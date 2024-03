La vacuna contra el dengue se mantiene en casi 80.000 pesos y aseguran que no faltan dosis

La escalada en nuestra provincia de los casos de dengue autóctono, genera cierta preocupación en la población y frente a esta situación, muchos mendocinos piensan en vacunarse contra la enfermedad, más allá de algunos cuestionamientos que se presentan a la hora de evaluar si la vacunación es eficaz en esta época o no.

Lo cierto es que la vacuna contra el dengue está disponible en la provincia desde hace prácticamente un mes y se mantiene el precio de 70.800 pesos. En la mayoría de las farmacias ubicadas en la zona céntrica disponen de dosis, aunque señalaron que son escasas. En las que no tenían, explicaron que se realiza el pedido del producto y tarda 24 horas en llegar. También se supo que algunas obras sociales, como Osep, dan cobertura de 40% a sus afiliados.

“Vacunas hay en el mercado en las droguerías y farmacias del medio ya hay”, expresó Alberto Valestra, del Colegio Farmacéutico de Mendoza, al ser consultado sobre la disponibilidad de este producto en la provincia.

Cabe recordar que en abril del año pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la utilización de esta vacuna que desarrolló el laboratorio japonés Takeda (TAK-003). A casi un año de su aprobación, a principios de mes, el gobierno nacional anunció que no incluirá esta vacuna en el calendario de vacunación. Por este motivo, no es de acceso gratuito. La decisión oficial está respaldada porque no está validada la estrategia para evitar la propagación de la enfermedad por medio una campaña de vacunación.

“La Organización Mundial del Salud (OMS) incluso ha indicado que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad”, señaló en su oportunidad el vocero presidencial, Manuel Adorni. Otro de los problemas que se señalan que 70% de las personas infectadas con el virus son asintomáticas. Por otra parte, en la Fase 3 del desarrollo de la vacuna mostró una efectividad en personas que tienen entre 4 y 18 años. Especialistas señalan que no está probada la efectividad en personas mayores de 60 años.

Cabe recordar que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que tiene un alto impacto en otras regiones del país, pero se ha extendido prácticamente a todas las provincias.

En Mendoza el Ministerio de Salud local ha dispuesto fortalecer acciones que apuntan ante todo a la prevención. Es que hasta 2022 no se registraban casos autóctonos, se trataba de personas que estaban en nuestra provincia pero contrajeron la enfermedad en otros lugares. Pero esta temporada (desde agosto 2023 a agosto de 2024) se han notificado 781% más casos que en toda la anterior y la mayoría se han detectado en los últimos dos meses. Ya se tienen más de 200 casos autóctonos sobre un total de 300 registrados esta temporada. A nivel nacional, hay 120.000 casos de acuerdo al último informe epidemiológico y la enfermedad ya provocó 79 muertes.

Prevención y eliminación criaderos de mosquitos

Desde Salud de la Nación señalan que la vacuna se basa en el virus vivo y atenuado a partir del serotipo 2 del dengue, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. El principal mecanismo de acción de Qdenga consiste en la replicación del virus sin producir enfermedad y en la inducción de una respuesta inmune humoral y celular. La función de la vacuna es la de prevenir el desarrollo de la forma grave de dengue, por lo cual solamente puede atenuar el cuadro y no evitarlo.

También remarcan que ninguna vacuna debe ser la única estrategia de prevención, ni tampoco cumple la función de bloqueo frente a un brote de dengue. En este sentido, cabe además destacar, que el mismo vector Aedes aegypti, es capaz de transmitir otros virus como el zika y el chikungunya, enfermedades para las cuales aún no se cuenta con vacunas.

Es decir que la mejor estrategia de prevención sigue siendo el control y eliminación de criaderos de mosquitos en objetos en los que se puede acumular agua ya que es allí donde las hembras suelen depositar los huevos y el empleo de métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros, etc.).