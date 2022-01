Vendimia: cada vez más municipios evitan dar descripciones físicas de las candidatas para alejar la elección de reinas de un concurso de belleza

Como ocurre hace años cuando se acerca la época de Vendimia, en Mendoza sale a flote el mismo debate que despierta todo tipo de opiniones: que si debiera haber elección de reinas o no, que si se trata de un concurso de belleza o el nombramiento de una representante cultural.

Más allá de lo que digan unos u otros, en los últimos años la reacción parece venir desde los mismos departamentos, que cada vez tienden más a eliminar las características físicas de todo lo que rodea a la votación, en un intento de cambiar el paradigma histórico sobre el rol de la Reina de la Vendimia.

Así es que, en esta temporada 2022, durante las fiestas departamentales se ha escuchado con menos frecuencia algo que durante mucho tiempo fue tradición: la presentación de las candidatas distritales con los locutores de turno describiendo a viva voz sus rasgos físicos, tales como el color de ojos, el color de pelo y la altura. Pese a que todavía sucede en algunos municipios en particular, la mayoría ha optado por dejar de lado esa práctica.

Iniciativa que se multiplica

Uno de los departamentos pioneros en hacer esto fue Tupungato, que hace aproximadamente seis años no incluye las características físicas en la presentación de sus candidatas. “Vimos que eran datos irrelevantes, que no eran necesarios y, justamente, no sumaban a estas cuestiones, ni restaban tampoco”, explicó a este diario Lucas Cervilla, director de Prensa y Comunicación del municipio.

Para el funcionario, la tendencia “tiene que ver con lo que la sociedad va demandando y los nuevos tiempos en los que se viven, y nosotros debemos escuchar a esas partes”.

En Rivadavia, por ejemplo, este año será el primero en hacer esa transición. “En principio la idea es ir cambiando paradigmas, de a poco y dentro de lo que los municipios puedan, porque la idea salió desde adentro”, contó Gabriela Ferrigno, representante de prensa de esa comuna, a Los Andes. Ella, conocedora de Vendimia y locutora en la última Fiesta Nacional presencial, opinó que “a las chicas hay que darles otro rol y sacar los datos físicos, porque más allá de que sigue siendo un concurso de belleza, es sumamente importante la idea de ir cambiando paradigmas desde adentro hacia afuera”.

“El municipio de Lavalle, y creo que también una gran parte de la sociedad, ha decidido dejar de lado las principales características que apuntaban a que fuera meramente un concurso de belleza”, destacó por su parte Pierina Borromei, directora de Comunicación pública del departamento norteño.

Al igual que sus colegas, cree que “también es algo que se ha dado naturalmente, en una transformación que se viene dando”. Además, Borromei aclaró que “no es que sea información que se ha escondido, sino que ha pasado a segundo plano”. “Inclusive nos parece interesante que las representantes distritales hablaban de sus lugares y no de su persona, como si tuvieran que venderse individualmente para ganar un concurso”, apuntó la funcionaria lavallina.

El rol social de las reinas

Pero la tendencia de dejar atrás los atributos físicos no cobraría fuerza si no viniera acompañada de una solución, más precisamente de acciones que realcen el rol social, cultural y turístico de las representantes de Vendimia. Es por eso que en Rivadavia lo que hicieron fue “tener una charla con las candidatas y que presentaran un proyecto que tenga que ver con lo social y que las involucre con la gente del distrito que representan”, contó Ferrigno.

Particularmente en Tupungato, según comentó Cervilla, “las reinas son chicas que están muy capacitadas y nosotros hemos tratado siempre de mostrar un poco más que la belleza de la reina”. “Cuando tenemos que armar la campaña para mostrar a la soberana que va a representar a Tupungato en la Fiesta Nacional, vemos cuáles son las cualidades que podemos mostrar para que vean que son chicas realmente capacitadas”, detalló el tupungatino.

Si bien la nueva tendencia ya está más incorporada en algunos lugares, en otros todavía se presenta como un desafío a superar. En Rivadavia será la primera vez y, según confirmó Gabriela Ferrigno, además de no incluir las características físicas en la campaña previa, tampoco se dirán en el escenario. “Las chicas lo tomaron muy bien, les encantó la idea”, confió.

“El proyecto fue muy bien aceptado por los concejales de Rivadavia, de hecho hay dos ediles que han sido reinas y la verdad es que se sintió linda la sesión porque las chicas se sintieron útiles, más allá de su belleza física. Y esto es lo que hay que destacar”, aseguró Ferrigno.

A pesar de que “por ahí hay sectores en los que está más arraigada la versión anterior, y que han hecho énfasis en esas cosas”, para Borromei “no hace a la generalidad”. De hecho, la vocera de Lavalle cree que “simplemente queda de manifiesto un cambio de época que fue bastante natural”.

“Y esto ha permitido mostrar cosas que pasan en lo colectivo también: cuáles son las miradas, los intereses, y la proyección hacia delante de cada lugar”, concluyó.

Mayra Tous: “Es un paso muy grande para cambiar un poco el rol de la Reina”

Mayra Tous, la Reina Nacional de la Vendimia, no le esquivó al tema y en diálogo con Los Andes opinó: “Es un paso sumamente importante dejar de lado todo lo que tenga que ver con características físicas porque, siempre lo digo, la belleza no es parámetro de nada, es un término subjetivo y lo bello para unos no es bello para otros, y viceversa”.

Para Mayra, la sociedad pide darle un nuevo sentido al rol de las reinas. Foto: archivo / Los Andes

Desde los inicios de su candidatura por Tupungato, a principios de 2020, Mayra dejó en claro públicamente su postura e intentó resaltar el rol social y cultural de las soberanas. De hecho, se ganó gran parte de su público al mostrar una amplia faceta en distintos ámbitos: la actual Reina Nacional es periodista, bailarina, cantante, habla idiomas y es conocedora del vino por una tradición familiar de cosechar en Vendimia. “Eso es lo que a mí me hace persona y me define como soy, no el físico”, manifestó.

Por eso, para Mayra “es un paso muy grande, un paso ganado si se quiere, para cambiar un poco el rol de la Reina, que es lo que queremos. Somos más que caras, más que físico”. Además, la soberana nacional resaltó el hecho de que sea “un lugar que ocupa una mujer”. “En mi caso siempre defiendo esa postura de que somos mujeres que estamos ocupando un lugar muy importante, que tiene mucha voz y voto en la provincia de Mendoza”, analizó.

Finalmente, señaló que la nueva tendencia de alejar la elección de candidatas de un concurso de belleza, para darle un nuevo sentido al rol de las reinas, “es lo que pide la sociedad y lo que queremos también nosotras, quienes ocupamos ese lugar”.