Caso Diego Maradona: uno de los enfermeros declaró que sólo recibía órdenes médicas de Luque y Cosachov

Pidieron apartarlo del juicio

Por su parte, Baqué dijo que Dalma Maradona, Fernando Burlando, Mario Baudry -el abogado de Diego Fernando-, Verónica Ojeda y la Fiscalía solicitaron que continué con la representación legal de Almirón, situación que se debatirá mañana en la segunda audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

"Lo importante en este juicio es saber quién mató a Maradona, no Baqué. Baqué es un cuatro de copas, papafrita", insistió, y añadió: "Quieren que me vaya porque defiendo a Madrid en otro juicio". Por último, reveló que Almirón confía mucho en él: "Me dijo que Dios me puso en su camino. Está contento de que lo defienda".