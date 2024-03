Brote de dengue: en Mendoza hay faltantes de repelentes y de la nueva vacuna

Con el aumento de casos de dengue en Mendoza en medio de una epidemia histórica en el país, el stock de productos para prevenir picaduras ha comenzado a verse afectado en la provincia.

En un recorrido por farmacias puede verse reducida la oferta de repelentes, tanto en aerosol como en lociones y cremas. Aunque de estas últimas es de las que quizás pueden encontrarse más, lo cierto es que está acotada la diversidad de marcas y presentaciones. Esto afecta sobre todo a los productos de larga duración.

“Ayer quería comprar el repelente de marca tradicional pero el de color verde, que es de larga duración, y no pude encontrarlo. En una farmacia directamente no tenían esa marca y en la otra tenían el común y me dijo el farmacéutico que el que yo quería está en falta”, relató Gabriela.

Incluso hay relatos de personas a las que les ha costado conseguir espirales. Pero además, la vacuna contra el dengue que llegó recientemente a la provincia, ya está en falta.

El lunes, el Ministerio de Salud de Mendoza realizó una conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la infección en Mendoza. Si bien hasta hace dos temporadas era infrecuente, esta última se ha presentado con mayor cantidad de casos y sobre todo, más casos autóctonos, es decir, contraídos en la provincia. Hasta ese día, se habían notificado 370 personas con la infección, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia y se anticipa que las próximas dos semanas los casos irán en ascenso.

Dengue en Mendoza. | Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Cabe recordar que la infección se transmite cuando un mosquito del tipo Aedes aegypti pica a una persona con el virus y luego pica a otra sana. Por ello, entre las medidas básicas de prevención se cuenta el uso de repelente.

“Lamentablemente en farmacias hay faltantes de repelentes en aerosoles, sobre todo estos de larga duración; sí hay repelentes en crema; también tenemos problemas con la provisión de vacunas, lamentablemente se han quebrado los stocks en la provincia y hay una perspectiva de una menor reposición en el transcurso de la semana, de acuerdo a la demanda que ha habido de las mismas en estos últimos dos meses”, señaló Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza.

Y continuó: “Con este incremento de contagios se ha acrecentado mucho la despensa de vacunas en el norte argentino y en la provincia de Buenos Aires, de manera que esos lugares ahora son prioritarios en la distribución; esperemos que esto se solucione rápido”.

En este contexto, y ante una mayor demanda en todo el territorio nacional, es que se ha visto afectada la provisión.

En tanto, Ruben David, del mayorista de nombre homónimo dijo que no tienen faltantes de productos como espirales o pastillas. “No tenemos faltante, no ha habido tampoco una gran cantidad de demanda, están carísimos esos precios, así que no, tranquilo, no hay ni faltante ni suba, los precios se han mantenido también, subieron mucho en diciembre y enero”, señaló.

El dengue en Mendoza

Desde el Ministerio de Salud local señalaron que se trata de una situación dinámica, porque se están notificando casos en todo horario. De los notificados se habían confirmado 85 y de ellos, 36 eran autóctonos, es decir que no tenían antecedentes de viaje. “Si tomamos los casos que se han activado desde el 4 de marzo hasta ahora, tenemos 118 casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia, lo cual indica que estamos sospechando no solo de personas que han viajado a zonas de endemia, como son el NEA o NOA de la Argentina”, dijo Andrea Falaschi, directora de Epidemiología.

“Esto va a pasar porque nuestra provincia tiene el Aedes aegypti en todos los departamentos de la provincia, que es el mosquito vector de la enfermedad. Nosotros veníamos diciendo que Mendoza no tenía casos autóctonos pero la plasticidad del mosquito y el modo en que se adapta a los cambios climáticos y a la movilidad de las personas hace que poco a poco empecemos a tenerlos”, agregó Falaschi. Recordó que el dengue no se transmite de una persona a otra como el Covid, sino a través de la picadura del mosquito.

Según informó el área , los departamentos Godoy Cruz y Guaymallén presentan los brotes más activos, aunque también hay casos confirmados en Maipú, Capital, Las Heras y Luján de Cuyo. Asimismo, también hay notificaciones en San Rafael. En lo que va del año, Mendoza ya superó ampliamente la cantidad de casos notificados en el mismo periodo del año anterior.

“Estamos en una curva ascendente. En las primeras notificaciones que hicimos eran casos importados, y a partir de la primera semana de marzo hemos tenido más producción de casos autóctonos. En todo el país, desde la semana (epidemiológica) 40 se están dando casos confirmados todos los días. Nosotros en la provincia hemos tenido el adelantamiento de la curva. En general, el pico ha sido para la semana 13, y estamos en la semana 11. Lo que implica que estamos en un período de ascenso de la curva”, dijo la funcionaria.

Infografía: Los principales síntomas del dengue. Infografía: La Voz

En cuanto a la vacuna, estaba disponible en Mendoza desde la semana pasada, pese a haber sido aprobada en Argentina en abril del año pasado. Se trata de TAK-003, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.

El gobierno nacional anunció que no la incluirá en el calendario de vacunación, lo que implicaría el acceso gratuito, al menos para la población que se fije como objetivo por tener mayor riesgo. Esto pese a que se había presentado al menos un proyecto de ley solicitando tal cosa. Incluso la conductora Mirtha Legrand se hizo eco de la necesidad y desde su programa pidió al gobierno que la cubra debido a su alto costo. Pero el asunto es que quien quiera colocarla deberá pagar $70.800 por dosis en la provincia y tener en cuenta que el esquema requiere dos dosis.

Brote regional

La temporada de dengue se extiende de agosto de un año a agosto del siguiente. A nivel nacional, este año el número de personas con dengue fue 17,2 veces mayor que en el mismo período de 2023. Se habla de la mayor epidemia desde 2009, dejó de presentarse en algunas zonas donde era endémico y han llegado a notificarse casos en todas las provincias. Como particularidad, en 2023 se mantuvieron las infecciones aún durante el invierno, cuando es más inusual.

Durante enero y febrero de 2024, se notificaron 78.606 casos de dengue. Esa cifra representa el 82% de los 95.705 casos registrados en la temporada 2023/2024 hasta el momento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido un aumento exponencial de casos en América del Sur y se trata de un año en el que se registró el mayor número reportado en las últimas décadas en América.