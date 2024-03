Buscan exportar dos innovadores productos para la minería desarrollados en Mendoza

Los técnicos de ProMendoza visitaron Clean Oil, una empresa mendocina especializada en la producción y comercialización de materiales para el control de derrames de hidrocarburos, aceites y grasas y otros productos absorbentes de origen mineral y orgánico, sustentables y biodegradables. El objetivo es seguir trabajando en la internacionalización de estos novedosos desarrollos creados en esta empresa ubicada en Las Heras, Mendoza.

El director de Clean Oil, Fernando Dávila, detalló que desarrollaron “dos tipos de absorbentes: Ecomineral, que es un absorbente mineral, y Oil Control, un absorbente orgánico”. Además, aseguró que están “trabajando con ProMendoza para desarrollar un plan exportador y comercializarlos en el exterior”.

Por su parte, Guillermo Martínez, responsable de Manufacturas Industriales de ProMendoza, explicó que “son productos de innovación y tecnología producidos cien por ciento en Mendoza, que aplican a la industria minera, petrolera y alimenticia, y queremos expandirlo hacia el mundo”.

Y sumó: “Hemos asistido a una demostración de los productos de la empresa, de excelente calidad. Estamos acompañando a la empresa Clean Oil en su proceso de internacionalización y para que pueda vender y posicionar sus productos en los mercados externos”.

En ese marco, Dávila destacó que “estos productos pueden usarse de dos formas: de manera preventiva, de acuerdo con un protocolo de uso desarrollado según la realidad de cada empresa; y de otro modo, cuando ocurra alguna contingencia, es decir que pueden usarse si hay un derrame de cualquier índole”.

De esta manera, la empresa ha asumido un compromiso con el ambiente promoviendo valores como sostenibilidad en la producción y el cuidado ambiental, a través de la innovación tecnológica y la ética bioambiental.

Made In Las Heras: productos innovadores

Ecomineral es un producto mineral que absorbe y retiene aceites, grasas animales y vegetales, hidrocarburos, ácidos, petróleo y sus derivados. Trabaja sobre tierra. Tiene gran capacidad de absorción, variable según el producto derramado. Es inodoro, incombustible, amorfo, ecológico e inerte. Es un producto no tóxico, no agresivo y no produce irritación en la piel.

Durante la demostración que realizó la empresa, se utilizó el producto para absorber aceites derramados y ácido sulfúrico. Luego de colocar el producto mineral, las superficies quedaron limpias y el ácido se convirtió en un producto inocuo. Al ser ignífugo, también sirve para absorber derrames de líquidos inflamables e impide una posible combustión.

Clean Oil en vista al mundo de la mano de ProMendoza. Foto: Prensa Gob. de Mendoza.

En tanto que Oil Control es un producto a base de fibras orgánicas convenientemente tratadas que absorbe, retiene y degrada aceites e hidrocarburos, petróleo y combustibles. Trabaja sobre el suelo o sobre el agua. Absorbe en promedio siete veces su peso en distintos productos derramados, pudiendo ser en ocasiones mayor.

La demostración en vivo dejó a la vista que, en el agua, el producto orgánico puede separar los hidrocarburos del agua, recuperando las sustancias que estén contaminadas. Además, los materiales encapsulados pueden enviarse a vertederos o usarse como fuente de combustible para generar calor asegurando que cualquier material desechado está en totalidad según las leyes estatales y locales.

