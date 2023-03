Malargüe: Ojeda va por la reelección pero no logra cerrar filas en el radicalismo

El intendente de Malargüe, Juan Ojeda, intentará retener la intendencia en las proximas elecciones, que se desarrollarán por un lado el 11 de junio (Primarias) y el 24 de septiembre (Generales). No obstante, no será el único precandidato por el oficialismo y ya surgieron algunos referentes que intentarán desbancarlo de su puesto, en vistas a los problemas que ha tenido el jefe comunal en poder alinear filas tanto en el radicalismo, como también en todo lo que corresponde al espacio Frente Cambia Mendoza.

Si bien desde el entorno de Ojeda sostienen que hay una “regla no escrita” según en la cual “el intendente con buena imagen y gestión, debería ir en soledad con lista de unidad”, es prácticamente un hecho que tendrá competencia interna, ya que no sólo hay aspiraciones de sectores internos que no se sienten incluidos por la gestión, pero también porque dudan de que realmente haya habido una “gran” gestión del malargüino.

En primer lugar, el Intendente, si bien taxativamente no dijo que irá por la reelección, realizó su apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante hablando de lo hecho en sus más de 3 años de gobierno; y todo lo que se planea hacer en los próximos 4 años, si es reelecto. “Está completamente confirmado que estará en las boletas por otro mandato más”, aseguraron a Los Andes.

Desde su entorno, manifiestan que uno de los principales apoyos que tiene Ojeda es el Pro. De hecho, Verónica Bunster, quien es la presidenta del partido amarillo en Malargüe, es la actual directora de Educación del municipio; mientras que Pablo Araujo, también militante del Pro e hijo de Bunster, es el director de Deportes. En tanto, uno de los funcionarios de confianza del jefe comunal es Maximiliano Zenobio, actual secretario de Obras Públicas.

No obstante, no hay acuerdos resueltos en un departamento que transita momentos turbulentos en términos políticos. De hecho, el mejor ejemplo que dan en Malargüe es el Concejo Deliberante, en el cual hay 6 bloques conformados en sólo 10 ediles que componen el organismo. “Ese es el fiel reflejo: el oficialismo está tan atomizado como la oposición”, expresaron.

Competencia interna

Además de Ojeda, en el oficialismo uno de los que tiene intenciones de ser precandidato es Gustavo Miras, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur) y también gerente de un hotel del departamento.

Este jueves por la noche blanqueó finalmente sus aspiraciones para ir por la intendencia, luego de organizar un evento en el que se habló sobre Boleta Única, pero que presentó también su “plan integral” para el progreso y desarrollo de Malargüe.

“Diseñamos un Plan Integral para un departamento que progrese y brinde oportunidades a todos. Queremos gobernar el Malargüe que viene y vamos a hacerlo juntos”, señaló en redes sociales. No obstante, desde hace varios días publica mensajes y mantiene una actividad de campaña electoral.

El dirigente cuenta con el apoyo del sector empresarial de Cambia Mendoza, bajo el sello de Activá Mendoza, que cuenta con dirigentes como Mauricio Badaloni, Rodolfo Vargas Arizu, Carina Gannam y Joaquín Barbera. En Malargüe, también tiene el apoyo de Fernando Glatigny, exconcejal y precandidato que perdió contra el actual Intendente.

No obstante, hay otro sector que podría lanzar un tercer precandidato en el radicalismo. Se trata de dirigentes que no comulgan con Ojeda y que también participaron en la interna del 2019. Aquí hay que agrupar a Jorge Tieppo, histórico dirigente radical que se lanzó también oficialmente en la campaña en diciembre; además de Martín Palma, actual concejal distanciado también de Ojeda.

En el caso de Tieppo, fue secretario administrativo del Senado, senador provincial y Presidente del Fondo para la Transformación de Mendoza. Además, tiene el apoyo del exintendente, Jorge Vergara.

Un Concejo revuelto

Respecto al Concejo Deliberante, Ojeda es otro de los intendentes que tiene a un presidente de otro color político (como Maipú). Actualmente está presidido por Andrés Risi, concejal kirchnerista y que pertenece al espacio de la Corriente Clasista Combativa (CCC). Fue el 28 de febrero cuando dejó el cargo Paola Rojo, edil que sí está alineada al intendente.

Risi contó con el aval de 5 concejales, contra 4 que votaron al concejal radical “independiente” Palma (no alineado con el Gobierno municipal ni provincial) quien sumó 4 votos.El sufragio restante se lo llevó la expresidenta del HCD, Paola Rojo.

De esta manera, el oficialismo que responde a Ojeda tiene sólo 3 representantes, que son Rojo, Daiana Varas y Viviana Mosca.

En tanto, los otros dos radicales pero que rompieron con Ojeda y Rodolfo Suárez están en el llamado “Bloque Independiente”, cuyos integrantes son Palma (cercano al diputado del Pro Omar De Marchi) y Gabriel Rosas.

Por el lado del Partido Justicialista, se dividen en el bloque del Frente de Todos, que están más cercanos al kirchnerismo y que tienen al electo presidente Risi y Rodrigo Hidalgo; y los monobloques Cuidemos Malargüe, que tiene a Silvia Correa; más el bloque Reconstruyendo Malargüe, con la exsenadora provincial, Silvina Camiolo.

El lugar restante es para el Bloque Partido Federal con Francisco Parada, que tiene como referente al productor Carlos Iannizzotto, hoy cercano al libertario Javiel Milei.