Busca 500 cosechadores de uva y se viralizó por la dificultad de encontrar trabajadores

Durante el mes de enero se dio a conocer la urgente búsqueda de 500 cosechadores de uva y ante la dificultad para encontrar candidatos, el técnico José Mercado dispuso de carteles en distintos puntos de Mendoza, incluso la vicegobernadora ayudó a difundir su búsqueda laboral en la red social Twitter. Aunque todavía no hay definiciones del precio del tacho de uva, se estima que se pagarían al menos unos $600.

“Necesito 500 cosechadores de uva de Luján, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén. Con traslado. Pago semanal” dice el cartel, a continuación de un número para comunicarse por mensajes de Whatsapp, que es gestionado por José Mercado, un experimentado trabajador del departamento de Luján de Cuyo.

El tuit de Hebe Casado que generó repercusión en redes sociales

José es un técnico agrario de 66 años, padre de 5 hijos y cuenta con más de 40 años de experiencia en la cosecha, ahora también se encarga de buscar y seleccionar el capital humano. “La vida del campo es dura, pero es la forma de ganar dinero y poder brindar comodidad y bienestar a nuestras familias”, señaló el hombre en conversación con Diario Los Andes.

En febrero arranca la época de cosecha y con ella trae la discusión por los salarios del sector vitivinícola y el valor del tacho de uva. Por lo tanto, habrá que esperar las paritarias para definir de cuánto será el incremento, que son organizadas por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Soeva).

Para muchos productores, la situación de conseguir trabajadores para los viñedos es cada vez más difícil. Si bien, todavía no hay una tarifa oficial por parte del gobierno, José estima que se pagaría $600 o más.

“El año pasado se pagaba $400 el tacho de uva así que yo estimo que este año será de mínimo $600 para arriba. El precio del tacho no lo sabemos todavía, pero en base a lo que se disponga nosotros agregamos un número si es necesario, especialmente este año con la inflación que hubo”, se sinceró el técnico.

Según Mercado, hay bodegas mendocinas que ya están pagando $600 por tacho, mientras que en el Norte del país se paga alrededor de $500.

“Debido a la dificultad de encontrar personas aptas para este trabajo decidí colocar carteles y pedir difusión para estos puestos que siguen vacantes y en proceso. Aunque he recibido consultas, muchos no cumplen con los requisitos y muchos más terminan dejando, por lo tanto invito a los que deseen trabajar que se comuniquen conmigo”, dijo José.

Los varietales a cosechar son de uva negra y blanca, particularmente de chardonnay y pinot noir. Respecto a cuánto será el dinero que reciban los trabajadores del aviso José expresó: “Todavía no sabemos cuánto se va a pagar, un par de días antes de que comencemos a trabajar se definirá porque eso depende también de la cuadrilla, del tipo de finca y de los varietales que trabajamos”.

CADA VEZ MÁS MUJERES SE SUMAN A LA COSECHA

José es quien ahora está encargado de la logística para llevar y traer a los trabajadores desde sus hogares además de la selección de los candidatos, un dato no menor, es que asegura que están en blanco y con buenas condiciones laborales.”Buscamos personas con y sin experiencia, pero yo priorizo a los que ya conocen el rubro, ya que el trabajo del campo no es para todos, desde hace tiempo que es difícil conseguir trabajadores que se queden toda la temporada”, agregó.

Del aviso hasta ahora 628 personas le han escrito, muchas de ellas sin experiencia, pero lo que destaca es que del total 400 son mujeres “Más de la mitad son mujeres, por eso creo que son más predispuestas a este trabajo, generalmente por la necesidad de cubrir las necesidades de sus hijos”.

“Las personas que han aplicado son menores de 40 años en su mayoría y veo que si tienen necesidad de trabajo. Pero siempre es común que muchos dejen a la semana, por diferentes razones, porque no tienen la fuerza suficiente, porque no les gusta, porque no les sirve”, manifestó respecto a los candidatos.

Mercado cuenta con años de experiencia trabajando en el campo, no solo para la cosecha de uva, también para frutas, verduras y tabacaleras. Por lo que se enorgullece de haber conocido a todo tipo de personas y rubros. “Lamentablemente algunos desconfían del anuncio y porque pido como requisito para postularse algunos de sus datos personales, simplemente lo hago para corroborar la zona donde viven y que no tengan antecedentes penales. Invito a todas las personas que están enfrentando necesidades se animen a venir, ya que continuaré realizando este proceso de selección”, se sinceró.

“Siempre que me preguntan por cuánto dinero puede hacerse por día yo les respondo que eso depende de los tachos que cada uno se haga, el esfuerzo y la voluntad de trabajar de cada uno”, agregó.

CÓMO ERA LA COSECHA HACE 30 AÑOS

Desde hace años que varias empresas han seguido las nuevas corrientes para mejorar en ambiente laboral y también del cuidado del medioambiente, lo que ha llevado a un cambio de organización en lo que es el trabajo del campo.

“Al pasar los años, la población creció y así también cambió el sistema laboral. Algunos de los cambios implementados son buenos ya que han mejorado las condiciones del trabajo, antes se llevaba a los cosechadores en camiones, a veces parados y como se podía, incluso se trabajaban a veces más de 16 horas por día. Con tachos muy pesados y que requerían gran destreza física, hoy en día hay bastante flexibilización en este sentido”, comentó José.

Sin embargo, en contracara, manifestó que también hubo un cambio de conducta propio de las personas. “Desde hace tiempo que se ha perdido un poco la cultura del trabajo, a los productores cada vez se les hace más difícil conseguir trabajadores que se queden toda la temporada y eso atrasa en muchos sentidos a la cosecha”, agregó.

“Años atrás, el número que se manejaba para la cosecha era de cuatro mil, cinco mil empleados, las cosas han cambiado por supuesto. De ese grupo, luego eran divididos por cuadrilla, e hileras, que dependía del tamaño, el tipo de finca y los varietales que se cosechaban. La cuadrilla podía ser de 10, de 15, de 20, de 30 personas, para que levante la cosecha”, finalizó.

REQUISITOS PARA TRABAJAR

La cosecha de uva se realiza de lunes a viernes, con pago al finalizar la semana. Se los busca a los trabajadores a las 6 de la mañana dependiendo de la zona, el regreso es a las 17.

Se asegura el trabajo durante el mes de febrero, marzo y parte de abril.

Las fincas se encuentran en distintos lugares de la provincia, como Luján, Valle de Uco y el este mendocino, con distintas firmas bodegueras.

El horario es de lunes a viernes, con pago semanal durante el fin de semana y se ofrece el transporte dependiendo de la localidad.

Pueden anotarse hombre y mujeres mayores de 18 años, que vivan en los departamentos de Luján, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y Guaymallén, deben enviar su documento de identidad de ambos lados, dirección actual y el teléfono personal. Por último y no menos importante, ganas de trabajar.

Para los interesados, pueden comunicarse por mensaje al 2615580691 con José Mercado