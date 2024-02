Los niños y niñas de los niveles Inicial y Primario regresaron a primera hora de hoy a clases en la provincia de Mendoza. Y, según destacó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el primer balance del regreso a clases –o del comienzo en aquellos niños y niñas que ingresan al sistema educativo- es por demás positivo.

Según García Zalazar, y en base a los primeros datos arrojados por el sistema GEM, el presentismo en los docentes de ambo niveles es de 99,4%, lo que se convierte en una muy buena noticia y en un contexto donde –a nivel nacional- muchos de los gremios de trabajadores de la educación anunciaron medidas de fuerza.

Casi 260.000 chicos volvieron a clases en Mendoza: el presentismo en docentes y alumnos supera 99%. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

No obstante, en Mendoza el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acordó en paritarias un aumento de 15% para febrero, otro 15% para marzo y una suma fija no bonificable de 90.000 pesos (que ya se abonó). Por esto mismo es que la medida de fuerza no se extiende en la provincia, aunque de igual manera los gremios locales han convocado a una movilización durante la tarde de hoy y en solidaridad a la medida de fuerza convocada por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Cetera) a nivel nacional.

“El ausentismo del 0,6% que tenemos hasta ahora es el habitual por motivos de salud, por lo que puede atribuirse a ello. Esto significa que algunos docentes pueden haber faltado por razones médicas y, en tal caso, tienen 48 horas para presentar el certificado”, resaltó el ministro.

En total, sumando a los chicos y chicas que asisten a las escuelas albergue –y que comenzaron las clases la semana pasada-, son cerca de 260.000 los alumnos que comenzaron las clases hoy, lunes 26 de febrero de 2024. Son todos del universo de Primaria, Nivel Inicial y Educación Especial, sumados a las mencionadas escuelas albergue.

“En el caso del presentismo de los chicos, siempre esperamos al final del día para rever la carga en el sistema GEM. Pero, hasta el momento, en lo que es presentismo también estamos arriba de 99%”, resumió García Zalazar a Los Andes.

Casi 260.000 chicos volvieron a clases en Mendoza: el presentismo en docentes y alumnos supera 99%. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

En el acto de inicio del ciclo lectivo 2024, el SUTE entregó a ministro un petitorio pidiéndole que intervenga para que el Gobierno Nacional “cumpla con la responsabilidad” de enviar fondos educativos.

“Solo en lo que es Incentivo Docente, al no enviarlo la Nación se está perdiendo un piso de 28.700 pesos por docente. Y es un piso porque eso es lo que se le paga por un cargo. Si el docente tiene doble cargo, sería el doble lo que se pierde. Y más aún si tiene cargo y horas”, destacó la secretaria general del SUTE, Carina Sedano. En ese sentido, indicó que en Mendoza hay aproximadamente 40.000 docentes.

HAY 89 EDIFICIOS CON OBRAS AÚN, PERO NO PELIGRAN LAS CLASES

García Zalazar, uno de los dos súper ministros del Gobierno provincial –si se tiene en cuenta la cantidad de áreas a cargo- se refirió a las escuelas en las que aún se están llevando adelante trabajos de infraestructura y mantenimiento edilicio.

A lo largo del receso de verano se intervino en 600 edificios educativos, en los que se llevaron adelante trabajos de pintura, de arreglo de baños, de tanques, de cloacas, así como también otras reformas más estructurales, como –por ejemplo- el paso de gas envasado a gas de red.

No obstante, en 89 de esos edificios aún continúan los trabajos. Para ellos se ha creado un Fondo de Inicio de Clases, que le permitirá a los directivos de cada escuela hacer uso de ellos para los distintos trabajos.

“Este Fondo de Inicio de Clases le permite acceder a cada escuela a entre 300.000 y 600.000 pesos, según la matrícula, para que la directora tenga a disponibilidad ante cualquier eventualidad o urgencia. En este momento tenemos 89 escuelas en obras, pero en ninguna hay suspensión de actividades. Se reacomoda la gente o se trabaja cuando no hay clases, porque la idea es que las obras no interrumpan el habitual dictado de clases”, resumió García Zalazar.

Casi 260.000 chicos volvieron a clases en Mendoza: el presentismo en docentes y alumnos supera 99%. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

LA SITUACIÓN GREMIAL EN MENDOZA Y EN EL PAÍS

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza destacó que, en Mendoza, no hay un conflicto salarial ni gremial activo. En ese sentido, destacó que el SUTE firmó el acuerdo paritario, que incluye un aumento de 15% para febrero, 15% para marzo y la suma de 90.000 pesos que ya se depositó esta semana.

“De esta manera, y con este acuerdo, en marzo el salario mínimo de referencia de un docente de primaria con un cargo queda en 290.000 pesos en Mendoza, por lo que está por encima del nacional, que es de 250.000 pesos”, destacó Tadeo García Zalazar.

En ese sentido, destacó que la manifestación convocada por el SUTE para hoy –a partir de las 18:30 y que irá desde el Kilómetro 0 hasta la Legislatura- tiene un “mecanismo de adhesión” a una convocatoria nacional que ha hecho Ctera.

“Las provincias que ya han firmado un acuerdo no podrían ir a un paro. A nivel provincial hemos firmado el acuerdo, y ya se pagó el bono que nos habíamos comprometido. Es el de Ayuda de Útiles para docentes, de 100.000 pesos, y de Vestimenta para celadores, de 90.000 pesos”, destacó García Zalazar. E insistió en que también esta semana se abonó el monto no bonificable de 90.000 pesos.

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar. Foto: Prensa Mendoza

Si bien a nivel provincial hay acuerdo entre el Gobierno y el SUTE, desde el sindicato se mantienen en alerta y plan de lucha en el reclamo para que el Gobierno nacional envíe los fondos educativos que ha enviado siempre (y que, recientemente, anunció la suspensión).

La Ctera anunció una movilización y medida de fuerza para esta semana a nivel nacional, y en coincidencia con el inicio de clases, y el SUTE adherirá a la medida con una marcha que comenzará a las 18:30 de hoy y en el centro mendocino.

“Comenzamos hoy con una jornada de lucha a nivel nacional y en el marco de paritaria nacional. En ese sentido, adherimos a la medida de fuerza de Ctera”, confirmó la secretaria general del SUTE, Carina Sedano a Los Andes.

El sindicato estuvo presente hoy en el acto oficial de inicio de clases en la escuela primaria Pascual Toso (Barrancas, Maipú) donde entregaron el petitorio dirigido al gobernador Alfredo Cornejo y que fue recibido por García Zalazar. En él exigen que la Provincia interceda para que la Nación no suspenda el envío de fondos educativos.

Casi 260.000 chicos volvieron a clases en Mendoza: el presentismo en docentes y alumnos supera 99%. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“La última paritaria nacional fue en septiembre, y necesitamos que se actualice el salario mínimo y el monto del Incentivo Docente. Mañana hay una reunión de la mesa paritaria nacional y estamos a la espera de lo que suceda en ella”, destacó Sedano.

CUÁNDO EMPIEZAN LAS CLASES EN LA SECUNDARIA

Siguiendo con el calendario oficial escolar de Mendoza, el próximo miércoles -28 de febrero- volverán a clases los niveles Secundario y la modalidad de Educación para Adultos (CENS).

Según destacó el ministro Tadeo García Zalazar, el panorama es similar a los niveles que empezaron las clases hoy. De hecho, entre los 89 edificios en que se están haciendo trabajos de refacción y mantenimiento, hay establecimientos que son de primaria y de secundaria.

Seguí leyendo