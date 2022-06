Buscan poner en debate la eutanasia y harán en Mendoza las primeras jornadas en Argentina

La eutanasia es un tema que se pone cada vez más en dicusión, ante el surgimeinto de pacientes que demandan por este derecho. Sin embargo, en el país no está legislado y su práctica es un delito. Por ello, buscan poner el tema en debate, en particular porque hay tres proyectos de ley presentados sobre el tema que no logran avanzar. Desde el Colegio de Abogados de Mendoza consideran necesario poner el asunto sobre la mesa y escuchar argumentaciones, dada la inquietud por darle un marco a esta situación que permanece sin dar respuestas en términos de derechos y dignidad. Por ello, han organizado las primeras jornadas sobre Eutanasia en Argentina y la sede será Mendoza.

“Es poner en debate la institución de la eutanasia, de lo cual no se hablaba y ha comenzado hace un tiempo”, explicó Marcos González Landa, abogado y Presidente de la Comisión de Salud de la entidad.

“La intención es poner sobre la mesa esta figura que hoy no tiene una legislación y que se encuentra prohibida por ley, porque es un delito: el que comete la eutanasia incurre en el articulo 79 del Código Penal que es el homicidio ¿Cómo puede ser posible que hayamos legislado sobre la interrupción del embarazo, donde no preguntamos a una persona civilmente hablando su voluntad, porque esta en el seno materno, y no podemos legislar sobre alguien que expresamente manifiesta su voluntad de terminar con su vida? Se está violando uno de los principios más básicos de la Constitución que es la libertad, entre otros y también la dignidad que está contemplada en el Pacto de San José de Costa Rica, desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional”, cuestionó.

Explicó que existen tres proyectos de ley en estado parlamentario y por diversas razones no terminan de avanzar, de hecho, han tenido varias presentaciones, ya que han perdido estado parlamentario y se han vuelto a presentar.

Primeras jornadas sobre Eutanasia en Argentina

“Creemos que es importante que la sociedad pueda debatir sobre esta figura, plantear posiciones y es precisamente lo que buscan las jornadas porque hemos invitado a distintos referentes de todas las materias, desde lo jurídico, la tanatología, lo médico y no les hemos preguntado si están a favor o en contra de la eutanasia, sino para que den su opinión sobre este tema”, apuntó González Landa.

Un caso local es el del abogado Daniel Eduardo Ostropolsky, quien tiene 71 años y hace cuatro años que sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El pide la ley de eutanasia y será uno de los disertantes.

Las jornadas sobre eutanasia

Así, las jornadas se llevarán a cabo mañana y pasado en el aula magna de la Universidad de Mendoza (Av. Boulonge Sur Mer 683), institución que apoya la propuesta. Será de 15 a 19.30.

Contará con prestigiosos expositores como la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, Daniel Ostropolsky, Alfredo Cattaneo, Adolfo Capó, Javier Lamagrande, Fabiana Martinelli, Martin Farrel, Agustina Michel, Pilar Zambrano, Estela Sacristán y la diputada nacional Jimena Latorre. Participará también Lucas Correa, abogado de Colombia, donde la eutanasia es legal, para expresar la experiencia de su país en este tema.

El encuentro está destinado a profesionales del derecho, psicólogos, médicos, estudiantes y público en general y las entradas se consiguen mediante la página del Colegio de Abogados. Tiene un costo de 1.000 pesos para profesionales y público en general y de 500 pesos para estudiantes. Más datos sobre las jornadas aquí.

Se puede solicitar más información en Pedro Molina 447 de la Ciudad de Mendoza, por teléfono al 4239366, 4239378, o por correo electrónico a eventos@colabogmza.com.ar