuperar la pensión que le corresponde a mi hija para poder darle una mejor vida, es algo que a ella le corresponde.”

“Desde el jueves hemos estado peregrinando en búsqueda de soluciones, nunca pensamos que su caso iba a tener tanta repercusión, hasta nos han ofrecido hasta crear un fondo solidario, pero solo queremos recuperar lo que es de Romi”, cerró Silvia.