Cómo es el Museo a Cielo Abierto de Huellas de dinosaurios que buscan hacer en Malargüe

En el 2006, científicos del Ianigla-Conicet hicieron un hallazgo histórico: huellas de dinosaurios que transitaron la zona de Malargüe millones de años atrás eran resguardadas en las rocas.

Tres años después se habían contabilizado más de 200 huellas que se descubrieron en un yacimiento ubicado al norte de la villa cabecera del departamento. Luego se llegó a identificar unas 400 icnitas, como se denomina una huella o señal de actividad dejada en los sedimentos o las rocas por un organismo.

Si bien en un principio se guardó el secreto sobre su ubicación para evitar que fueran dañadas, con el tiempo se creó un circuito turístico-cultural en el marco del Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios.

Ahora el proyecto es más ambicioso y se busca crear el Museo a Cielo Abierto Huellas de Dinosaurios sobre lo cual se dio hoy un paso más. El Ministerio De Cultura y Turismo otorgó el fondo patrimonial, que implica apoyo económico y de otra índole para concretar el proyecto presentado por el municipio.

Con el objetivo de entregar el fondo patrimonial y avanzar en las actividades de turismo del departamento sureño, la titular de la cartera, Nora Vicario, viajó al departamento.

El fondo patrimonial fue recibido por el intendente Juan Manuel Ojeda y está destinado al proyecto “Desafíos en un museo a cielo abierto” en el Parque Municipal Cretácico Huellas de Dinosaurios.

El objetivo del proyecto postulado por el municipio es preservar y conservar los restos fósiles in situ favoreciendo su potencial de exhibición con cartelería específica y modelos tridimensionales de los yacimientos y huellas específicas, para ser visualizados interactivamente por los visitantes.

La firma se realizó en el Centro de Convenciones Thesaurus y posteriormente, se trasladaron la Ministra Vicario junto al intendente Ojeda, los paleontólogos, Leonardo Ortiz y María Belén Tomasselli, el director de Promoción y Políticas Turísticas, Marcelo Rivarola, el director de Cultura, Facundo Lineros, la coordinadora de Patrimonio, Ana Paula Gutiérrez, y el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Zenobi, al Parque Municipal Cretácico Huellas de Dinosaurios a recorrer los avances de obras, el centro de interpretación e informador turístico y la zona de huellas de dinosaurios del parque.

Qué es el fondo patrimonial

El Fondo Patrimonial comenzó a otorgarse en Mendoza en 2004, con el objeto de promover la rehabilitación y restauración de bienes patrimoniales, en todo el territorio provincial. Otorgado de forma anual, benefició a varios municipios, entre aquel año y 2008, cuando dejó de otorgarse.

Pero la iniciativa fue retomada en 2021 buscando su consolidación como parte de una política patrimonial federal en la provincia, según destacaron por aquel entonces desde el área.

En noviembre de 2022, el Ministerio de Cultura y Turismo informó que dispondría de un monto total de $10.000.000, para conceder a los museos municipales que postulen proyectos y sean aprobados para su realización.

Así, el Ministerio, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, ofrece una línea de financiamiento destinada a la investigación, conservación, recuperación, mantenimiento o puesta en valor de aquellos bienes patrimoniales que, conjuntamente con los municipios, considere prioritarios, cuyos destinatarios son exclusivamente museos de índole municipal.

Cada proyecto aprobado podría percibir hasta la suma de $2.000.000, otorgándole hasta agotar el presupuesto total asignado al Fondo Patrimonial y de acuerdo al proceso de selección y evaluación.

Una vez otorgado y durante el desarrollo del proyecto, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, lleva adelante visitas de inspección, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el cronograma.

Que hay en el museo de Huellas de dinosaurios

El área beneficiaria, hace más de 70 millones de años era parte de una zona con deltas vinculados a una entrada del mar desde el Océano Atlántico.

Las icnitas se denominaron Titanopodus mendozensis, en lo que fue identificado como el primer yacimiento de huellas de dinosaurios en Mendoza y uno de los más importantes de América del Sur. Apuntan a darle visibilidad a los estudios realizados, la conservación y dar acceso al turismo científico

En Argentina no hay muchos museos de estas características, lo que implica que no pueden sacarse los elementos para su conservación bajo techo por lo que se dejan in situ. Sí hay más de este tipo de propuestas en Europa.

Hasta el lugar llegaron especialistas de diversas partes del mundo para realizar estudios.

“El sitio constituye un caso científico excepcional, estudiado además por un equipo mendocino reconocido internacionalmente en la materia. En el interés de hacer que este patrimonio sea accesible a toda la comunidad, es importante resaltar el compromiso tanto de los investigadores como de la gestión municipal al abrir el parque de acceso público. En ese sentido, patrimonialmente, se cierra un círculo virtuoso, en el cual, a través del Fondo Patrimonial, la Provincia garantiza las investigaciones para la conservación y la difusión pública del conocimiento”, destacó Vicario.

Por su parte, el intendente Ojeda, comentó: “Este fondo nos permitirá no solo estar inaugurando el parque de huellas, en los próximos días, sino que todo el manejo del parque para que pueda funcionar de forma permanente, un sueño que el sector turístico tuvo para el departamento. Además, agradecer al Gobernador Rodolfo Suarez y a la ministra Vicario por acompañarnos en esta tarea tan importante como lo es el turismo en Malargüe”.