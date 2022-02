Casamiento Real: la Reina nacional de la Vendimia anunció que se casará tras 5 años de noviazgo

Mayra Tous, la flamante Reina de la Vendimia 2020, dio a conocer una hermosa noticia cuando brindaba una entrevista en el nuevo programa de Alejandro Ortega, “Autodefinidos Vendimia”.

La embajadora nacional fue la invitada de honor del primer programa emitido por Canal 9. Tras varias preguntas y respuestas, Tous confirmó que se casará con su novio Diego Viotto Solustri, con quien se encuentra en pareja desde el 2015.

Mayra Tous

La joven tupungatina había dado algunas pistas en su cuenta de Instragam tras postear una foto con su novio también oriundo de Tupungato, a principio de año acompañada por la leyenda: “Que lindo año se viene. Siempre juntos y con muchos sueños por delante. Te amo compañero”.

Según las palabras de la propia soberana, el casamiento se realizará a fines del 2022 o principios del 2023.

Su “despedida soñada”

La soberana transita su último mes de mandato, hasta el 5 de marzo, cuando deberá traspasar la corona a su sucesora en el Frank Romero Day, y así ponerle fin al primer mandato de dos años en el siglo XXI.

“Manos de Vendimia”, la Fiesta de la Vendimia 2022 de Tupungato, que se celebrará el 19 de febrero en el Teatro Griego Municipal, y será la gran despedida ante su pueblo y su gente.

Tan cerca del final de su mandato, la Reina Nacional de la Vendimia no teme reconocer que el adiós le da “un poco de nostalgia, porque quieras o no esto siempre va a ser una de las cosas más importantes y lindas que me van a haber pasado en la vida”