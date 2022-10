Ciclo Pilares de Los Andes: cómo quieren los empresarios mejorar la matriz productiva

¿Qué puntos son centrales a la hora de discutir la Matriz Productiva de Mendoza? El próximo miércoles 26/10 se realizará el segundo evento del ciclo Pilares, organizado por Los Andes, y justamente esa será la temática. Para comenzar el análisis, este medio dialogó con las 7 asociaciones que conforman la Mesa de Producción y Empleo de Mendoza, y cada una destacó dos puntos que se deberían tener en cuenta.

“Creo que, sin dejar de lado actividades como el agro o el petróleo, se deberían generar las condiciones para invertir en actividades como energías renovables y minería”, afirmó Sergio Martini, presidente local de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE Mendoza). Las energías renovables serían necesarias para el cuidado del planeta, en línea con la encíclica Laudato Si del papa Francisco, y hay provincias cercanas más avanzadas en el tema.

En cuanto a la actividad minera, Martini sostuvo que es una posibilidad de generar más ingresos, aunque la Dirección de Minería de Mendoza debería tener recursos para poder controlar los nuevos proyectos. “Hay que apostar a generar confianza de que la minería es posible, sabiendo a la vez que cuidar el medio ambiente es fundamental”, agregó el presidente de ACDE Mendoza.

Para Andrés Zavatieri, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), un punto central a analizar es el cuidado del agua y las inversiones necesarias para no desperdiciarla, ya sea en el consumo personal como en agroindustria. Mejoras en las redes, tecnificación del riego y nuevas plantas potabilizadoras entrarían en esa discusión.

El presidente de AEM incluyó poder crecer en actividades como industria del conocimiento, minería y enoturismo. “Hay alternativas que hoy se dan en diversas partes del mundo, como Sudáfrica y Australia, donde hay minería aurífera sin utilizar cianuro y son inversiones que podrían llegar a Argentina”, comentó Zavattieri, a la vez que recordó el potencial enoturístico de Mendoza por la vitivinicultura.

Coincidió con el tema del agua Eduardo Sancho, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), para quien no se puede plantear un crecimiento en ningún sector sin ese recurso: “No podemos manejar las nevadas, pero sí invertir más en el manejo del recurso hídrico. Si no solucionamos el problema, siempre estaremos limitados”.

Sancho agregó que otro punto es que el desarrollo humano sea equilibrado en los departamentos, si no, se profundizarán brechas como entre la ciudad y el campo. “Esto está ligado a la planificación territorial. A nivel provincial se hizo algo general, se pasó a los municipios y se avanzó poco. Igual aclaro, el centro no es la planificación en sí, sino las personas”, afirmó el presidente de Acovi.

Eduardo Pulenta, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), analizó que la minería debería poder desarrollarse en lugares donde haya consenso social: “En San Juan hay un gran movimiento de inversiones alrededor de la minería, eso trae divisas y un efecto multiplicador. En un lugar donde haya consenso, como en Malargüe, se debería poder estudiar el tema”.

“Otro tema que hemos analizado mucho es el agua, todas las inversiones tienen que apuntar a que la provincia tenga más agua, a mejorar el sistema hídrico y evitar las pérdidas que tenemos hoy por evaporación, falta de impermeabilización o de presurización”, afirmó Pulenta. El análisis incluye tanto al agua para actividades productivas, como para el consumo de la población.

En el segundo evento del ciclo Pilares, de Los Andes, distintos disertantes hablarán sobre economía y producción.

Logística, agua, educación

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su presidente Alfredo Cecchi destacó poder crecer en actividades como minería y energía. “Hablo no solo de minería metalífera, sino de poder extraer potasio porque Brasil lo necesita para su industria alimentaria”, analizó Cecchi. En cuanto a la energía, incluyó a la generación eléctrica con paneles y a represas que se analizan, como El Baqueano.

“Otro tema es la logística, pensando en la conectividad con el Océano Pacífico. Tenemos que recuperar trenes, servicios y puentes que conecten a Mendoza con Chile y con el cono sur”, agregó el presidente de la FEM. Esto también incluye a la conexión aérea de la provincia con el mundo, y para Cecchi una buena señal es la recuperación de vuelos directos con Brasil.

Para Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), un punto clave es la disponibilidad de agua dulce, un problema mundial: “Se dice que el agua será el recurso más apreciado en el futuro. En Mendoza estamos pasando por un momento crítico y es un tema que hay atender y ser racionales, desde nuestras casas hasta en la agroindustria”.

El segundo aspecto que destacó Ariosto es la educación, y recordó que la UCIM, asociada a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), tiene un área educativa con cursos desde capacitación para industrias hasta cuidados para evitar el estrés laboral. “De 2017 al 2021 hemos tenido 70.000 alumnos, de manera presencial o virtual. El “no saber” no puede convertirse en una opción, de ninguna manera”, opinó Ariosto.

Finalmente, Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), comentó que, además de una postura de la cámara a favor de la actividad minera, es clave trabajar sobre la logística: “Mendoza tienen una posición privilegiada, pero creo que no lo ponemos en valor. No puede ser que un camión no sepa si va a demorar 9 o 72 horas para cruzar el paso internacional. La demora encarece el producto final”.

Otro punto clave donde hay bastante consenso es la mejora de la eficiencia hídrica, y para Díaz Telli es necesario una educación más profunda en el tema. “A veces se piensa que cuidar el agua es no lavar el auto a la siesta, y en realidad es muchísimo más amplio. Necesitamos educación e inversión, mejorar la distribución y tecnificar el riego”, concluyó el presidente de la UIM.

Sobre el evento de Pilares

