Cómo es el arma usada para atentar contra CFK y por qué no disparó, según un armero mendocino

Jorge Cascarano es dueño de una de las armerías más antiguas de Mendoza, con una trayectoria de más de 60 años especializado en la venta de pistolas como las que accionó Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño que está detenido y señalado como el autor del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Basándose en la información preliminar de los medios de comunicación y aunque falta un informe balístico con precisiones del calibre del arma Bersa, Cascarano brindó una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido la fatídica noche del jueves en el barrio de La Recoleta, cuando Sabag Montiel le apuntó a la cabeza a la ex presidente y gatilló dos veces: “El hombre no alimentó lo que se llama el arma, no introdujo la bala en recámara, aunque sí estaban en el cargador”.

A un hombre con tanta experiencia le parece insólito y extraño que, si se trata de un sicario, no haya cargado la recámara. Es por eso que una charla con Los Andes dio su suposición. “Llama mucho la atención que una persona que iba a matar no haya dispuesto el proyectil. Pienso que lo que hizo no fue para matar sino que lo quiso fue intimidar y generar este revuelo que generó”, sentenció.

Cascarano aseguró que la pistola como la Bersa, una de las más vendidas para uso hogareño, “la puede usar cualquier persona, tanto un experto como alguien que no conoce de esta materia”.

“El accionar de un arma, estando alimentada con un proyectil en la recámara, cualquier persona puede llegar a gatillarlo. Dudo que sea alguien idóneo y mucho menos un sicario, porque no ha tenido la torpeza de no alimentar la bala en recámara”.

La Bersa como la que se ve en los videos que capturaron el momento del ataque a la Vicepresidente, a quien ni los custodios pudieron proteger, es una de las más comercializadas y su venta aumentó en los últimos años al ritmo de los hechos de inseguridad.

Si bien el tipo de calibre no está claro es una pistola “cuya potencia a corta distancia puede matar a una persona”, señaló Cascarano.

Y agregó que, técnicamente, estas armas se denominan .380 ACP que tiene “un poder de parada importante puede matar a una persona y más en una distancia mínima en la que llegó a estar con respecto a la Vicepresidenta”. “Creo que la boca del caño no estaba ni a 40 centrímetros de la cabeza de Cristina. Si hubiera accionado hubiera ocasionado su deceso”, detalló el experto.

Perfil del agresor

Con el transcurrir de las horas y de la investigación, amigos de Sabag Montiel indicaron que seguía a grupos satánicos y extremos. Incluso tenía antecedentes penales al ser encontrado con un arma blanca en el interior de su auto en 2021.

En aquel episodio aseguró que la cuchilla de 35 centímetros era para defensa personal. La causa se inició en la comisaría vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó en la Justicia a partir de la intervención del fiscal Maximiliano Vence, quien le labró un acta por infracción al artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.

Por los hechos que sacudieron al país, la Justicia realizó allanamientos este viernes en la vivienda del detenido, en Villa del Parque, en donde se encontraron dos cajas de bala de 50 municiones.

Luego, se supo, conforme a lo informado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) que el sujeto que se dedicaba a trabajar de chofer de taxis, no contaba con un permiso de portación de armas.

Los requisitos para tener un arma

Cascarano explicó que la normativa legal de Argentina permite que una persona sin antecedentes penales pueda solicitar un permiso para portar armas, pero se deben cumplir ciertos requisitos.

“Una de las exigencias de la ley es poder contar con apto psicológico para poder portar el arma de fuego, como tener medio de vida demostrable y aprender a manejarla. Esa documentación se envía a Buenos Aires y al cabo de cuatro meses vuelve con tres tarjetas que habilitan a la persona a tener un arma en la casa”, detalló Cascarano.

Por último, insistió con el análisis de un experto en este tipo de armas: “Para mí o tiene problemas psiquiátricos, algo que haya querido intimidar de esta manera. No sé, es muy extraño todo, no entiendo cómo va a hacer semejante acto con un arma sin bala en recámara”.