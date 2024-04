“Esperanza”: cuánto tiempo le dan los mendocinos a Milei para que revierta la crisis

Una encuestadora local relevó la opinión de los mendocinos sobre la gestión de Javier Milei. Los resultados arrojaron que el 79,64% de los encuestados tiene la esperanza de que el Presidente mejore la situación del país, y solamente al 20,36% “se le acabó la paciencia”.

La encuesta de la consultora “Demokratia”, dirigida por Nicolás González Perejamo, realizó entre el 3 y el 5 de este mes 709 entrevistas presenciales en 117 zonas del área metropolitana: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, y Maipú.

Las consultas apuntaron a medir el grado de aprobación de la gestión presidencial; determinar qué porcentaje de la población tiene esperanzas de que la situación del país mejore; averiguar cuánto tiempo están dispuestos los ciudadanos a esperar para ver estos cambios; y explorar las razones hipotéticas que podrían llevar a los encuestados a retirar su apoyo a la gestión, en caso de que inicialmente la respaldaran.

Paciencia

Uno de los resultados que obtuvieron fue que el 79,64% de la población mantiene la esperanza de que la situación del país mejore. Y solamente el 20,36% aludió que “se le acabó la paciencia”.

Dentro del grupo que todavía concede un tiempo de gracia a Milei, la encuesta demostró que el 32,82% de los mendocinos está dispuesto a esperar “9 meses o más” para ver una reversión en los problemas económicos. Un 20,87% puede esperar “hasta 6 meses”, y un 14,50% otorga un plazo de “3 meses”.

El 11,45% restante ya percibe que Milei está abordando los problemas económicos del país.

Perejamo, explicó este dato a Los Andes: “Vemos que, a pesar de que tenemos una economía que está llena de carencias y asfixia, que hace que la estemos pasando mal, los indicadores de inflación, la estabilidad del valor del dólar y de ver que se están haciendo las cosas de manera distinta, está provocando un rollover del crédito electoral de Milei”.

Motivos por los que dejarían de apoyarlo

La encuestadora también sondeó qué motivos podrían hacer que el mendocino le quite el apoyo a Milei.

Por un lado, los resultados arrojaron que directamente el 18,32% no le quitaría el apoyo por ninguna razón; el 57,51% respondió que en ciertos casos podría dejar de apoyarlo y, por último el restante 24,17% lo forman aquellos que, desde un principio, no lo apoyan.

Entonces, la consultora indagó los motivos que llevarían al grupo de personas que “podría dejar de apoyarlo” a efectivamente dejar de hacerlo. Se les presentó una lista de 7 situaciones, ante cada una de las cuales los encuestados podían responder con un “sí” o un “no”.

Esto reveló que la corrupción es uno de los motivos más contundentes por los cuales podrían dejar de apoyar a Milei. El 33,59% de la población indicó que retiraría su apoyo si ello sucediera, mientras que al 66,41% no le afectaría en su decisión de apoyo.

El otro caso planteado es el de que Milei no logre controlar la inflación, el 33,08% de los mendocinos indicó que dejaría de apoyarlo si no logra estabilizar los precios, mientras que el 66,92% restante manifestó que esto no influiría en su decisión de continuar apoyándolo o no.

Continuando, la siguiente situación presentada es el caso de que Milei incrementara los impuestos. Las respuestas arrojaron que solamente el 23,66% le quitaría el apoyo si ello sucede, y al 76,34% no le importa.

En cuarto lugar, únicamente el 21,12% respondió que le quitaría el apoyo a Milei si “genera acuerdos con los políticos de siempre y la casta”. Por el contrario, para el 78,88% no es un factor determinante.

Los tres casos que menos importancia tienen a la hora de decidir si quitar o no el apoyo son: el hecho de que los “recortes repercutan en la salud o educación” que solamente preocupa al 19,85% de los encuestados, quienes afirmaron que le quitarían el apoyo en esa situación.

Luego, la posibilidad de que Milei “ponga nuevos planes” solo afectaría al 13,99% de los encuestados.

Por último, el aspecto menos relevante es si “Milei sostiene derechos adquiridos por el feminismo y el progresismo”, ya que solamente el 5,85% de los encuestados manifestó que en caso de hacerlo le retiraría su apoyo.

El análisis que hace Perejamo de estos resultados, es que “ninguno de todos los factores es categórico. La corrupción es el que más pesa, pero es un tercio de la población el que te dice que no lo bancaría si eso sucede, o sea hay dos tercios que pueden verlo a Milei con dos valijas y no les importa”.

“Lo que entendemos es que el motivo por el que la gente le dio la posibilidad de ser presidente es para que ordene la economía. Todos los meses Milei hace cuestiones que le hacen creer a la gente que va en ese sentido, o muestra algún indicador positivo. Entonces, la gente va y le dice te doy una cuota más, seguís con tres, seis o nueve meses más”, explicó el analista político.

Calificación de la gestión presidencial

Otra de las variables que midió “Demokratia” es el grado de aprobación a estos cuatro meses de gestión. Los resultados arrojaron que el 60,3% de los mendocinos continúa apoyando al presidente Milei. Mientras que el porcentaje de desaprobación es del 29,77% (similar al resultado que obtuvo su oponente en el balotaje: 28,85% (Sergio Massa)).

Un 9,93% de los mendocinos respondió que no sabe o no quiere contestar.

Recordemos que, en Mendoza, en el balotaje, Milei sacó un 71,14%, lo cual es más bajo que el grado de aprobación de los mendocinos.

Sin embargo, Perejamo explica que: “Milei no ha perdido nada porque en la elección del balotaje había una oferta electoral binaria. La gente tenía que optar por las dos alternativas que tenía y no había más. Mucha gente decidió hacer un voto útil, eligiendo a Milei porque temía que ganara Massa pero no necesariamente lo aprueba simplemente entendió que fue lo mejor que podía hacer en la circunstancia en la que estaba”.

Apoyo en otra encuesta

Otro estudio que refleja la opinión de los mendocinos sobre la gestión de Milei es el realizado por la consultora Reale-Dalla Torre. Según los números que obtuvieron, el 64,20% de la población aprueba la gestión del presidente Milei, mientras que solo el 33,40% respondió que la desaprueba; el 3,40% restante corresponde a aquellos que respondieron “no sabe”.

El estudio se hizo entre el 23 y el 27 de febrero y consistió en un total de 1210 entrevistas realizadas en el Gran Mendoza y San Rafael.

Según los números que surgen de la encuesta, el 71,6% de los mendocinos comparte el rumbo de país propuesto por Javier Milei. Sin embargo, poco más del 40% del electorado que lo votó en segunda vuelta, duda de su instrumentación.