Mayra Tous tendrá su “despedida soñada” en la Vendimia de Tupungato

¿Si pudieras elegir el cierre perfecto a tu mandato, sería este? “Para mí es el cierre perfecto”. Así empezó la charla en exclusiva con Los Andes, y así de segura fue la respuesta de Mayra Tous, vigente Reina Nacional de la Vendimia. Es que la soberana transita su último mes de mandato, hasta el 5 de marzo, cuando deberá traspasar la corona a su sucesora en el Frank Romero Day, y así ponerle fin al primer mandato de dos años en el siglo XXI.

Mientras asiste a cada fiesta departamental de Mendoza, Mayra sabe que en el horizonte está, tal vez, la más importante para ella después de aquel histórico 8 de marzo de 2020 en el que se puso los atributos nacionales por primera vez. Se trata de “Manos de Vendimia”, la Fiesta de la Vendimia 2022 de Tupungato, que se celebrará el 19 de febrero en el Teatro Griego Municipal, y será la gran despedida ante su pueblo y su gente.

“Yo a los tupungatinos les debo mucho agradecimiento. Como nunca tuve mi bienvenida acá –N de la R.: se suspendió tras la primera declaración de cuarentena por la pandemia–, no me pude encontrar con ellos y darles las gracias que realmente quería”, explicó la reina, recordando aquellos días. Por eso, agregó: “Creo que es la mejor forma de despedirme”.

Fiel a su estilo, el último encuentro con su gente como reina nacional será especial y no pasará desapercibido. “He participado en muchísimas fiestas, lo único que me faltaba era actuar, y lo voy a hacer este año”, confirmó Mayra.

Su relación con la Vendimia de Tupungato comenzó con tan sólo 12 años, cuando se animó a subir al escenario para cantarle a la Virgen de la Carrodilla: “Era súper chiquita, estaba en el medio del escenario con un vestidito blanco, fue muy lindo. De ahí en más siempre he participado bailando flamenco, otros años contemporáneo, he sido locutora, y reina”, detalló.

En esta ocasión, será la protagonista principal y “actuaré de una guía turística que se llama Mayra y es la Reina de la Vendimia”, explicó. La soberana nacional añadió que el show artístico, a cargo de Silvia Cataldo y Héctor Moreno, “tiene un guion muy lindo, va a tratar sobre un homenaje a las personas que son los verdaderos vendimiadores. Va a haber sorpresas, vamos a actuar, cantar y bailar. Para mí es un regalo cerrar de esta manera, haciendo lo que a mí me gusta”, completó.

Espacio Contemporáneo de Arte ECA Retrato de Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Reinar en pandemia

Tan cerca del final de su mandato, la Reina Nacional de la Vendimia no teme reconocer que el adiós le da “un poco de nostalgia, porque quieras o no esto siempre va a ser una de las cosas más importantes y lindas que me van a haber pasado en la vida”. A la hora de hacer un balance sobre su mandato, es imposible olvidar que estuvo atravesado por una pandemia y que duró dos años: “Siempre digo que por algo me tocó a mí, porque yo le puse pilas y traté de llevar lo mejor desde este lugar”, dijo Mayra al respecto.

En ese contexto, la Reina Nacional recordó: “Me sentí súper bien, creo que aproveché el tiempo haciendo muchas campañas solidarias”. Además, realizó “programas online, ciclos de entrevistas a diferentes hacedores vitivinícolas, y otros referidos a Vendimia”. Mientras tanto, entre compromisos y vestidos, la tupungatina continuó estudiando hasta recibirse de periodista; siguió con la licenciatura, y no dejó de bailar flamenco ni de estudiar idiomas.

Ya en su segundo año, la soberana pensó “que quizás era una oportunidad para poder hacer cosas que no hice” y finalmente tuvo la posibilidad de viajar por el país, algo para lo que se “había preparado y estudiado”: “Yo no me siento una reina, sino una embajadora cultural y turística de la provincia, y siempre estuve dispuesta a trabajar por eso. Si bien no pude viajar como todas las reinas, a donde fui traté de hacerlo a mi forma, con sencillez”, expresó.

“Obviamente se ha hecho largo, entonces uno lo siente como parte suya. Y si bien creo que ya es una etapa que tiene que cerrar, me ha hecho muy feliz, me ha enseñado y he conocido mucha gente”, resumió Mayra. Y agregó: “No te voy a decir que todo es color de rosas, obviamente que ha tenido su lado malo, pero de esas cosas siempre se aprende. Las cosas buenas fueron infinitas”.

El cariño de la gente

Sin dudas, Mayra Tous será recordada como una de las reinas más queridas, en tiempos donde eso es cada vez más difícil. Desde el inicio del mandato supo convivir con la exposición en el difícil mundo de las redes sociales, sobre todo en la época de mayor encierro: “Siempre me mostré muy auténtica y cercana, y parece que eso también hizo que la gente se sienta más identificada, que es lo que justamente queremos demostrar y cambiar. Yo me he sentido muy amada, me voy realmente con el corazón lleno, y siempre digo que no sé si soy merecedora de haber recibido tantísimo cariño en estos dos años”, manifestó.

Aunque reconoció que “cuando empieza todo y sos candidata, sí existe mucho el tema de los haters (odiadores), porque todo el mundo es muy valiente detrás de una pantalla, y a nosotras obviamente que nos afecta”. Pese a ello, aseguró sentirse “mucho más amada que cualquier otra cosa”. De hecho, de eso se trata el momento preferido de todo el reinado para Mayra: “Fue apenas salí a la calle después de la serenata de las reinas, y me acuerdo que estaba todo Tupungato ahí, era como una marea de gente vestida de rojo, gritando, con carteles. No podía creer la cantidad de gente, y el amor y felicidad que a ellos les había provocado”.

Su futuro

Con la despedida que golpea a la puerta, la soberana ya empieza a pensar en qué será de su vida después de traspasar la corona. Aunque afirma que “ligada a la Vendimia voy a estar siempre porque en mi casa hacemos vino, y eso nunca lo vamos a dejar de lado”, reconoce que “como reina, por ahora es terminar y cerrar una etapa, y enfocarme en mi vida hasta nuevo aviso. Porque ha sido mucho tiempo y necesito hacer muchas cosas de planes personales”.

En cuanto a lo personal, contó que quiere enfocarse en su “futuro y buscar un nuevo trabajo”: “Me gustaría probar en tele o radio, me parece divertido. Tuve una oportunidad muy linda junto a Los Andes, porque hacíamos Guarda 14, y la pasé muy bien”, destacó. Sobre su faceta periodística, advirtió: “Más allá del reinado me gustaría el reconocimiento por ser profesional y hacer otro trabajo de forma profesional, no por ser la Reina de la Vendimia”.

Como sea que continúe su futuro, Mayra Tous sabe que seguirá siendo parte de Vendimia: “Obviamente me imagino en el Frank Romero Day, viendo la Vendimia y que me nombren como la Reina del Coronavirus que estuvo dos años seguidos”, manifestó entre risas.

Por lo pronto, el próximo 5 de marzo estará en el Teatro Griego para despedir la corona nacional, aunque tampoco lo hará de la forma tradicional: según pudo averiguar Los Andes, Mayra no se despedirá sólo con el tradicional discurso de apertura, sino que tendrá participación de la Fiesta Nacional de una manera especial y diferente, como lo fue todo su mandato.